LIVE Roma-Ajax 0-1, Europa League in DIRETTA: giallorossi in balia degli avversari. Il VAR annulla un gol agli olandesi

65′ Colpo di testa di Dzeko: alto.

64′ Sussulto della Roma: serpentina di Pellegrini sulla destra, il capitano dei padroni di casa salta Gravenberch e conquista un corner.

60′ Scocca l’ora di gioco. La Roma è in difficoltà e in questo momento non sembra in grado di reagire.

56′ VAR REVIEW: IL GOL DEGLI OLANDESI E’ STATO ANNULLATO. L’arbitro viene richiamato e una volta arrivato al monitor corregge la sua decisione: l’azione dell’Ajax è viziata in partenza da un fallo di Tagliafico su Mkhitaryan.

55′ GOL DELL’AJAX: TADIC HA SEGNATO LO 0-2. In questo momento gli olandesi sarebbero qualificati.

53′ Piazzato di Alvarez dal limite dell’area: anche in questo caso la palla termina alta, respira la Roma.

52′ I giallorossi provano a reagire. Pellegrini può calciare una punizione dai 22 metri. Va il capitano della Roma: palla alta sopra la traversa.

50′ La Roma può ancora amministrare un gol di vantaggio nel computo complessivo della qualificazione.

49′ ROMA-AJAX 0-1: BROBBEY SUPERA PAU LOPEZ E INSACCA! Verticalizzazione perfetta di 50m di Schuurs che pesca l’attaccante dei lancieri: lui addomestica la sfera, salta Pau Lopez e sigla il punto del vantaggio.

47′ La Roma riesce ad allontanare nuovamente la minaccia.

46′ Brobbey si conquista subito un corner.

46′ C’è un nuovo cambio nell’Ajax, più offensivo: esce Antony, entra Brobbey.

46′ INIZIA LA RIPRESA: L’AJAX BATTE IL CALCIO D’AVVIO.

Una pausa per l’intervallo.

45+1′ SI CHIUDE QUI IL PRIMO TEMPO: Roma-Ajax 0-0.

45′ Ci sarà 1 minuto di recupero.

44′ Si attende di conoscere l’entità del recupero.

44′ Alvarez finisce in offside.

43′ Altro giro, altra punizione per l’Ajax, questa volta da destra. Intanto viene ammonito Ibanez: un po’ per il fallo fatto ai danni di un avversario, un po’ per le proteste.

41′ Pau Lopez e Dzeko riescono ad allontanare in due tempi.

41′ Tadic dalla bandierina: Calafiori mette ancora in angolo.

40′ Ibanez mette in angolo.

40′ Punizione sulla trequarti, lato sinistro, per l’Ajax: salgono le torri.

37′ Contatto Tadic-Calafiori in area: per il direttore di gara non c’è nulla, il VAR conferma. Si riprende con una rimessa dal fondo.

36′ Tagliafico con il cross dalla sinistra: Tadic tenta la zampata, ma Pau Lopez si fa trovare attento.

33′ Ora la Roma cerca di respirare organizzando al meglio il possesso palla.

30′ Scocca la mezz’ora.

29′ Dzeko cerca un’accelerazione sull’out di destra, ma nel tentativo di superare un avversario si trascina fuori la palla.

26′ La Roma non riesce a gestire il possesso del pallone, gli ospiti sembrano essere entrati meglio in campo.

23′ Cristante riesce a svettare allontanando. Intanto c’è un cambio, per motivi fisici nell’Ajax: esce Klaiber, entra al suo posto Schuurs.

22′ Mancini chiude in angolo sul tentativo di cross di Klaassen.

20′ Altro errore di costruzione della Roma: l’Ajax riconquista la palla, Klaiber va sul fondo mettendo in mezzo un tracciante basso su cui tadic impatta…Pau Lopez si abbassa e blocca.

19′ Dzeko si conquista un preziosissimo fallo sul settore sinistro dell’attacco giallorosso.

15′ La Roma cerca di scuotersi dopo il rischio corso. Pellegrini ci prova dalla distanza: nessun problema per Stekelenburg.

