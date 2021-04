CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL RECORD ITALIANO DI NICOLO’ MARTINENGHI NEI 50 RANA

11.38: Per questa mattinata di gare è tutto, l’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17.30 per una emozionante terza sessione di finali. Buona giornata, a più tardi!

11.37: Buone notizie soprattutto dalla rana in questa mattinata di gare con lo splendido record italiano e quarto tempo all time di Martinenghi sui 50 e il personale che ha scacciato via i dubbi sulla condizione di Castiglioni, reduce da Covid. Si preannuncia qui una grande battaglia con Carraro nel pomeriggio per l’unico posto libero a Tokyo.

11.35: Queste le finaliste dei 200 stile libero donne: Pellegrini, Gailli, Quadarella, Vetrano, Mascolo, Caponi, Panziera, Pirozzi

11.33: In scioltezza Federica Pellegrini si aggiudica l’ultima batteria ion 1’59″38, davanti a Gailli e Caponi

11.32: Passaggio ai 100 metri 58″09 per Federica Pellegrini

11.30: Quadarella con 2’01″13 vince la terza batteria davanti a Mascolo e Panziera

11.29: Giulia Vetrano con 2’01″22 si impone nella seconda batteria dei 200 stile

11.25: La prima batteria va a Nicole Ricci con 2’02″90

11.22: Al via la prima delle batterie dei 200 stile libero

11.21: In finale nei 50 dorso: Scalia, Panziera, Pasquino, Zofkova, Cocconcelli, Toma, Gaetani, Siboni

11.20: Con 28″45 Scalia fa segnare il miglior tempo delle batterie e vince l’ultima serie davanti a Zofkova e Siboni

11.18: Margherita Panziera vince la terza batteria in 28″56 davanti ad Asprissi e D’Innocenzo

11.17: Francesca Pasquino con 28″70 vince la seconda batteria su Cocconcelli (28″72)

11.16: federica Toma si aggiudica la prima batteria dei 50 dorso in 28″77

11.14: Queste le finaliste dei 100 farfalla donne: Di Liddo, Bianchi, Tarzia, Greco, Biasibetti, Crispino, Capannolo, Scotto di Carlo

11.13: Elena Di Liddo si aggiudica la quarta batteria con 58″37

11.11: Ilaria Bianchi domina la terza batteria con 58″51

11.10: Claudia Tarzia con 58″93 vince la seconda batteria dei 100 farfalla

11.08: Beatrice Demasi vince la prima batteria in 1’02″54

11.06: Queste le finaliste dei 100 rana: Castiglioni, Pilato, Carraro, Angiolini, Scarcella, Bottazzo, Piscopiello, Verona

11.05: Secondo tempo delle batterie per Benedetta Pilato che chiude in 1’06″38 davanti a Angiolini e Piscopiello, che ottiene il tempo limite per gli Europei juniores

11.03: La risposta di Martina Carraro che vince la batteria in 1’06″97, a tre decimi dal tempo per Tokyo, davanti a Scarcella e Bottazzo

11.00: Castiglioni si aggiudica la seconda batteria dei 100 rana in 1’06″37! Sarebbe il tempo limite per Tokyo ma va confermato nel pomeriggio. Grande prestazione della ranista lombarda, che si era fermata causa Covid nelle ultime due settimane. Per Castiglioni è il personale

10.58: La prima batteria dei 100 rana donne va a Ginevra Maria Licignano in 1’11″18

10.55: Tra qualche minuto al via la prima batteria dei 100 rana. Fari puntati su Arianna Castiglioni, Benedetta Pilato e Martina Carraro

10.53: Sono in programma tra poco le batterie delle gare femminili

10.50: Bentornati agli amici di OA Sport alla diretta live delle batterie della terza giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione

9.38: Si è chiusa con il botto la prima parte della mattinata della terza giornata degli Assoluti di Riccione con il tempo straordinario di Martinenghi nei 50 rana. Dalle 11 è in programma la sessione che riguarda le batterie femminili, grazie per averci seguito. A più tardi

9.36: Questi i finalisti dei 50 rana: Martinenghi, Pinzuti, Cerasuolo, Poggio, Maiorana, Castello, Pinca, Viberti

9.34: RECORD ITALIANO DI NICOLO’ MARTINENGHI NEI 50 RANA! 26″47: quarta prestazione mondiale all time. Che forma per il ranista lombardo, secondo posto per Cerasuolo che ottiene il minimo per gli Europei juniores con 27″54

9.33: Alessandro Pinzuti con 27″35 vince la terza batteria davanti a Maiorana in 27″99

9.32: Federico Poggio in 27″79 vince la seconda batteria davanti a Castello e Viberti

9.31: Stefano Saladini in 28″79 vince la prima batteria dei 50 rana

9.28: Questi i finalisti dei 200 stile libero: De Tullio, Proietti Colonna, Zuin, Megli, Ciampi, Freri, Di Cola, Ballo

9.27: Vince la quarta batteria Ciampi in 1’49″20 davanti a Freri (1’49″38), Di Cola (1’49″38) e Ballo (1’49″61), tutti qualificati per la finale

9.26: Ai 100 metri della quarta batteria Ballo, Ciampi, Di Cola

9.24: Matteo Zuin vince in rimonta in 1’48″89, davanti a Megli (1’49″01), terzo Frigo in 1’49″85

