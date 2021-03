CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.01 Si chiude con un grande soddisfazione la nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Bublik. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per cronache, commenti e analisi su questo match. A presto.

23.00 Jannik Sinner affronterà in semifinale il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev (n.2 del mondo) e lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.12).

23.00 Sinner è il primo italiano a raggiungere la semifinale a Miami quattro anni dopo Fabio Fognini nel 2017. L’altoatesino è virtualmente numero 24 del mondo e numero 7 della race verso le Atp Finals di Torino.

22.58 Non eccellente la partita al servizio per Sinner: 64% di prime in campo con il 63% di punti vinti con la prima e il 59% con la seconda. Molto bravo ancora una volta a salvare diverse palle break (7 su 9) e a convertirne 3 su 9. Bublik, nonostante i sette ace, commette ben cinque doppi falli e non ha un rendimento adeguato con la seconda (47% di punti vinti con questo colpo), oltre a commettere diversi gratuiti.

22.54 Vince una partita estremamente difficile Jannik Sinner battendo Bublik rimontando sia nel primo che nel secondo set. Nel primo parziale, il kazako resta avanti di un break fino al 5-4, poi l’azzurro piazza il controbreak e vince il set al tiebreak. Nel secondo set va sotto 0-3, ma reagisce e, nonostante qualche difficoltà al servizio, rimonta e conclude il match con grande freddezza.

FINISCE QUI!! SINNER VOLA IN SEMIFINALE A MIAMI! SOFFRE, MA BATTE BUBLIK 7-6 6-4 CON GRANDE CAPARBIETA’.

40-15 SERVIZIO VINCENTE AL CENTRO! DUE MATCH POINT SINNER!

30-15 Si arrampica Sinner per giocare lo smash e riesce a sfondare la strenua difesa del kazako.

15-15 Abbassa la traiettoria Bublik con il back e Sinner va fuori giri.

15-0 Parte bene Sinner con un’ottima accelerazione di dritto che costringe Bublik ad una difficile difesa.

DOPPIO FALLO BUBLIK! BREAK SINNER! 5-4! Il giovane italiano, dopo il cambio di campo, servirà per la semifinale a Miami.

30-40 RISPOSTA SUPER DI SINNER SULLA RIGA! Bublik può solo guardare.

30-30 Doppio fallo sanguinoso per Bublik. Momento delicato.

30-15 Prima di servizio oltre i 200 km/h.

15-15 Accelera Sinner e Bublik arriva in netto ritardo.

15-0 Gran passante di Bublik dopo la smorzata.

4-4. Tre punti consecutivi per Sinner che riesce a cavarsela ancora una volta.

40-30 Attacca alla grande Sinner, lavorando ai fianchi il suo avversario e infilandolo col dritto.

30-30 Non controlla il passante Bublik dopo l’accelerazione di Sinner.

15-30 Esagera con il dritto Sinner e finisce per sbagliare.

15-15 Terzo doppio fallo per Sinner che ha cominciato a concedere qualcosa di troppo in battuta.

15-0 Muove bene il suo avversario Sinner.

4-3 BUBLIK. Si mantiene al comando in questo set il giocatore di origini russe.

40-15 Risposta vincente di Sinner dopo una seconda morbida del kazako.

40-0 Sesto ace per Bublik.

30-0 Prima sostanziosa da parte di Bublik.

15-0 In ritardo con il recupero Sinner.

3-3! Sinner annulla cinque palle break, commette due doppi falli, ma si salva e aggancia il suo avversario dopo lo svantaggio da 0-3.

VANTAGGIO SINNER: sotto il nastro la risposta di Bublik.

40-40 Scende a rete Sinner dopo un paio di accelerazioni devastanti.

VANTAGGIO BUBLIK: sbaglia completamente la direzione del diritto Sinner.

40-40 Aumenta la spinta con il rovescio incrociato e poi chiude col dritto Sinner.

VANTAGGIO BUBLIK: altro doppio fallo per Sinner. Quarta chance per il 4-2 in favore del kazako.

40-40 PASSANTE IN CORSA DI SINNER! Grande rimonta in questo game.

30-40 Lunga la risposta di Bublik sull’ottima prima di Sinner.

15-40 Schiaffo al volo per chiudere uno scambio ben comandato.

0-40 Arriva scarico sul rovescio Jannik. Tre palle per il nuovo break per Bublik.

0-30 Doppio fallo per Sinner, il primo della partita.

