LIVE Sinner-Rublev 6-2 7-6, ATP Barcellona in DIRETTA: proiezioni ranking ATP e prossimo avversario

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito

Le parole di Sinner alla fine del match: “E’ stata dura. Sto cercando di migliorare. Lui ha giocato tantissimo e può darsi che fosse un po’ stanco dopo Montecarlo. Ho giocato il mio tennis, non è stato facile, non ho sfruttato alcune palle break, ma ho continuato a giocare. Mi alleno per giocare questo tipo di partite e questa è un’esperienza formativa per me ed è importante farlo torneo per torneo. Devo accettare tutti i momenti difficili della partita”.

Adesso per Sinner ci sarà il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il canadese Felix Auger-Aliassime.

Altra grandissima prestazione di Jannik Sinner, che batte il numero il numero sette del mondo in un’ora e mezza di gioco. Partita eccellente dell’altoatesino, che ha dominato il primo set e poi ha saputo gestire momenti complicati anche nel secondo.

6-2 7-6 JANNIK SINNER E’ IN SEMIFINALE A BARCELLONA!

8-6 ACEEEEEE! CHE CHIUSURA! HA VINTO JANNIK SINNER!

7-6 MATCH POINT SINNER! Rublev sbaglia di rovescio.

6-6 PAZZESCO SINNER! Mostruoso dritto all’incrocio delle righe per annullare il set point.

5-6 Sinner sbaglia di dritto e c’è un set point per Rublev.

5-5 Altro errore di Sinner di rovescio. Quante occasioni sprecate.

5-4 COME SI E’ DIFESO JANNIK! Scambio durissimo e poi accelerazione di dritto decisiva per l’altoatesino.

4-4 Jannik mette in rete la palla corta.

4-3 Brutto errore di dritto per Sinner. Che peccato!

4-2 Rublev non chiude lo schiaffo al volo, ma a Jannik non riesce il passante di rovescio.

4-1 Risposta profonda e schiaffo di dritto. Perfetto Sinner!

3-1 Strepitoso dritto di Sinner! Rublev non può fare nulla.

2-1 Prima vincente dell’altoatesino.

1-1 Errore di rovescio di Sinner.

1-0 Subito mini-break per Jannik.

6-6 Sinner vince il game e si garantisce il tie-break

40-15 Dritto in corridoio di Rublev.

30-15 Lungolinea di rovescio perfetto per Jannik.

15-15 Rublev stecca con il dritto.

0-15 Contropiede vincente di Rublev.

5-6 Rublev si salva da una situazione pazzesca. Ora Sinner serve per andare al tie-break

A-40 Ancora un errore di Jannik.

40-40 Bruttissima risposta di Sinner.

30-40 Il russo cancella la seconda.

15-40 Rublev salva la prima con il servizio.

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER!

0-30 Ancora Sinner a sfondare con il dritto e Rublev non riesce a salvarsi.

0-15 Che accelerazione di Jannik!

5-5 Game a zero per Sinner! Ci voleva!

40-0 Altro errore del russo.

30-0 Esce di un nulla la risposta di Rublev.

4-5 Il russo ritorna avanti nel set. Momento di flessione di Sinner.

40-15 Sinner sbaglia un comodo dritto.

30-15 Lunga risposta di Sinner.

15-15 Strepitoso dritto incrociato vincente di Sinner.

4-4 Reazione immediata di Rublev che si prende il break a zero.

0-40 Tre palle break per Rublev.

0-30 Sinner va fuori giri con il dritto.

4-3 BREEEEEEEAAAAK! Rublev sbaglia e Sinner allunga nel secondo set.

30-40 PALLA BREAK PER SINNER!

30-30 Sinner sbaglia con il rovescio. Un po’ troppo indietro l’altoatesino sulla risposta.

15-30 Bravissimo Sinner ad aggredire con il dritto e trovare il vincente lungolinea.

15-15 Rublev sbaglia con il dritto.

15-0 Prima di servizio vincente per il russo.

3-3 Game ostico, ma Jannik riesce a vincerlo.

A-40 Incredibile ace con la seconda palla per Sinner.

40-40 Esce di poco questa volta l’accelerazione di dritto.

40-30 Stesso schema del punto di prima.

30-30 Servizio e dritto di Sinner.

15-30 Sinner va fuori giri con il dritto.

15-15 In corridoio la risposta del russo.

0-15 Rublev martella di dritto e alla fine sfonda la resistenza di Sinner.

2-3 Sinner sbaglia la risposta e Rublev vince un altro facile game.

40-15 Servizio e dritto per il russo.

30-15 Rublev sbaglia il rovescio a campo aperto.

30-0 Ottima prima palla per il russo.

15-0 Sul nastro la palla corta di Sinner.

2-2 Altro game veloce per Sinner.

40-15 Super accelerazione di dritto di Rublev.

40-0 Altro errore di Rublev.

30-0 Due risposte consecutive sbagliate per Rublev.

1-2 Rublev conserva il vantaggio ad inizio secondo set.

40-30 Primo ace della partita per il russo.

30-30 Il russo sfonda con il dritto.

15-30 Sinner aggredisce con la risposta di rovescio e poi chiude con il dritto.

15-15 Rublev affossa il dritto.

1-1 Altro ace e game davvero ottimo per Jannik.

40-15 Fantastico rovescio incrociato di Rublev.

40-0 Ace di Sinner.

30-0 Errore in risposta del russo.

15-0 Accelerazione di dritto di Sinner.

0-1 Il russo tiene a zero il servizio.

40-0 In corridoio il passante di rovescio di Sinner

30-0 Sinner sbaglia la volèe di dritto.

15-0 Primo punto per il russo.

Comincia il secondo set con Rublev al servizio.

