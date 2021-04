LIVE F1, GP Imola in DIRETTA: Ferrari vicinissima a Mercedes e Red Bull! Alle 14.30 le FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.07 L’appuntamento è alle 14.30 per la seconda sessione di prove libere a Imola. Grazie per averci seguito e a più tardi.

12.06 La Ferrari è piaciuta molto. Non è distante dalle Mercedes ed è partita molto meglio rispetto alla McLaren. Sainz ha ben impressionato anche sul passo con le gomme hard. Peccato per i problemi tecnici accusati da Leclerc, che si è comunque dimostrato subito a proprio agio nei 10 minuti conclusivi in cui è riuscito a girare.

12.05 Le Mercedes hanno voluto imprimere il proprio marchio in chiusura di sessione, ma Max Verstappen è in agguato. Nulla di nuovo sotto il sole.

12.02 La classifica finale delle FP1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes 1:16.564 – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes +0.041 – –

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.058 – –

4 Charles LECLERC Ferrari +0.232 – –

5 Pierre GASLY AlphaTauri +0.324 – –

6 Carlos SAINZ Ferrari +0.324 – –

7 Fernando ALONSO Alpine +0.893 – –

8 Lance STROLL Aston Martin +0.925 – –

9 Nicholas LATIFI Williams +1.175 – –

10 Daniel RICCIARDO McLaren +1.205 – –

11 George RUSSELL Williams +1.302 – –

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.319 – –

13 Lando NORRIS McLare n+1.371 – –

14 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.420 – –

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.494 – –

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing +1.664 – –

17 Esteban OCON Alpine +1.796 – –

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team– – –

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.916 – –

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri +3.217 – –

12.01 Il russo Mazepin, al momento, non è all’altezza della F1.

12.00 La sessione si chiude con l’ennesimo testacoda di Mazepin, che finisce contro le barriere. Bandiera rossa.

11.59 Le Mercedes fanno sul serio. 1’16″564 per Bottas, in testa con 0.041 su Hamilton e 0.058 su Verstappen. 4° Leclerc a 0.232, che si è migliorato.

11.58 Le Ferrari sembrano molto convincenti sul passo, segnali di progresso rispetto al Bahrain.

11.56 IL GRAFFIO DI VERSTAPPEN! 1’16″622 con gomme soft, rifila 0.270 a Hamilton e 0.287 a Leclerc. 4° Gasly a 0.398, 5° Bottas a 0.399, 6° Sainz a 0.575.

11.56 Al momento Mercedes e Ferrari davanti! Guida Hamilton, poi Leclerc, Bottas e Sainz! Non svegliateci…

11.55 ECCO LECLERC! Si porta in seconda piazza a soli 17 millesimi da Hamilton!

11.54 Sainz non si è migliorato più di tanto con le gomme soft rispetto al tempo ottenuto con le hard. Dunque può dare sicuramente di più.

11.53 Escursione nella ghiaia per Latifi (Williams).

11.52 Hamilton vola in testa in 1’16″892 con gomme soft. Sainz secondo a 0.305. 11° Leclerc a 1″086.

11.52 Si migliora subito Sainz! 1’17″197, chiaramente si può e si deve fare meglio. 2° Verstappen a 0.134, 3° Bottas.

11.51 Gomme rosse per Sainz e Leclerc.

11.51 L’incidente tra Perez e Ocon sarà investigato al termine della sessione.

11.50 Finalmente in pista anche Charles Leclerc.

11.48 Il primo ad entrare è Fernando Alonso con la Alpine.

11.48 BANDIERA VERDE! Si riparte. Purtroppo si profila una prima sessione quasi buttata per Charles Leclerc.

11.47 Ancora tutto fermo, rimarranno pochi minuti ai piloti per compiere gli ultimi giri.

11.44 La classifica parziale con la Ferrari al comando:

1 Carlos SAINZ Ferrari 1:17.296 – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.035 – –

3 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.100 – –

4 Pierre GASLY AlphaTauri +0.174 – –

5 Lewis HAMILTON Mercedes +0.307 – –

6 Nicholas LATIFI Williams +0.443 – –

7 George RUSSELL Williams +0.570 – –

8 Sebastian VETTEL Aston Martin +0.688 – –

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +0.762 – –

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.932 – –

11 Esteban OCON Alpine +1.064 – –

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.157 – –

13 Lance STROLL Aston Martin +1.197 – –

14 Daniel RICCIARDO McLaren +1.495 – –

15 Lando NORRIS McLaren +1.747 – –

16 Fernando ALONSO Alpine +1.906 – –

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri +2.485 – –

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +3.292 – –

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team +3.566 – –

20 Charles LECLERC Ferrari – – – –

11.43 Ricordiamo che, nonostante la bandiera rossa, il tempo non viene fermato, dunque le FP1 si concluderanno comunque alle 12.00.

11.43 Intanto Charles Leclerc dovrebbe essere pronto a tornare in pista quando terminerà il regime di bandiera rossa.

11.42 Ora i carroattrezzi stanno rimuovendo le macchine dal tracciato.

11.40 Non sono chiare le dinamiche dell’incidente. Perez è andato in testa coda dopo aver distrutto la gomma posteriore sinistra, fermandosi in pista. Ocon arrivava da dietro, è incappato nei detriti ed è finito contro le barriere poco più avanti.