0-15 Dritto pazzesco di Bublik, incontenibile per Sinner.

3-2 BUBLIK. CONTROBREAK SINNER! Bravo l’italiano a reagire velocemente al passaggio a vuoto del secondo gioco.

30-40 Attacco in chop di Bublik letto bene da Sinner che chiude con il rovescio lungolinea.

30-30 Altra prima possente di Bublik.

15-30 VOLEE PAZZESCA DI BUBLIK! Il passante di Sinner era anche competitivo.

0-30 Risposta in controllo e poi passante in lungolinea.

0-15 Grande risposta dell’azzurro.

3-1 BUBLIK. Ci voleva un game veloce per Sinner a servizio.

40-0 Non contiene il rovescio Bublik sul dritto pesante di Sinner.

30-0 Sale col servizio Sinner.

15-0 Prima esterna e dritto potente in campo aperto.

3-0 BUBLIK. Il kazako scappa via con un grande turno di battuta.

40-30 La risposta di Sinner coglie impreparato un Bublik lontano dalla rete.

40-15 Efficace il servizio.

30-15 Un’altra grande prima al centro.

15-15 Gran servizio del kazako.

0-15 Grande risposta da parte di Sinner.

2-0 BUBLIK. Non chiude il primo smash Sinner e il secondo lo affossa in rete. Si incarta in modo ingenuo l’altoatesino.

VANTAGGIO BUBLIK: sbaglia ancora con il rovescio Sinner. Palla break Bublik.

40-40 Scappa via il rovescio di Sinner. Ventunesimo errore gratuito per lui.

40-30 Prova il contropiede Bublik, ma Sinner lo aspetta e gioca un passante chirurgico.

30-30 Rimane alto il passante di Sinner: incide con la volée il kazako.

30-15 Ottima prima e dritto che passa un Bublik che era venuto a rete in maniera garibaldina.

15-15 Palla corta di Bublik telefonata con Sinner che attacca senza problemi.

0-15 Sbaglia con il rovescio Sinner.

1-0 BUBLIK. Annulla varie chance Bublik che parte bene nel secondo parziale.

VANTAGGIO BUBLIK: non trova la palla Sinner.

40-40 Lungo il dritto di Bublik in avanzamento.

VANTAGGIO BUBLIK: sbaglia la risposta Sinner dopo un ottimo servizio del suo avversario.

40-40 Se la cava con un’ottima prima Bublik.

VANTAGGIO SINNER: volée pessima di Bublik.

40-40 Smash dopo il servizio da parte di Bublik.

VANTAGGIO SINNER: tanti gratuiti per il kazako. Palla break Sinner.

40-40 Molto solido Sinner, Bublik incappa nell’errore.

VANTAGGIO BUBLIK: Ottima prima di servizio da parte del kazako.

40-40 Non controlla la volée Bublik sulla risposta potente di Sinner.

40-30 Serve da sotto Bublik e ottiene il punto. In ritardo Sinner sulla risposta.

30-30 Ottimo serve and volley sulla seconda da parte del kazako.

15-30 Altro errore per Bublik.

15-15 Risposta possente ed incisiva di Sinner.

15-0 Gran prima di Bublik.

INIZIO SECONDO SET

22.10 Un primo set difficile per Sinner che si è trovato sotto di un break sin dal terzo gioco fino al 5-4. Qui l’azzurro recupera il break e poi, dopo un set point sprecato, porta al tiebreak il suo avversario. Da 3-5, altra rimonta fino al 7-5 definitivo.

FINE PRIMO SET

PRIMO SET SINNER! CON GRANDE SOFFERENZA, JANNIK SI AGGIUDICA IL TIEBREAK PER 7 PUNTI A 5.

6-5 SINNER! SET POINT! Si aggrappa col dritto Sinner recuperando la volée di Bublik e poi passante vincente.

5-5! ARRIVA L’AGGANCIO! Sinner legge il serve and volley di Bublik e poi lo passa di prepotenza.

5-4 BUBLIK: accorcia la traiettoria con il rovescio il kazako e Sinner chiude facilmente con il dritto.

5-3 BUBLIK: toglie peso alla palla il kazako e Sinner patisce questa mancanza di ritmo. Altro gratuito.

4-3 BUBLIK: PRESSIONE STRAORDINARIA DI SINNER! Sempre in spinta l’altoatesino che alla fine riesce a sfondare.

4-2 BUBLIK: un bell’omaggio del kazako con un doppio fallo. Adesso deve provare a rientrare l’azzurro.