Primo set dominato dall’azzurro che ha messo in grande difficoltà Rublev con alcune variazioni e con le consuete accelerazioni di dritto.

6-2 PRIMO SET PER JANNIK SINNER!

40-30 SET POINT PER SINNER!

30-30 Altra ottima accelerazione di dritto di Sinner.

15-30 Lungo il dritto di Rublev.

0-30 Altro errore di rovescio dell’italiano.

0-15 Rovescio in rete di Sinner.

5-2 Un fantastico Sinner in questo primo set. Rublev lasciato fermo dal dritto.

15-40 Se ne va via la prima con un errore di dritto.

0-40 TRE PALLE BREAK PER SINNER!

0-30 Scambio durissimo e Sinner fa suo il punto con il rovescio.

0-15 Accelerazione di dritto di Sinner.

4-2 Bel game vinto da Sinner, che difende un’altra palla break.

A-40 Lunga la risposta di Rublev.

40-40 Annullata! Ottima prima di servizio dell’altoatesino.

40-A Palla break per Rublev, che sfrutta un altro errore di Jannik.

40-40 Jannik sbaglia la parte dello sventaglio di dritto e Rublev lo punisce.

A-40 Scambio durissimo ed esce di pochissimo l’accelerazione di dritto del russo.

40-40 Secondo doppio fallo del match per Jannik.

40-30 Lungo il rovescio di Sinner.

40-15 Fuori di pochissimo la risposta di Rublev.

30-15 Rublev aggredisce con il rovescio e arriva l’errore dell’italiano.

30-0 Servizio vincente di Sinner.

15-0 Sinner prende in contropiede Rublev con il dritto.

3-2 Sinner affossa la risposta, ma resta avanti nel primo set di un break.

40-30 Vincente di rovescio del russo in uscita dal servizio.

30-30 Bellissimo dritto incrociato di Rublev che lascia fermo Sinner.

15-30 Palla corta vincente di Rublev.

0-30 Fantastico dritto di Sinner!

3-1 Palla corta e chiusura a rete perfetta di Sinner.

40-15 Servizio vincente di Sinner.

30-15 Prima palla corta del match di Sinner e subito vincente.

15-0 Bel dritto di Jannik.

2-1 BREAK DI SINNER! Rublev commette doppio fallo e Jannik si porta avanti.

30-40 Arriva una palla break per Sinner.

30-30 Purtroppo arrivano due errori consecutivi di Jannik.

0-30 Sinner aggredisce lo scambio e porta il russo all’errore.

1-1 Rublev sbaglia ancora di rovescio e Sinner tiene il servizio.

A-40 Altro errore con il rovescio del russo.

40-40 Lotta di rovesci vinta dall’altoatesino.

30-40 Doppio fallo di Sinner e palla break per Rublev.

30-30 Servizio vincente di Sinner.

15-30 Rublev carica con il dritto e Sinner è costretto all’errore.

15-15 Bella discesa a rete di Rublev che chiude il punto.

0-1 Rublev fa suo il primo gioco della partita.

40-30 Arriva anche un errore per Rublev con il dritto in corridoio.

40-15 Lungo di poco il dritto dell’italiano.

30-15 Errore con il rovescio per Jannik.

15-15 Dritto vincente di Rublev.

0-15 Primo punto del match per Sinner.

COMINCIA LA PARTITA!

12.35: Fasi di riscaldamento. Manca davvero pochissimo all’inizio del match.

12.32: E’ il momento dell’ingresso in campo di Jannik Sinner e Andrey Rublev.

12.25: Stanno per entrare in campo Sinner e Rublev.

12.21: C’è curiosità nel capire se Sinner continuerà nel suo processo di crescita sul piano del gioco. Contro Bautista si sono viste molte variazioni sia al servizio sia con una serie di palle corte.

12.18: Una partita molto importante per Sinner, che affronta uno dei tennisti più in forma del circuito.

12.13: Rublev, invece, ha superato dopo una bella battaglia lo spagnolo Albert Ramos. Il russo è reduce anche dalla finale raggiunta nel Masters 1000 di Montecarlo.

12.08: Sinner è reduce dalla terza vittoria della stagione contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Una prestazione davvero eccellente quella dell’altoatesino, che si è imposto per 7-6 6-2.

12.05: Si tratta del secondo scontro tra Sinner e Rublev. Nel primo ed unico precedente a Vienna non c’è stata battaglia, visto che Jannik si è dovuto ritirare nel quarto gioco del primo set.

12.00: Buongiorno cominciamo la diretta di Sinner-Rublev.

Il programma del match – La presentazione del confronto

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner ed il russo Andrey Rublev, valido per i quarti di finale del torneo ATP 500 Barcellona 2021. Sulla Pista Rafa Nadal l’azzurro vuole provare a centrare un posto tra i migliori quattro della manifestazione (è numero 11 del tabellone).

Ostacoli di difficoltà crescente per l’azzurro: oggi si giocherà un posto nel penultimo atto nel tabellone di singolare maschile del torneo Barcelona Open Banc Sabadell 2021 con il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 3, che ha ricevuto una wild card per prendere parte al torneo.

L’unico precedente nel circuito maggiore risale a Vienna 2020, ma in quell’occasione il match durò pochi scambi per per il ritiro di Sinner per colpa di una vescica. L’azzurro è pronto a riequilibrare questa statistica e venderà carissima la pelle nel confronto odierno.

OA Sport vi offre la diretta live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner ed ilrusso Andrey Rublev, valido per i quarti di finale del torneo ATP 500 Barcellona 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La nostra diretta inizierà alle ore 12.00, il match scatterà infatti alle ore 12.30 ed aprirà la giornata. Buon divertimento!

Foto: LaPresse