13′ OCCASIONISSIMA PER KLAASSEN! Palla persa sanguinosa da parte della Roma, con Pau Lopez, che fa i conti con l’avanzata della Ajax: la palla dal lato corto (destro) dell’area di rigore giunge in mezzo per il centrocampista che a botta sicura spara verso la porta. Salva in maniera provvidenziale Diawara.

11′ Rovesciamento di fronte. Angolo per la Roma: battuto malissimo dai capitolini, che sono costretti addirittura a tornare da Pau Lopez.

10′ Ci prova Tagliafico di testa: palla alta sopra la traversa.

10′ Torna a macinare gioco l’Ajax che si prende un nuovo corner.

8′ GOL ANNULLATO ALLA ROMA! Veretout viene pescato, giustamente, in offside sull’imbeccata di Dzeko. Avevano sbloccato il match i giallorossi, ma è tutto vano.

5′ Allontana la Roma che poi riparte in contropiede con Pellegrini: GRANDE OCCASIONE PER LUI! Il sinistro del capitano però si rivela debole: il rientrante ed ex di serata Stekelenburg para.

4′ Spunto dell’Ajax: Tadic va via sulla sinistra mettendo in mezzo, Ibanez mette in angolo.

4′ Totale fase di studio in questi primi minuti.

1′ Roma in totale completo bianco, Ajax in totale completo nero.

SI PARTE! CALCIO D’INIZIO DELLA ROMA.

20.57 Sorteggio da parte dell’arbitro coi capitani: vedremo a chi sarà affidato il calcio d’inizio.

20.55 Le squadre iniziano la procedura di ingresso sul terreno di gioco.

20.50 Le formazioni ora sono negli spogliatoi per ricevere le ultime indicazioni dai rispettivi allenatori: Paulo Fonseca e Erik ten Hag.

20.45 Quindici minuti all’inizio del match: sale la tensione.

20.40 Dzeko contro Tadic? Chi dei due potrebbe risolvere la sfida: la parola al campo.

20.35 Squadre in campo per il riscaldamento.

20.30 Buonasera e benvenuti alla Diretta LIVE di Roma-Ajax: all’Olimpico va in scena il return match di un’eliminatoria che mette in palio un posto nelle semifinali dell’Europa League 2020/2021.

20.00 Arrivano le formazioni ufficiali del match

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

AJAX (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Ajax, match valido come gara di ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2020/2021.

All’Olimpico si riparte dal 2-1 dell’andata maturato, in terra olandese, a favore di una Roma stoica e gagliarda: ma attenzione perché nulla è deciso.

Gli uomini di Fonseca dovranno cercare di imporre il proprio gioco e il proprio ritmo, altrimenti le “truppe” di ten Hag potrebbero prendere in mano la sfida e far vivere 90 minuti da incubo a Pellegrini e compagni.

Chi la spunterà? La parola all’unico giudice supremo: il campo. In una partita che vedrà in campo stelle del calibro di Dzeko e Mkhitaryan e Tadic e Klaassen dall’altra, c’è il palio il biglietto per le semifinali del torneo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 Mancini, 4 Cristante, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 17 Veretout, 42 Diawara, 61 Calafiori; 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko.

A disp.: 83 Mirante, 67 Fuzato, 18 Santon, 14 Villar, Morichelli, Darboe, Ciervo, 31 Carles Perez, 11 Pedro, 21 Borja Mayoral.

AJAX (4-3-3): 1 Stekelenburg; 5 Klaiber, 2 Timber, 21 Martinez, 31 Tagliafico; 6 Klassen, 4 Alvarez, 8 Gravenberch; 39 Antony, 10 Tadic, 7 Neres.

A disp.: 35 Scherpen, 33 Kotarski, 3 Schuurs, 5 Klaiber, 18 Ekkelenkamp, 19 Labyad, 20 Kudus, 23 Traoré, 9 Idrissi, 25 Taylor, 30 Brobbey.

All.: Erik ten Hag