9.23: Ai 100 della terza batteria Megli, Zuin, Frigo

9.21: Marco De Tullio con 1’48″48 si impone nella seconda batteria davanti a Proietti Colonna (1’48″89) e Galossi (1’51″18)

9.20: De Tullio, Proietti Colonna, Nicotra ai 100 metri della seconda batteria

9.18: Nella prima batteria dei 200 stile libero successo di Giovanni Gallina con 1’51″43

9.16: Questi i finalisti dei 100 farfalla: Codia, Condorelli, Burdisso, Ferraro, Razzetti, Rivolta, Ceccon, Valsecchi

9.15: Matteo Rivolta in rimonta vince la quarta batteria in 53″14 davanti a Ceccon (53″22) e Valsecchi (53″34)

9.13: Netta affermazione di Piero Codia nella terza batteria: 52″19 per lui, secondo posto per Razzetti in 52″97 e Stefanì (53″50)

9.12: Condorelli con 52″30 si aggiudica la seconda batteria dei 100 farfalla davanti a Burdisso 852″59) e Ferraro (52″62)

9.10: Nella prima batteria dei 100 farfalla il successo va a Ettore Nanetti in 54″88

9.08: Questi i finalisti dei 100 dorso uomini: Sabbioni, Ciccarese, Restivo, Brunella, Mora, Alessandro, Baffi, Turchi

9.06: Simone Sabbioni domina la quarta batteria dei 100 dorso con il tempo di 54″42

9.04: Lorenzo Mora si aggiudica con 55″53 la terza batteria davanti a Turchi e Milli

9.01: Cristopher Ciccarese si impone nella seconda batteria con 54″72 davanti a Restivo (54″99) e Brunella (55″08)

8.59: Si aggiudica la prima batteria dei 100 dorso Mattia Morello in 57″06

8.56: In programma anche le batterie dei 50 dorso donne con Silvia Scalia favorita e dei 200 stile libero donne con Federica Pellegrini in vasca

8.53: In campo femminile si parte con le eliminatorie dei 100 rana, a seguire i 100 farfalla dove si preannuncia il solito duello, si spera su alti livelli, tra Di Liddo e Bianchi

8.51: A seguire ci sono i 200 stile libero uomini che potrebbero qualificare in finale sette degli otto atleti che potrebbero essere papabili per la staffetta 4×200. Anche qui si preannuncia una lotta durissima. In chiusura torna in vasca Nicolò Martinenghi che proverà a stupire anche nei 50 rana

8.48: Si parte con i 100 dorso uomini: Simone Sabbioni va a caccia del pass per Tokyo, a seguire i 100 farfalla uomini con la lotta a tre fra i veterani Rivolta e Codia e il giovane Burdisso

8.46: Come sempre il programma prevede due sessioni di batterie mattutine: la prima alle 9 con le batterie maschili, la seconda alle 11 con le batterie femminili

8.44: La gara del giorno potrebbero essere i 100 rana. Ci sono tutte e tre al via le star di questa specialità, Benedetta Pilato punta al secondo titolo dopo quello conquistato a dicembre, Martina Carraro ha come obiettivo il tempo limite per Tokyo e Arianna Castiglioni è un’incognita, visto che è appena uscita dall’incubo Covid e non ha certo potuto finalizzare la preparazione per questo evento

8.42: Ci attende una giornata densa di emozioni con tanti assalti alla carta olimpica da parte degli atleti di punta del movimento azzurro. I fari sono puntati in particolare su Federica Pellegrini, che cerca l’accesso alla sua ottava Olimpiade nei “suoi” 200 stile libero

8.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto. A Riccione gli atleti azzurri sono chiamati ottenere risultati di grande livello per centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.

Anche nel day-3 le batterie saranno divise in due sessioni, differenziando per genere, al fine di minimizzare i rischi legati al Covid-19 (inizio alle 9 e alle 11). Otto le gare in programma, tutte molto interessanti: dalla sfida Ceccon-Sabbioni, il primo già qualificato per Tokyo, il secondo a caccia della seconda qualificazione olimpica, nei 100 dorso maschili, a quella tra Rivolta e Codia, con la possibile intrusione di Burdisso, nei 100 farfalla. Dai 50 rana che vedranno al via un Martinenghi in grandissima forma, fino alla gara dei campionati: i 200 stile libero con un lotto di partenti di altissimo livello che servirà al Dt Butini come prima indicazione per la staffetta 4×200 stile libero.

Si attendono fuochi d’artificio nei 100 rana donne, con Benedetta Pilato, già qualificata, che vuole ribadire la sua leadership, e la sfida non ad armi pari tra una Martina Carraro che va a caccia della qualificazione per Tokyo e una Arianna Castiglioni che è appena uscita dall’incubo Covid e proverà a tenere aperta la porta per un eventuale ripescaggio. C’è Federica Pellegrini che vuole suggellare la sua ottava presenza olimpica nei 200 stile: per lei il tempo limite dovrebbe essere poco più che una formalità. Sfida a due tra Di Liddo e Bianchi nei 100 farfalla, con quest’ultima a caccia della sua quarta qualificazione olimpica e infine Silvia Scalia proverà a staccare il pass per gli Europei nei 50 dorso, che sono il suo territorio di caccia preferito.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.00 con la doppia sessione di batterie, mentre le finali sono in programma alle 17.30. Buon divertimento!