4-1 BUBLIK: altro errore grave per Sinner. Dritto lungolinea che scappa in corridoio. Si sta prendendo troppi rischi l’azzurro.

3-1 BUBLIK: dopo un buon servizio, attacca e perfora Sinner.

3-0 BUBLIK: prova ad accelerare col dritto inside out Sinner, ma sbaglia ancora.

2-0 BUBLIK: prima possente al centro che non lascia scampo a Sinner.

1-0 BUBLIK: dritto sul nastro per Sinner in accelerazione.

6-6. Si va al tiebreak: solo un punto in più vinto da Bublik fino a questo momento.

VANTAGGIO BUBLIK: sbaglia la direzione dell’attacco Sinner dopo una grande pressione.

40-40 Annulla con una grande prima Bublik.

VANTAGGIO SINNER: si ferma sul nastro la volée di Bublik. Set point Sinner.

40-40 Regalo di Bublik su una risposta colpita male da Sinner.

40-30 Completamente sballato il serve and volley di Bublik.

40-15 Esce di un soffio la risposta di Sinner.

30-15 Gran servizio per Bublik.

15-15 LAVATRICE TIRATA DA SINNER! Bublik prova ad alzare la traiettoria, ma Sinner aggredisce e trova il vincente con lo sventaglio.

15-0 Non riesce a tirar su il back di Bublik, Sinner.

6-5 SINNER! ARRIVA IL SORPASSO! Con grande carattere, l’azzurro annulla una palla break e si garantisce il tiebreak dopo un primo set passato tutto ad inseguire.

VANTAGGIO SINNER: non fallisce l’azzurro col dritto in avanzamento.

40-40 ACE DI SINNER! IN QUALE MOMENTO! CHE FREDDEZZA!

VANTAGGIO BUBLIK: Terzo errore di fila per Sinner che arriva lontano dalla palla. Nuova opportunità di break del kazako.

40-40 Un paio di righe trovate dal kazako che mette in difficoltà Sinner grazie alla profondità.

40-30 Esce di un soffio la soluzione di dritto in lungolinea da parte di Sinner.

40-15 Prima sostanziosa e due palle per il 6-5.

30-15 Grande manovra di Bublik che sfonda col dritto anomalo lungolinea.

30-0 Comincia a sbagliare ripetutamente il kazako.

15-0 Il dritto di Bublik vola in tribuna dopo un colpo steccato da Sinner.

5-5! CONTROBREAK SINNER! All’arrembaggio in questo game l’azzurro che si riprende il break e riapre il primo set.

15-40 Brutta palla corta di Bublik e Sinner si procura due palle del controbreak.

15-30 SULLA RIGA LA RISPOSTA DI SINNER! Prova a mettere pressione sul suo avversario Jannik.

15-15 Troppo corta e timida la risposta di Sinner.

0-15 GRANDE RISPOSTA! Poi arriva la chiusura col dritto in avanzamento per Sinner.

5-4 BUBLIK. Il kazako servirà per il set dopo il cambio di campo. Sinner si ritrova nelle mani del suo avversario.

VANTAGGIO SINNER: Primo ace che arriva in un momento fondamentale.

40-40 Risposta vincente di Bublik che lascia paralizzato Sinner.

40-30 Gestisce bene uno slice basso e poi chiude con uno smash complesso.

30-30 Prima solida per l’azzurrino.

15-30 Erroraccio con il rovescio in fase di costruzione per Sinner.

15-15 Servizio e dritto vincente a campo spalancato.

0-15 Dritto in controbalzo di pregevole fattura del russokazako.

5-3 BUBLIK. Grande prima al centro e dritto in campo aperto. Sinner serve per rimanere nel set.

40-0 Altra risposta sbagliata da Sinner sul serve and volley di Bublik.

30-0 Sinner sbaglia completamente la risposta su una seconda attaccabile di Bublik.

15-0 Seconda potentissima di Bublik sulla riga.

4-3 BUBLIK. Rimane attaccato a questo set Sinner. Ci saranno altri due game con eventuale possibilità di controbreak per il giovane azzurro.

40-30 Risposta incredibile di Bublik! Non l’abbiamo neanche vista.

40-15 Sbaglia la risposta il kazako.

30-15 Serve addosso a Bublik, Sinner e ottiene un punto diretto.

15-15 Ottima prima per l’altoatesino.

0-15 Diritto violentissimo scaraventato da Bublik nei pressi della riga.

