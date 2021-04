LIVE Musetti-Auger-Aliassime 6-4 3-6 0-3, ATP Barcellona in DIRETTA: doppio break del canadese nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.32 Medical time out quasi scaduto per l’azzurro.

13.29 Fisioterapista in campo per Lorenzo Musetti per un problema alla schiena.

0-3 ALTRO BREAK AUGER-ALIASSIME! Il canadese sta giocando benissimo ma l’azzurro ha anche problemi fisici.

30-40 Altra smorzata prevedibile di Musetti ma il nastro devia il rovescio di Auger-Aliassime e l’azzurro chiude a volo di diritto.

15-40 In corridoio il diritto diagonale del canadese e primo punto del terzo set per Musetti.

0-40 TRE PALLE BREAK AUGER-ALIASSIME! Lungo il lob dell’azzurro dopo una smorzata ben recuperata dal canadese.

0-30 Brutto errore dell’azzurro dal centro del campo: anche problemi fisici per lui.

0-15 Scarico mentalmente adesso l’azzurro: Auger-Aliassime fa ciò che vuole.

0-2 Terzo turno di servizio a zero di fila per il canadese.

40-0 Ace del canadese.

30-0 Auger-Aliassime dominante con il diritto, con un altro lungolinea vincente dopo il rovescio diagonale.

15-0 Punto perfetto giocato dal canadese che disegna il campo con il diritto e chiude con lo smash.

0-1 BREAK AUGER-ALIASSIME! Male l’azzurro con la smorzata in uscita dal servizio.

0-40 TRE PALLE BREAK ALIASSIME! Lungo il diritto di Musetti a seguire il servizio.

0-30 Schema troppo ripetitivo dell’azzurro che trova un’altra smorzata e poi un lob corto: smash vincente del canadese.

0-15 Ottimo diritto lungolinea del canadese che recupera anche la palla corta dell’azzurro e ottiene il punto.

INIZIO TERZO SET

13.19 Felix Auger-Aliassime conquista il secondo parziale per 6 giochi a 3 grazie al break decisivo del nono gioco dopo lo scambio di break ad inizio set con Lorenzo Musetti.

FINE SECONDO SET

3-6 SECONDO SET AUGER-ALIASSIME!

40-0 TRE SET POINT AUGER-ALIASSIME!

30-0 Scappa via il rovescio di Musett in risposta dopo il diritto lungolinea del canadese.

15-0 Ottima prima del canadese.

3-5 BREAK AUGER-ALIASSIME! Gran diritto lungolinea a sventaglio del canadese che domina prima la diagonale diritto/rovescio e poi ottiene il break che gli permetterà di servire per il set.

30-40 In corridoio il diritto di Auger-Aliassime dopo il cross di diritto di Musetti.

15-40 Ottima prima dell’italiano.

0-40 TRE BREAK POINT AUGER-ALIASSIME! Che scambio comandato dal canadese che ammattisce Musetti a suon di accelerazioni con il diritto diagonale per poi chiudere a rete.

0-30 Largo in corridoio il recupero di Musetti dopo il diritto lungolinea del canadese.

0-15 Risposta profonda del canadese: in ritardo Musetti con il diritto a sventaglio.

3-4 Servizio a zero del canadese che prova a mettere pressione all’italiano.

40-0 Servizio e diritto diagonale profondissimo del canadese che poi chiude dalla parte opposta.

30-0 Ottimo servizio del canadese.

15-0 Prima centrale del classe 2000.

3-3 Equilibrio perfetto nel secondo set: Musetti se la cava al servizio.

AD-40 Servizio e diritto dell’italiano.

40-40 Prontamente annullata dall’azzurro al servizio.

30-40 PALLA BREAK AUGER-ALIASSIME! Scappa via il diritto di Musetti dal centro del campo.

30-30 In corridoio il rovescio dal centro del campo del #20 al mondo.

15-30 Lungo il diritto lungolinea a sventaglio dell’azzurro.

15-15 SMORZATA PAZZESCA DI MUSETTI! Servizio e diritto dell’azzurro che poi chiude con la palla corta di rovescio.

0-15 Risposta vincente di diritto del canadese.

2-3 Auger-Aliassime trova un ottimo diritto diagonale mettendo in difficoltà Musetti: fuori giri il suo diritto.

