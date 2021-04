CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

30-15 Gran risposta di diritto diagonale della rumena.

30-0 Buona prima centrale di Paolini.

15-0 Servizio e diritto dell’azzurra.

5-1 BREAK PAOLINI! ALTRA CHANCE DELL’AZZURRA SFRUTTATA! L’azzurra serve per il set.

40-AD PALLA BREAK PAOLINI! DOPPIO FALLO RUSE.

40-40 Bravissima Paolini che con il diritto domina lo scambio e con personalità: colpo diagonale vincente.

40-30 Buona prima di Ruse.

30-30 Diritto lungo di Paolini dopo un buon rovescio lungolinea di Ruse.

15-30 Punto ben giocato da Ruse che muove l’avversaria da fondocampo inducendola all’errore con il rovescio.

0-30 Gran rovescio diagonale dell’azzurra: in rete la risposta di Ruse.

0-15 Scappa via il diritto di Ruse in uscita dal servizio.

4-1 Altro gran servizio di Paolini che conferma il break.

AD-40 Buona prima di Paolini.

40-40 Gran recupero di diritto di Paolini dopo l’ottimo diritto diagonale di Ruse.

40-AD Scappa via il diritto di Paolini in uscita dal servizio dopo una buona risposta di Ruse.

40-40 PAOLINI MIRACOLOSA! L’azzurra chiude con la volée di diritto attaccando la rete in uscita dal servizio.

40-AD Gran cambio di direzione di Ruse che prima trova il diritto diagonale e poi chiude con il lungolinea.

40-40 Doppio fallo di Paolini.

AD-40 Gran diritto sulla riga di Paolini: anche il Challenger conferma.

40-40 Si ferma sul nastro il diritto diagonale in spinta di Ruse.

40-AD PALLA BREAK RUSE ANCORA! Errore in uscita dal servizio per Paolini.

40-40 Gran diagonale di Paolini con il diritto dopo essersi aperta il campo lungolinea.

30-40 PALLA BREAK RUSE! Gran risposta aggressiva di Ruse che chiude con il diritto lungolinea.

30-30 Non trova continuità con il diritto Paolini dal centro del campo.

30-15 Scappa via la risposta della rumena.

15-15 Servizio e diritto di Paolini.

0-15 Diritto in rete in uscita dal servizio dell’azzurra.

3-1 BREAK PAOLINI! Gran game in risposta della #104 al mondo che attacca la rete: passante in rete della rumena.

15-40 ALTRE DUE PALLE BREAK PAOLINI! Altro errore di Ruse dopo il diritto inside-out di Paolini.

15-30 Lunga la risposta di rovescio di Paolini sulla seconda della rumena.

0-30 Ottima diagonale di rovescio vinta da Paolini inducendo all’errore la rumena.

0-15 In corridoio il rovescio diagonale di Ruse: 11° errore non forzato.

2-1 Paolini piazza un altro vincente di rovescio e resta al comando del set.

AD-40 Lungo il lob di diritto di Ruse dopo aver chiamato a rete Paolini con il diritto.

40-40 Risposta profonda di diritto di Ruse che chiude sottorete con la volée di rovescio.

40-30 Gran rovescio diagonale dell’italiana in uscita dal servizio.

30-30 Gran prima di Paolini.

15-30 Gran diritto diagonale di Ruse dal centro del campo dopo il diritto centrale di Paolini.

15-15 Buona prima della classe 1996.

0-15 Scappa via il diritto di Paolini dal centro del campo: ottimo rovescio di Ruse.

1-1 Ace di Ruse che chiude un game durissimo in cui ha dovuto annullare anche 3 palle break: 17 minuti per due giochi.

AD-40 Ottima prima della rumena e diritto diagonale vincente.

40-40 In corridoio il diritto di Ruse in uscita dal servizio e mossa dall’avversaria.

AD-40 Gran prima centrale della padrona di casa.

40-40 Pessima volée di diritto di Ruse che attacca con il diritto ma non conclude il punto.

AD-40 Aggressiva Ruse con il rovescio in uscita dal servizio per poi chiudere con il diritto diagonale.

40-40 Contropiede vincente di diritto dell’azzurra.

AD-40 Si ferma sul nastro il recupero di rovescio diagonale di Paolini dopo l’affondo di Ruse.

40-40 Imprecisa con il diritto la #104 dopo il rovescio invitante di Ruse.

40-AD BRAVISSIMA PAOLINI! Grandissimo rovescio diagonale dell’azzurra che vince la diagonale imbastita dall’avversaria.

40-40 Ace della rumena.

40-AD ALTRA CHANCE PAOLINI! Secondo doppio fallo per Ruse.

40-40 Scappa via il rovescio diagonale in risposta dell’azzurra.

30-40 PALLA BREAK PAOLINI! L’azzurra può partire in vantaggio nel primo parziale.

30-30 Lunga la risposta di rovescio diagonale di Paolini.

15-30 Altro errore nello scambio per Ruse che non regge il confronto sulla diagonale di rovescio.

15-15 Ottima risposta profonda dell’italiana: rovescio in rete della Ruse.

15-0 Scappa via il diritto diagonale dell’azzurra.

1-0 Paolini vince senza problemi il primo gioco al servizio.

40-15 Fuori giri il diritto di Ruse che non regge la diagonale di diritto.

30-15 Doppio fallo dell’azzurra.

30-0 Altro errore di rovescio di Ruse in un altro scambio prolungato.

15-0 Primo scambio vinto da Paolini con il diritto da fondocampo.

0-0 Si comincia a Cluj! Batte Paolini!