4-2 BUBLIK. Grande solidità in battuta per il giocatore kazako che rimane davanti.

40-15 Altro gran servizio al centro.

30-15 Scappa di un soffio il dritto di Sinner su una palla senza peso offerta da Bublik.

15-15 Prima vincente del kazako.

0-15 PASSANTE SUPER DI SINNER! Difesa super con le spalle alla rete con il rovescio che non lascia scampo a Bublik.

3-2 BUBLIK. Sinner rimane a contatto del suo avversario. Match non semplice: il kazako non dà ritmo all’italiano e l’azzurro deve stare solido da fondocampo.

40-15 Risposta incredibile del kazako in controbalzo e poi chiusura a rete.

40-0 Non fa partire lo scambio Bublik.

30-0 Non contiene in risposta Bublik.

15-0 Serve al corpo del suo avversario Sinner.

3-1 BUBLIK. Il kazako era avanti 40-0 e poi si ritrova ad annullare tre palle del controbreak, salvo poi riuscire a confermare lo strappo operato nel game precedente.

VANTAGGIO BUBLIK: palla corta chirurgica con taglio verso l’esterno.

40-40 Trova un’altra prima vincente Bublik.

VANTAGGIO SINNER: secondo doppio fallo del game per il giocatore di origini russe.

40-40 Ottima prima del kazako.

VANTAGGIO SINNER: RECUPERO SUPER DELL’AZZURRO! In corsa piazza uno splendido passante dopo la smorzata di Bublik.

40-40 Se la cava bene Bublik con un grande dritto dopo al servizio.

VANTAGGIO SINNER: grande risposta e poi tira addosso al suo avversario sceso a rete. Palla del controbreak.

40-40 Doppio fallo di Bublik con un paio di servizi da sotto.

40-30 Dilapida un altro rovescio il giocatore di Gatchina.

40-15 Sinner infila Bublik su una tremolante seconda di servizio.

40-0 Scende a rete a prendersi tre palle del 3-1 il kazako.

30-0 Secondo ace per Bublik.

15-0 Dritto terrificante in uscita dal servizio da parte di Bublik.

2-1 BUBLIK! C’E’ IL BREAK! Il numero 43 del mondo chiama a rete il teenager italiano con un back intelligente e poi lo passa con un possente rovescio lungolinea. L’allievo di Riccardo Piatti è già costretto ad inseguire.

30-40 Dopo una buona prima, attacca bene col dritto Sinner e la difesa di Bublik si perde in corridoio.

15-40 Si ferma sul nastro un dritto comodo per Sinner. Due chance di break per Bublik.

15-30 Dritto pesante di Bublik che Sinner non riesce a contenere.

15-15 Risposta sui teloni del kazako dopo la seconda dell’azzurro.

0-15 Accorcia Sinner col rovescio e Bublik non ci pensa due volte ad affondare col dritto lungolinea.

1-1. Tutto in equilibrio con i due servizi protagonisti.

40-15 Prova ad accelerare col rovescio Sinner, ma sbaglia.

30-15 Si aggrappa in risposta Sinner e Bublik affossa il back.

30-0 Ace esterno del kazako.

15-0 In ritardo Sinner sul cross di dritto di Bublik.

1-0 SINNER. Parte sul velluto alla battuta l’altoatesino, sin da subito concreto.

40-15 Prima esterna sostanziosa: il servizio può essere una chiave.

30-15 Vola via la risposta di Bublik.

15-15 Scarico sul dritto l’azzurro dopo un colpo profondo del kazako.

15-0 Parte bene Sinner a servizio con la prima e il dritto sulla riga.

INIZIO PRIMO SET

21.09 Il kazako di origini russe a livello 1000 ha vinto soltanto qui a Miami. Negli altri tornei ha fatto registrare quattro sconfitte.

21.07 Bublik ha già raccolto due vittorie in stagione contro i top 10: una ad Antalya contro il nostro Matteo Berrettini e l’altra a Rotterdam ai danni di Alexander Zverev.

21.05 Sinner, dopo l’ultimo match, ha dichiarato che il suo torneo è tutt’altro che finito e vuole continuare a vincere. L’allievo di Riccardo Piatti non vuole interrompere la sua corsa.

21.02 I giocatori stanno entrando in campo per il riscaldamento.

21.00 Sinner è diventato l’undicesimo giocatore italiano di sempre a raggiungere almeno i quarti di finale in un Masters 1000 dopo Fognini, Volandri, Gaudenzi, Camporese, Seppi, Berrettini, Caratti, Nargiso, Furlan e Sonego.

