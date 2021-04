CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Giro di Romandia 2021, startlist e ordine di partenza del prologo iniziale: Filippo Ganna vuole la vittoria

Giro di Romandia 2021: startlist e partecipanti. Presenti Filippo Ganna e Peter Sagan

Giro di Romandia 2021: Filippo Ganna fa le prove di Giro d’Italia e punta alla prima maglia di leader

A CHE ORA PARTE FILIPPO GANNA

Buona giornata a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del prologo del Giro di Romandia 2021, una cronometro di quattro chilometri che si terrà nel comune svizzero di Oron. Il Covid-19 ha interrotto lo scorso anno una tradizione che proseguiva dal 1947, anno di costituzione della breve corsa a tappe che spesso ha dato interessanti spunti in ottica Giro d’Italia.

Come da tradizione in Svizzera si comincia con una breve prova contro il tempo: solo quattro chilometri per disegnare la prima classifica del Giro di Romandia. Ma nonostante questo si può già creare un po’ di margine tra i corridori che vorranno fare classifica; l’arrivo sarà difatti in salita con un tratto in pavé, che può evidenziare subito chi sono gli uomini che potranno puntare al podio.

In una normale cronometro, l’uomo da battere sarebbe sicuramente Filippo Ganna. I quattromila metri sono la distanza con cui è salito alla ribalta in pista, competizione in cui si è laureato campione del mondo per tre volte consecutive tra il 2018 ed il 2020. Nella lotta per il successo il treno delle cronometro (partenza alle ore 16.39) dovrà guardarsi in casa dai suoi compagni della Ineos-Grenadiers: Rohan Dennis, Richie Porte, secondo alla Vuelta Ciclista a Catalunya di marzo e già trionfatore del Romandia nel 2017, e Geraint Thomas, ultimo a partire che in passato ha già vinto un prologo in Svizzera.

Il Giro di Romandia 2021 partirà ufficialmente alle 15, con la partenza di Joel Suter (Bingoal Pauwels Sauces WB). Seguiremo l’andamento di tutta la frazione minuto per minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse