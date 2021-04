Johann Zarco non finisce di stupire. Dopo il secondo posto nel Gran Premio del Qatar della scorsa settimana, infatti, il francese scatterà dalla seconda casella della griglia anche domani, in occasione del Gran Premio di Doha, seconda tappa del Mondiale MotoGP 2021. Un ottimo viatico, per un pilota che vuole la vittoria, come ha dichiarato ieri, provando a sospingere nel migliore dei modi il team Pramac che, giova ricordarlo, ha messo in pole position il rookie Jorge Martin.

“Un grande risultato per il team – conferma il transalpino ai microfoni di Sky Sport – Siamo molto contenti per quello che abbiamo fatto e devo dire che Jorge ha centrato una grande sorpresa! Gli faccio i miei complimenti perchè ha svolto un ottimo lavoro questa sera. Dal mio punto di vista ho dato tutto. Nel primo tentativo della Q2 ho realizzato un buon tempo, ma sapevo che non sarebbe stato abbastanza. Mi sentivo in fiducia con le gomme nuove per cui nel secondo run c’ho riprovato. Sapevo che non avrei avuto tempo a sufficienza per due giri, quindi, ho dato il tutto per tutto nell’unico che avevo a disposizione. Ho migliorato, ho centrato il secondo posto, per cui bene così”.

A questo punto l’ex KTM punta già il mirino in direzione della gara di domani. “Sia io, sia Jorge, possiamo fare bene in vista del Gran Premio. Durante la quarta sessione di prove libere ho messo insieme diversi buoni giri per cui sono fiducioso anche a livello di passo. Vedremo come sarà il livello del vento, per il resto bisogna spingere e dare tutto, poi si vedrà…”.

Credit: MotoGP. com Press