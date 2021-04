LIVE Moto2, GP Doha 2021 in DIRETTA: Di Giannantonio il migliore nella FP1 davanti a Bezzecchi. Dalle 18.05 la FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.29: Per quanto concerne gli altri centauri italiani, Celestino Vietti è 12°, Lorenzo Dalla Porta 13°, Stefano Manzi 18°, Tony Arbolino 20°, Yari Montella 24°, Lorenzo Baldassarri 26° e Tommaso Marcon 28°.

14.27: Buone notizie per gli italiani, con Di Giannantonio che guida con 45 millesimi di vantaggio su Bezzecchi. Grande passo gara per il romagnolo in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46. A completare il quadro della top-10 troviamo un ottimo Bulega in nona piazza a 0″793. Quarto un Sam Lowes meno brillante rispetto alla settimana scorsa, quarto a 0″201.

POS # RIDER GAP 1 21 F. DI GIANNANTONIO 1:59.931 2 72 M. BEZZECCHI +0.045 3 16 J. ROBERTS +0.163 4 22 S. LOWES +0.201 5 25 R. FERNANDEZ +0.508 6 44 A. CANET +0.607 7 79 A. OGURA +0.608 8 97 X. VIERGE +0.651 9 11 N. BULEGA +0.793 10 23 M. SCHROTTER +0.806

14.25: BANDIERA A SCACCHI!!!

14.24: 2’00″439 per Fernandez che è quarto a 0″508, Bulega si porta in settima posizione a 0″793.

14.23: Grande passo gara di Bezzecchi che ha messo insieme diversi giro sul 2’00″2, mentre Bulega è 11° a 1″043, Dalla Porta 13° e Celestino Vietti 14°. Tony Arbolino più attardato in 16ma posizione.

14.20: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

OS # RIDER GAP 1 21 F. DI GIANNANTONIO 1:59.931 2 72 M. BEZZECCHI +0.045 3 22 S. LOWES +0.201 4 25 R. FERNANDEZ +0.511 5 44 A. CANET +0.607 6 16 J. ROBERTS +0.771 7 23 M. SCHROTTER +0.806 8 97 X. VIERGE +0.960 9 64 B. BENDSNEYDER +0.966 10 75 A. ARENAS +0.976

14.17: Di Giannantonio e Bezzecchi on fire: il romano ottiene il miglior crono di 1’59″931 a precedere di 45 millesimi il romagnolo. Terzo è Lowes a 0″201.

14.15: 2’00″278 per Bezzecchi che non migliora il proprio crono, ma è un buon giro come ritmo.

14.13: 2’01″013 per Celestino Vietti che si porta in undicesima posizione a 0″895.

14.11: Scivolata senza conseguenza per Canet in curva-4. Lo spagnolo prova a ripartire per tornare ai box.

14.09: Sam Lowes si porta in terza posizione a 0″210 da Di Giannantonio.

14.06: Sul tracciato Lowes che inizia a spingere, segnando degli intermedi interessanti.

14.05: L’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 21 F. DI GIANNANTONIO 2:00.118 2 72 M. BEZZECCHI +0.126 3 25 R. FERNANDEZ +0.324 4 22 S. LOWES +0.399 5 44 A. CANET +0.420 6 23 M. SCHROTTER +0.619 7 97 X. VIERGE +0.773 8 64 B. BENDSNEYDER +0.779 9 11 N. BULEGA +0.855 10 37 A. FERNANDEZ +0.865

14.02: Per quanto riguarda gli altri italiani, Arbolino è 12° a 1″005, Stefano Manzi è 18° a 1″219, Celestino Vietti è 19° a 1″231, Lorenzo Dalla Porta è 21° a 1″351, Yari Montella 24° a 1″727 e Lorenzo Baldassarri 26° a 1″862. L’esordiente Tommaso Marcon è 28° a 7″181.

14.02: Di seguito l’ordine aggiornato dei tempi:

POS # RIDER GAP 1 21 F. DI GIANNANTONIO 2:00.118 2 72 M. BEZZECCHI +0.126 3 25 R. FERNANDEZ +0.324 4 22 S. LOWES +0.399 5 44 A. CANET +0.420 6 23 M. SCHROTTER +0.619 7 97 X. VIERGE +0.775 8 64 B. BENDSNEYDER +0.779 9 37 A. FERNANDEZ +0.865 10 79 A. OGURA +0.964

14.00: Fermo in pista Lorenzo Baldassarri con la MV Agusta: difficoltà tecniche per il pilota italiano.

13.59: Bezzecchi migliora ancora e si porta in seconda posizione a 0″126 da Di Giannantonio con la Kalex dello Sky Racing Team VR46.

13.57: Bezzecchi migliora il proprio riscontro e sale al quinto posto con il crono di 2’00″557 a 0″439 dalla vetta.

13.56: Fabio Di Giannantonio si conferma il più veloce con il crono di 2’00″118 davanti allo spagnolo Fernandez di 0″324 e al britannico Lowes (+0″399). Marco Bezzecchi è ottavo a 0″781.

13.54: Di Giannantonio spinge con la Kalex del Team Gresini e si porta in vetta con il crono di 2’00″319 a precedere di 0″219 Canet e di 0″229 Lowes. Bezzecchi è quinto a 0″580, ma siamo solo all’inizio.

13.52: Aron Canet al comando con il crono di 2’00″538 con 37 millesimi di vantaggio su Di Giannantonio e 584 su Fernandez.

13.50: Non ci sarà Simone Corsi, dichiarato unfit per il suo infortunio rimediato nel weekend scorso. Ci sarà Tommaso Marcon al suo posto in sella alla MV Agusta.

13.48: Sarà una sessione un po’ interlocutoria visto che si girerà con alte temperature e con luce del sole.

13.45: VIA ALLA FP1 di Moto2!

13.42: 3′ al via di queste prove!

13.39: Rimanendo in casa Italia vorrà confermarsi ad alto livello Fabio Di Giannantonio. Il podio del primo fine settimana dell’anno è stato un modo stupendo per onorare la memoria di Fausto Gresini. Qualche lacrima in quel momento avrà rigato il viso, ma per dare battaglia serviranno gli occhi della tigre.

13.36: Il passo gara non è stato all’altezza delle aspettative e pertanto si dovranno sfruttare le informazioni legate al primo round per trovare delle soluzioni ai problemi emersi. Del resto, si sa, la media cilindrata è sempre molto equilibrata e bastano minimi dettagli a fare la differenza.

13.33: Servirà dare una risposta e in questo senso il primo a essere chiamato all’appello è Marco Bezzecchi, quarto e fuori dal podio nella prima uscita in terra qatariana. Di sicuro, si aspettava qualcosa di meglio il romagnolo.

13.30: I due centauri italiani hanno spiccato il volo verso la massima cilindrata e nella media Lowes vuol dettare legge.

13.27: Del resto, l’anno passato era stato in ballo per il titolo fino alla fine, pagando dazio per un problema fisico causato da una caduta nel confronto con Enea Bastianini e Luca Marini.

13.24: Il britannico nella prima uscita stagionale ha impressionato. Una vittoria da dominatore quella di Sam, conquistando il suo settimo successo in questa categoria e il podio numero 19.

13.21: In via eccezionale, in seguito all’emergenza sanitaria, il Motomondiale si appresta a svolgere il primo ed unico doubleheader del 2021.

13.18: Dopo le emozioni di settimana scorsa, i protagonisti della serie si preparano per i primi due turni del fine settimana, il secondo consecutivo sotto i riflettori del Losail International Circuit.

13.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP1 dei Moto2 del GP di Doha.

Foto: MotoGP Press