INIZIO PRIMO SET

13.05 Tornando ai playoff dell’ex Fed Cup, sono sul 2-0 anche Gran Bretagna, Canada e Lettonia rispettivamente contro Messico, Serbia ed India. Apertissimi i confronti tra Polonia-Brasile, Argentina-Kazakistan e Olanda-Cina sull’1-1.

13.03 Giocatrici in campo! Al via il riscaldamento.

13.02 Altri playoff in corso considerando che soltanto Ucraina e Giappone hanno concluso il proprio confronto con la vittoria delle europee per 3-0.

13.00 In caso di vittoria, l’Italia si qualificherebbe dunque per il turno preliminare del tabellone principale delle Finals 2022 della Billie Jean King Cup.

12.58 La Romania, orfana di Simona Halep, Patricia Maria Tig, Sorana Cirstea, Irina Camelia Begu e Ana Bogdan proverà la rimonta nella Sala Polivalenta di Cluj.

12.56 Supertennis conferma dunque il motivo del cambio di formazione da parte di Tathiana Garbin: Martina Trevisan aveva bisogno di riposo nonostante i trattamenti dopo il match dispendioso di ieri.

12.54 Confermate invece le designazioni delle altre due partite eventualmente in programma: da capire ovviamente il trend che prenderà il confronto.

12.52 A breve l’ingresso in campo delle giocatrici.

12.50 In caso di sfida invece tra Martina Trevisan e Irina Maria Bara si sarebbe trattato del secondo confronto: la rumena sarebbe partita favorita considerando il successo del 2019 a Rabat.

12.48 Secondo confronto tra Elena Gabriela Ruse e Jasmine Paolini: l’italiana ha vinto per 6-3 6-4 l’unico confronto nel 2016 proprio in Romania a Mamaia.

12.46 Sarà dunque la tennista #104 al mondo a provare a giocarsi il primo match point dell’Italia. Da capire i motivi del cambio di formazione: probabile abbia influenzato la durata del match di ieri di Martina Trevisan.

12.44 Intanto notizie dell’ultim’ora giungono da Cluj: ci sono dei cambi di formazione per le due nazionali. La Romania pare schieri Elena Gabriela Ruse mentre Tathiana Garbin inserirà Jasmine Paolini.

12.42 La classe 2001 ha scalzato nelle gerarchie la naturale #2 italiana ovvero Jasmine Paolini che al momento è schierata in doppio in coppia con Giulia Gatto-Monticone contro la coppia rumena Monica Niculescu ed Elena Gabriela Ruse.

12.40 Quarta vittoria raggiunta in Nazionale dunque per la #111 al mondo che oggi scenderebbe in campo contro Mihaela Buzarnescu. Un match che ovviamente potrebbe non giocarsi oppure diventare decisivo a seconda del risultato del primo match.

12.38 L’altro match vinto dall’Italia ieri ha visto protagonista Elisabetta Cocciaretto: la classe 2001 ha vinto 6-2 6-4 contro Irina Maria Bara al termine di una sfida ben giocata dalla marchigiana.

12.36 La #99 al mondo è la portabandiera dell’Italia considerando il forfait di Camila Giorgi a causa del Covid-19: Tathiana Garbin ha dato fiducia a Martina Trevisan considerando un 2021 piuttosto negativo.

12.34 La tennista toscana ieri ha vinto in un match infinito contro Mihaela Buzarnescu: 3 ore e 7 minuti per vincere 6-2 2-6 7-6(5). Una sfida pazzesca che potrebbe dare fiducia alla nostra #1.

12.32 L’Italia è avanti 2-0 nel computo totale in questi playoff: Martina Trevisan contro Irina Maria Bara proverà a chiudere i giochi sfruttando il primo match point.

12.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei match di singolare della seconda giornata del confronto tra Romania e Italia, sfida valida per i play-off della Billie Jean King Cup 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei match di singolare della seconda giornata del confronto tra Romania e Italia, sfida valida per i play-off della Billie Jean King Cup 2021. Quarta sfida nella storia della competizione a squadre delle nazionali femminili: le azzurre sono in vantaggio 2-1 nei testa a testa generali. L’Italia parte in vantaggio per 2-0 dopo le vittorie di ieri condotte da Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.

Dopo la vittoria di ieri di Martina Trevisan in oltre tre ore di gioco contro Mihaela Buzarnescu per 6-2 2-6 7-6(5), l’azzurra torna in campo per cercare di trovare continuità in un 2021 piuttosto complicato. Un match durissimo per la tennista azzurra che ha ottenuto la fiducia da Tathiana Garbin e ripagata con un successo importante. Contro Irina Maria Bara proverà a chiudere la pratica play-off nel secondo confronto contro la rumena che ha vinto il precedente del 2019 a Rabat.

Elisabetta Cocciaretto cercherà il quinto successo con la casacca azzurra dopo aver dominato per 6-2 6-4 Irina Maria Bara nella prima giornata di confronto. La tennista classe 2001 scenderebbe in campo in caso di sconfitta della sua connazionale che ha il primo match point azzurro: salvo clamorosi ribaltoni, sfiderebbe per la prima volta in carriera la classe 1988 rumena Mihaela Buzarnescu. A seguire, l’eventuale doppio che dovrebbe decidere il match con Niculescu/Ruse e Gatto-Monticone/Paolini schierate virtualmente.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dei match di singolare della seconda giornata del confronto tra Romania e Italia, sfida valida per i play-off della Billie Jean King Cup 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il primo match è in programma alle ore 13.00 italiane, o meglio le 14.00 rumene, e a seguire l’eventuale sfida tra Mihaela Buzarnescu ed Elisabetta Cocciaretto e il doppio nella Sala Polivalenta di Cluj in Romania. Buon divertimento!

Foto: Alfredo Falcone – LaPresse