11.38 BANDIERA ROSSA! Incidente per Perez (Red Bull) e Ocon (Alpine).

11.37 SAINZ AL COMANDO! 1’17″296!

11.36 Risale la china Sebastian Vettel, 8° con la Aston Martin.

11.36 E’ veramente interessante il passo di Carlos Sainz con le gomme hard.

11.34 Bottas mette tutti d’accordo e si prende la vetta in 1’17″396.

11.34 Arriva anche la risposta di Max Verstappen. Seconda piazza per l’olandese.

11.34 Lewis Hamilton sale in seconda posizione a 0.133.

11.32 SkySport fa sapere che in casa Ferrari stanno verificando dei parametri sulla macchina di Charles Leclerc. Dunque qualche problema c’è.

11.31 Partenza lenta per Fernando Alonso, 15° a 2″2 dalla vetta.

11.30 Verstappen finisce nella ghiaia dopo un lungo in frenata.

11.27 La classifica parziale:

1 Pierre GASLY AlphaTauri 1:17.470 – –

2 Carlos SAINZ Ferrari +0.212 – –

3 Lewis HAMILTON Mercedes +0.407 – –

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.439 – –

5 Lance STROLL Aston Martin +1.023 – –

6 Valtteri BOTTAS Mercedes +1.163 – –

7 Esteban OCON Alpine +1.173 – –

8 Nicholas LATIFI Williams +1.504 – –

9 Lando NORRIS McLaren +1.573 – –

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing +1.648 – –

11 Daniel RICCIARDO McLaren +1.859 – –

12 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.899 – –

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +2.263 – –

14 George RUSSELL Williams +2.301 – –

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri +2.311 – –

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +2.705 – –

17 Fernando ALONSO Alpine +2.758 – –

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +3.118 – –

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team +3.392 – –

20 Charles LECLERC Ferrari- – – –

11.26 Chiaramente Mercedes e Red Bull non stanno ancora spingendo a fondo.

11.25 Gasly scavalca Sainz e si porta al comando in 1’17″470: 0.212 meglio del ferrarista.

11.23 A questo punto prende sempre più corpo il sospetto che vi siano problemi per la Ferrari di Charles Leclerc. Non ha ancora fatto segnare alcun tempo dopo 24 minuti.

11.22 Gasly sale in seconda posizione con la AlphaTauri a 0.061 da Sainz. Al momento abbiamo due scuderie italiane davanti a tutti!

11.20 Ancora nessun tempo anche per Fernando Alonso.

11.19 Al momento Antonio Giovinazzi è 11° a 2″051, subito alle spalle di Sebastian Vettel (Aston Martin).

11.18 Insolito che Leclerc non abbia ancora registrato tempi. Situazione quanto meno sospetta.

11.16 E’ ancora presto, ma di sicuro vedere una Ferrari davanti a tutti fa molto bene al morale…

11.14 Il giapponese Tsunoda finisce nella ghiaia, bandiere gialle.

11.13 SCATENATO SAINZ! Vola in testa in 1’18″159, fa meglio di 0.098 rispetto a Hamilton. Peraltro lo spagnolo sta esprimendo anche un buon passo con le hard.

11.12 La classifica parziale:

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:18.257 – –

2 Carlos SAINZ Ferrari +0.507 – –

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.682 – –

4 Nicholas LATIFI Williams +0.717 – –

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.861 – –

6 Valtteri BOTTAS Mercedes +1.055 – –

7 Lance STROLL Aston Martin +1.617 – –

8 George RUSSELL Williams +1.674 – –

9 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.761 – –

10 Daniel RICCIARDO McLaren +1.899 – –

11.11 Dura un battito di ciglia la leadership della Ferrari. Subito Hamilton scavalca Sainz di 507 millesimi. Si attende ancora un riscontro cronometrico da parte di Leclerc.

11.10 FERRARI DAVANTI! Carlos Sainz jr si prende la prima posizione in 1’18″764 con gomme medie. 0.441 meglio di Perez!

11.10 I tempi continuano ad abbassarsi. Perez davanti a tutti in 1’19″205.

11.09 Bottas si riprende immediatamente la vetta in 1’19″312. 2° Verstappen.

11.08 Raikkonen si porta al comando con l’Alfa Romeo in 1’20″175, 0.170 meglio di Bottas.

11.07 Ancora nessun tempo per ora per Leclerc.

11.06 Subito le Mercedes…1’20″345 per Bottas con gomme hard (mescola bianca). 2° Perez con la Red Bull a 0.480, 3° Sainz con la Ferrari a 0.658.

11.05 SUBITO UN TESTACODA PER MAZEPIN con la Haas!

11.05 1’26″246 per il francese Ocon con la Alpine, vola in testa. Tempo alto per Bottas, ma siamo solo all’inizio.

11.03 Subito in pista anche le Ferrari.

11.03 Il primo tempo è quello dell’Alfa Romeo di Giovinazzi. 1’30″224.

11.01 Temperature quasi invernali a Imola, 11 gradi!