AD-40 Servizio e diritto del canadese.

40-40 Ottima prima di Auger-Aliassime.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI! L’italiano passa con il diritto il canadese che aveva attaccato la rete.

30-30 Lunga la risposta del classe 2002.

15-30 Ottimo rovescio diagonale dell’azzurro: in rete la difesa del canadese.

15-15 Gran passante di diritto di Musetti sulla discesa a rete del classe 2000.

15-0 Troppo tocco utilizzato dal carrarese: smorzata ben letta dal canadese che chiude con lo smash sul lob corto dell’azzurro.

2-2 Altro ottimo servizio di Musetti che conferma il controbreak.

40-30 Servizio e diritto diagonale del classe 2002.

30-30 Ottima prima dell’azzurro.

15-30 Rovescio lungolinea in corso di Auger-Aliassime che vince il confronto sulla diagonale di diritto.

15-15 L’azzurro vince la diagonale di diritto: errore in accelerazione del canadese.

0-15 In rete il diritto di Musetti in uscita dal servizio.

1-2 CONTROBREAK MUSETTI! L’azzurro recupera il servizio perso.

15-40 DUE PALLE DEL CONTROBREAK PER MUSETTI!

15-30 Gran smorzata di Musetti che interrompe la diagonale di diritto.

15-15 Ottimo diritto diagonale dell’azzurro: in ritardo Auger-Aliassime.

15-0 Prima esterna vincente del canadese.

0-2 BREAK AUGER-ALIASSIME! Scappa via il diritto dell’italiano in uscita dal servizio.

15-40 DUE PALLE BREAK AUGER-ALIASSIME! Diritto diagonale in risposta e chiusura lungolinea.

15-30 Buona prima dell’azzurro.

0-30 Altro rovescio vincente lungolinea del canadese.

0-15 Buona prima di Musetti ma risposta diagonale vincente di Auger-Aliassime.

0-1 Scambio dominato da Auger-Aliassime che vince un game durissimo annullando altre due palle break.

AD-40 Ottima prima del canadese.

40-40 Auger-Aliassime annulla prontamente entrambe le possibilità di break dell’azzurro ancora al servizio.

30-40 Servizio e diritto del #20 al mondo che attacca la rete e chiude con lo smash.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI! L’italiano può cominciare alla grande dopo un gran diritto lungolinea.

15-30 LOB PAZZESCO DI MUSETTI! Bravissimo l’azzurro sulla discesa a rete del canadese.

15-15 Servizio e diritto del canadese.

0-15 Ottimo diritto lungolinea in risposta di Musetti.

INIZIO SECONDO SET

12.34 Lorenzo Musetti vince il primo parziale giocata in maniera magistrale in cui risulta decisivo il break ottenuto nel quinto gioco: Felix Auger-Aliassime troppo discontinuo, soprattutto al servizio e spesso sorpreso dall’azzurro.

FINE PRIMO SET

6-4 PRIMO SET LORENZO MUSETTI! Perfetto l’azzurro al servizio.

40-15 TRE SET POINT MUSETTI!

30-15 Buona prima di Musetti.

15-15 Servizio e diritto dell’azzurro.

0-15 Ottima risposta del canadese.

5-4 Auger-Aliassime conserva il turno di servizio ma al cambio campo Musetti può servire per il set.

40-30 Risposta lunga di Musetti.

30-30 SMORZATA PERFETTA DELL’AZZURRO! Gran diritto dell’azzurro che poi si apre il campo e chiude con il rovescio lungolinea.

30-15 Servizio e diritto lungolinea in contropiede di Auger-Aliassime.

15-15 Diritto lungolinea vincente dell’azzurro.

15-0 Ottima prima del canadese.

5-3 Bravissimo Musetti al servizio che tiene il break e mette pressione sul canadese.

40-30 Ottima prima dell’azzurro.

30-30 Risposta profonda del canadese: lento Musetti in uscita dal servizio. Gioco ripreso dopo una piccola interruzione per un buco in campo.

30-15 Scappa via il rovescio diagonale di Musetti dopo il diritto lungolinea del canadese.

30-0 Servizio e smorzata di diritto di Musetti che chiude con il rovescio lungolinea sottorete.