20.58 A confermare i grandi risultati dei due giocatori in questo avvio di 2021 è la race, classifica basata sui risultati dell’anno solare corrente: il kazako si trova al settimo posto, l’altoatesino al decimo.

20.56 Bublik ha già raggiunto ben due semifinali in stagione: ad Antalya e a Singapore, tornei in cui si è spinto fino all’atto conclusivo.

20.54 Una semifinale raggiunta in stagione da Sinner: quella nel primo torneo dell’anno a Melbourne dove conquistò il titolo battendo in finale Stefano Travaglia.

20.52 Entrambi i giocatori sono al debutto in un quarto di finale di livello 1000. Nel tabellone è presente anche un altro debuttante a questo turno: il figlio d’arte americano Sebastian Korda.

20.50 Sinner è stato l’italiano più giovane a raggiungere i quarti di finale di un Masters 1000: con 19 anni e 7 mesi ha battuto il record che apparteneva ad Andrea Gaudenzi (20 anni e 9 mesi).

20.48 Il match comincerà in orario, visto che la partita che ha aperto il programma sul Grandstand è finita piuttosto velocemente: Maria Sakkari ha raso al suolo Naomi Osaka con un netto 6-0 6-4.

20.46 Sinner, grazie alla sua grande evoluzione in questi mesi a livello Atp, si è fatto rispettare da diversi giocatori. Proprio Bublik, al termine del match di ieri contro Fritz, ha speso parole al miele nei confronti del teenager italiano: “Sono molto contento. Sinner è giovane ed è un atleta incredibile e corre tanto. È un tennista davvero incredibile e disputare un quarto di finale con lui è un piacere per me. Spero di fare una grande partita”

20.43 Freschissimo l’ultimo ed unico precedente fra i due: un paio di settimane fa, al Dubai Open, fu Sinner a spuntarla in rimonta con il punteggio di 2-6 7-6 6-4.

20.41 Il giocatore di Gatchina si è sbarazzato il maniera piuttosto veloce nei primi due turni dell’australiano James Duckworth e del serbo Laslo Djere, mostrando anche una discreta focalizzazione mentale.

20.39 L’azzurro ha vinto uno dei match più intensi del torneo: quello con Karen Khachanov. Il giocatore di Sesto Pusteria ha rimontato il russo in una partita durata quasi tre ore sotto un caldo difficile da sopportare.

20.36 Bublik è giunto al primo quarto di finale in carriera in questa categoria. Il kazako ha superato in rimonta l’americano Taylor Fritz agli ottavi.

20.34 Sinner è reduce dalla vittoria convincente contro il finlandese Ruusuvuori 6-3 6-2, partita nella quale l’altoatesino si è dimostrato estremamente cinico nelle palle break (4 su 4 convertite).

20.32 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Jannik Sinner e Alexander Bublik, valevole per i quarti di finale della parte alta del Masters1000 di Miami.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, valido per i quarti di finale del Masters1000 di Miami. Sul cemento della Florida l’altoatesino punta alla semifinale per dar seguito alla sua cavalcata nel torneo americano.

Sinner viene da un confronto vinto in maniera relativamente facile, sconfiggendo il finlandese Emil Ruusuvuori. La forza dell’italiano è venuta fuori alla distanza e nel secondo parziale Jannik ha letteralmente dilagato. Il finnico ha pagato dazio in termini di energie profuse sul campo e il nostro portacolori ha saputo approfittarne più che bene per sciorinare un gioco molto convincente e imporsi con merito.

Per quanto riguarda Bublik, l’eccentrico tennista kazako ha battuto in rimonta l’americano Taylor Fritz mettendo in mostra tutte le sue qualità tecniche e nello stesso tempo anche le sue criticità caratteriali. Un giocatore molto particolare quello che Jannik si troverà ad affrontare, capace di giocate sublimi, ma anche di passaggi a vuoto clamorosi.

Non si tratta di una prima volta tra i due, dal momento che c’è il precedente di circa due settimane fa a Dubai, dove in tre set l’azzurrino riuscì a spuntarla al termine di un match molto complicato, soprattutto per il grande rendimento iniziale di Bublik al servizio. E’ chiaro che se l’altoatesino vorrà imporsi dovrà essere continuo nel proprio tennis e minimizzare gli errori.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, valido per i quarti di finale del Masters1000 di Miami: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 21.00 italiane. Buon divertimento!