15-0 Scappa via il diritto lungolinea di Auger-Aliassime dopo la difesa di Musetti.

4-3 Brutto rovescio diagonale di Musetti e game a zero per il canadese che deve recuperare un break.

40-0 Scappa via la risposta di diritto dell’azzurro.

30-0 Bravissimo Auger-Aliassime a salire in cattedra con il diritto lungolinea e chiudere con lo smash dopo la difesa dell’azzurro.

15-0 In rete il diritto di Musetti sulla seconda in kick del canadese.

4-2 BREAK CONFERMATO PER MUSETTI! L’azzurro gestisce bene il turno di servizio.

40-AD Scappa via il rovescio del canadese che non regge la diagonale di diritto dell’azzurro.

40-40 Gran passante di rovescio lungolinea di Auger-Aliassime dopo la stop-volley dell’azzurro.

40-30 Altro ottimo servizio centrale dell’italiano.

30-30 Ottima prima di Musetti.

15-30 Ottima accelerazione di rovescio del canadese in risposta.

15-15 Servizio e diritto diagonale dell’azzurro.

0-15 Ottima risposta del canadese con il diritto lungolinea.

3-2 BREAK MUSETTI! Che game dell’azzurro che recupera lo svantaggio e strappa il servizio.

40-AD PALLA BREAK MUSETTI! Diritto lungolinea ad aprirsi il campo e chiusura a rete.

40-40 Ottimo diritto in cross del classe 2002.

40-30 CHE PASSANTE DI MUSETTI! Stop-volley lunga del canadese e passante in recupero di diritto dell’azzurro.

40-15 Musetti prova ad attaccare la rete in controtempo con la volée di rovescio dopo aver trovato l’accelerazione di diritto: scappa via la volée di diritto dell’azzurro.

30-15 Musetti incantevole con la smorzata per poi chiudere a volo sottorete.

30-0 Gran rovescio lungolinea del classe 2000 che vince il confronto sul lungolinea di diritto.

15-0 Servizio e diritto del canadese.

2-2 Si salva il classe 2002: equilibrio nel primo set.

AD-40 Buona prima di Musetti.

40-40 Altro errore in uscita dal servizio l’azzurro.

AD-40 In corridoio il diritto diagonale del canadese dopo il rovescio profondo di Musetti.

40-40 In rete il rovescio del classe 2002 a seguire la prima di servizio.

AD-40 Ottima prima di Musetti.

40-40 Servizio e diritto diagonale dell’azzurro.

30-40 PALLA BREAK AUGER-ALIASSIME! Il canadese ottiene il punto in risposta.

30-30 Buona prima dell’italiano.

15-30 Serve&volley di Musetti: scappa via la demi-volée di rovescio dell’azzurro.

15-15 Servizio e palla corta vincente dell’italiano.

0-15 Servizio e diritto di Musetti: in rete l’accelerazione dell’azzurro.

1-2 Servizio e diritto di Auger-Aliassime che chiude il game con lo smash.

AD-40 Risposta lunga di diritto di Musetti.

40-40 Ottima prima del classe 2000.

40-AD TERZA PALLA BREAK MUSETTI! Si ferma sul nastro la smorzata del canadese.

40-40 Scappa via il diritto lungolinea dell’azzurro nel tentativo di imbastire lo scambio.

30-40 Doppio fallo del canadese e palla break Musetti!

30-30 Servizio e rovescio del canadese: in rete il colpo in accelerazione del classe 2000.

30-15 Servizio e diritto di Aliassime che al terzo smash chiude il punto.

15-15 Risposta lunga di Musetti.

0-15 Servizio e diritto del canadese: chiusura in rete della volée di rovescio del classe 2000.

1-1 Ottima seconda del classe 2002 ed equilibrio nel primo parziale.

40-30 Servizio e diritto dell’italiano che chiude a rete con la volée di diritto.

30-30 Gran chiusura di Musetti sottorete con la volée di diritto in allungo dopo la palla corta recuperata dal canedese.

15-30 Scappa via il diritto diagonale del canadese.

0-30 Altro gran diritto in risposta del canadese: lento il diritto dell’azzurro.

0-15 Risposta profonda di Auger-Aliassime: largo il rovescio dell’italiano.

0-1 Servizio e diritto diagonale del classe 2000 che annulla una palla break.

AD-40 Primo ace di Felix Auger-Aliassime.

40-40 Servizio e diritto diagonale del canadese.

40-AD PALLA BREAK MUSETTI! L’azzurro trova una risposta profonda e chiude sottorete sulla palla corta del canadese.

40-40 Ottima risposta profonda di diritto lungolinea del classe 2002.

40-30 Aggressivo il classe 2000 che attacca con il diritto diagonale e chiude con lo smash a rete.

30-30 Servizio e diritto del canadese.

15-30 Largo il diritto inside-in dell’azzurro.

0-30 Rovescio diagonale vincente di Musetti.

0-15 Ottima risposta di diritto dell’azzurro.

0-0 Batte Felix Auger-Aliassime!

INIZIO PRIMO SET

11.37 Tutto pronto a Barcellona! Si comincia.

11.35 Al via il riscaldamento: Musetti ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere.

11.34 Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime sono giunti in campo!

11.33 Break di differenza invece sulla Pista 2 tra Adrien Mannarino e Albert Ramos-Vinolas: il francese conduce per 3 giochi a 1 nel primo set.

11.31 Come terzo match debutterà in campo Fabio Fognini prima dell’ultima sfida di singolare tra Kei Nishikori e Cristian Garin. L’ultima partita di giornata sarà quella tra Feliciano e Marc Lopez contro Ivan Dodig e Jamie Murray.

11.29 Come avvenuto sulla Pista Rafa Nadal ieri, anche oggi sul secondo campo più importante del torneo ci saranno dei ritardi: dopo la sfida dell’azzurro giocheranno Jordan Thompson e Pablo Carreno Busta.

11.27 Intanto equilibrio tra Federico Gaio e Andrej Rublev: nel primo set sono sul 2-2 seguendo l’ordine di battuta.

11.25 Si comincia dunque tra poco sulla Pista Manolo Santana.

11.23 Intanto in campo l’arbitro Nacho Forcadell!

11.21 In Serbia scenderanno in campo anche Simone Bolelli e Maximo Gonzalez contro il duo serbo Miomir Kecmanovic e Dusan Lajovic inseriti in tabelloni come wild card.

11.19 Parlando dell’altro torneo in corso a Belgrado, oggi scenderanno in campo come terzo match dalle 12 Marco Cecchinato e Matteo Berrettini in un derby italiano tutto da vivere.

11.17 Si comincia dunque verso le 11.30!

11.15 Campi pesanti dunque dopo la pioggia di stanotte.

11.13 Reso noto il motivo del ritardo: il campo Manolo Santana non ha assorbito al meglio la pioggia di stanotte.

11.10 Strano ci sia questo ritardo per il match tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime: sono cominciati intanto le sfide tra Federico Gaio e Andrej Rublev e quello tra Adrien Mannarino e Albert Ramos-Vinolas.

10.08 Intanto ci sono ritardi sul Manolo Santana: si attendono novità.

11.06 Tornando alla stagione dell’azzurro sin qui disputata, sono giunte poco eliminazioni al primo turno: dopo l’esordio con sconfitta alle qualificazioni degli Australian Open ed Antalya, ha poi perso al secondo turno a Istanbul e a Gran Canaria.

11.04 Intanto giocatori e arbitro ancora non in campo.

11.02 Il Mago carrarese ha inoltre disputato la semifinale dell’ATP 500 di Acapulco perdendo contro Stefanos Tsitsipas dopo un percorso partito dalle qualificazioni.

11.00 L’azzurro ha disputato due finali a livello Challenger sin qui, perdendolo entrambe ad Antalya e Biella contro Jaume Munar e Soonwoo Kwon superato ieri in classifica ATP.

10.58 Il classe 2002 ha disputato anche un altro 1000 quest’anno, in quel di Miami, perdendo ai sedicesimi di finale contro Marin Cilic dopo aver domato Michael Mmoh e Benoit Paire.

10.56 Un’altra sconfitta dopo la semifinale persa lo scorso ottobre in Sardegna, dove quest’anno ha dato spettacolo contro Dennis Novak e Daniel Evans nelle prime due sfide.

10.54 L’azzurro proverà a bissare il successo di ieri e proseguire il feeling con la terra battuta come dimostrato all’ATP 250 di Cagliari dove ha perso ai quarti di finale contro il futuro finalista Laslo Djere.

10.52 Ad aprire il programma sulla Pista Rafa Nadal invece sarà il lucky loser Federico Gaio che si è regalato il secondo turno contro il finalista di Montecarlo Andrej Rublev.

10.50 Tra circa dieci minuti avrà inizio la sfida valida per il secondo turno sulla Pista Manolo Santana: su questo campo, come terzo match, scenderà in campo anche Fabio Fognini contro il padrone di casa Bernabe Zapata Miralles.

10.48 Il classe 2000 inoltre ha partecipato al torneo di doppio in coppia con Hubert Hurkacz, uscendo al secondo turno contro i colombiani Robert Farah e Juan Cabal dopo aver vinto al primo turno su Romain Arneodo e Hugo Nys per ritiro sul 5-2.

10.46 Entrambi i giocatori sono reduci dall’eliminazione all’esordio a Montecarlo: l’azzurro, da wild card anche nel Principato, ha perso contro Aslan Karatsev invece il canadese contro la sorpresa Cristian Garin.

10.44 Esordio invece per Felix Auger-Aliassime che ha usufruito di un bye al primo turno considerando che è la testa di serie #10 del torneo catalano.

10.42 Lorenzo Musetti torna in campo da wild card dopo aver vinto da veterano contro il classe 1981 Feliciano Lopez e battuto per 6-4 6-3 in poco più di un’ora di partita.

10.40 Anche il canadese vuole provare ad avvicinarsi alla posizione #17 in classifica e quindi al suo best ranking: una rincorsa alla top20 che parte da oggi e che dipenderà anche dal torneo di Jannik Sinner.

10.38 Il talento di Carrara ha già migliorato il proprio best ranking alla posizione #83 e vincendo potrebbe superare Pablo Andujar uscito al secondo turno di Barcellona e attualmente #79 al mondo.

10.36 Entrambi i giocatori cercano una vittoria che li possa lanciare ancor di più in classifica: in attesa di Federico Delbonis, impegnato agli ottavi di Belgrado contro Dusan Lajovic, l’azzurro potrebbe entrare in top80 in caso di successo.

10.34 L’azzurro dunque proverà a negare il possibile derby canadese agli ottavi di finale e ottenere un prestigioso risultato nello sfidare la testa di serie #7 del torneo catalano.

10.32 Primo confronto tra i due talenti del circuito ATP: chi vince la sfida tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime otterrà il terzo turno contro Denis Shapovalov che dopo il bye iniziale, ha sconfitto Jeremy Chardy in due set.

10.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021. Prima sfida tra il tennista azzurro e il canadese a livello ATP: chi vince sfiderà al terzo turno Denis Shapovalov che ha battuto il francese Jeremy Chardy in due set. Possibile derby canadese dunque tra la testa di serie #10 e #7 del torneo ma il classe 2002 darà filo da torcere ad Auger-Aliassime.

Lorenzo Musetti torna in campo in Catalogna dopo aver vinto al primo turno contro Feliciano Lopez come un veterano per 6-3 6-4. Il talento carrarese proverà a rincorrere gli ottavi di finale e soprattutto cercherà di entrare in top80. In caso di vittoria infatti, il classe 2002 diventerebbe #79 al mondo anche se davanti c’è Federico Delbonis ancora in gioco a Belgrado. La wild card ha già migliorato lo score dell’ultimo torneo disputato a Montecarlo dov’è uscito al primo turno contro Aslan Karatsev.

Esordio per Felix Auger-Aliassime reduce dall’uscita al primo turno nel torneo monegasco contro Cristian Garin e agli ottavi di finale del torneo di doppio in coppia con Hubert Hurkacz. Il canadese deve rincorrere Jannik Sinner in top20 e provare a migliorare il best ranking alla posizione #17. Il classe 1999 non ha raggiunto risultati particolari in questo inizio 2021 in cui ha ottenuto la finale a Melbourne, il quarto turno agli Australian Open e i quarti di finale ad Acapulco.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 11.00 sulla Pista Manolo Santana di Barcellona al Real Club de Tenis Barcelona-1899. Buon divertimento!

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events