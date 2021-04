LIVE Buzarnescu-Cocciaretto 3-4, Romania-Italia BJK Cup in DIRETTA: primo set combattuto e ricco di break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

3-5 BREEAAAAAK! Ancora avanti Elisabetta, che ora può servire per il primo set.

40-A Palla break per Elisabetta!

40-40 Vincente di dritto di Cocciaretto.

40-30 Sulla riga il dritto di Elisabetta.

40-15 Servizio vincente della rumena.

30-15 Vincente di dritto della rumena.

15-15 In rete il dritto di Buzarnescu.

3-4 Incredibile break a zero di Buzarnescu. Primo set veramente assurdo.

0-40 Tre palla break per Buzarnescu.

0-30 Lungo il dritto di Cocciaretto.

2-4 BREAK COCCIARETTO!

40-A Doppio fallo della rumena e palla break per Elisabetta.

40-40 Rovescio vincente di Buzarnescu.

40-A Tanto per cambiare un’altra palla break per Cocciaretto!

40-40 Vincente di dritto dell’azzurra.

A-40 Buzarnescu trova il vincente di dritto.

40-40 Cocciaretto sbaglia ancora con il dritto.

40-A Ancora una palla break!

40-40 Purtroppo è fuori il dritto in avanzamento di Cocciaretto.

40-A Palla break! Altro errore della rumena.

40-40 Facile dritto a campo aperto di Elisabetta. Altro game infinito.

A-40 Rovescio vincente di Buzarnescu.

40-40 Dritto vincente di Cocciaretto.

A-40 La rumena sfonda con il dritto.

40-40 Vincente di dritto di Cocciaretto.

A-40 Ennesimo errore dell’azzurra.

40-40 Brutto errore con il dritto dell’azzurra.

30-40 Palla break per l’azzurra.

30-30 Servizio vincente di Buzarnescu.

15-30 La rumena affossa il rovescio.

0-15 Buzarnescu sbaglia la volèe.

2-3 Purtroppo arriva il break di Buzarnescu.

40-A Il nastro porta via il rovescio dell’azzurra.

40-40 Elisabetta annulla anche questa.

40-A Ancora una palla break per Buzarnescu. La quarta.

40-40 Scappa via il dritto alla rumena.

40-A Ancora palla break per Buzarnescu

40-40 Annullata anche la seconda!

30-40 Elisabetta annulla la prima.

15-40 Ci sono due palle break per la rumena.

15-30 Errore di rovescio dell’azzurra.

15-15 Bella chiusura a rete di Elisabetta.

1-3 Primo game della rumena.

40-0 Vincente di dritto della rumena.

30-0 Servizio vincente di Buzarnescu.

3-0 L’azzurra conserva il break.

A-40 Servizio vincente di Cocciaretto.

40-40 Bella risposta della rumena.

30-30 Ace di Cocciaretto.

15-15 Buzarnescu affossa il dritto

0-2 BREAK! Oltre 15 minuti di game ma Cocciaretto riesce a trovare il break.

40-A Game infinito e settima palla break per Cocciaretto.

40-40 Cocciaretto sbaglia ancora la risposta.

40-A Altro dritto sbagliato e sesta palla break per l’azzurra.

40-40 Cocciaretto sbaglia la risposta.

40-A Ennessima palla break per l’azzurra.

40-40 Niente da fare ancora! Dritto vincente di Buzarnescu.

40-A C’è ancora una palla break per Elisabetta Cocciaretto.

40-40 Errore di dritto di Buzarnescu.

A-40 In corridoio il dritto di Cocciaretto.

40-40 Che risposta di Cocciaretto!

A-40 Vantaggio per Buzarnescu.

40-40 Rovescio vincente della rumena.

40-A C’è una terza palla break

40-40 Buzarnescu annulla tutto con la prima.

40-A Ancora palla break!

40-40 Buzarnescu annulla la palla break.

40-A Palla break per Cocciaretto.

40-40 Buzarnescu sbaglia la volèe. Si va ai vantaggi.

40-30 Lunga la risposta dell’azzurra.

30-30 Il nastro porta via il dritto di Cocciaretto

15-30 Cocciaretto sbaglia un comodo rovescio in avanzamento.

0-30 Buzarnescu affossa il dritto.

0-1 Game a zero di Cocciaretto.

40-0 Servizio vincente dell’azzurra.

30-0 Bordata di dritto di Elisabetta.

15-0 Il primo quindici è dell’azzurra con un bel rovescio.

SI COMINCIA! Cocciaretto al servizio.

16.09 Ultime fasi di riscaldamento.

16.03 L’Italia si affida dunque alla marchigiana per evitare di trovarsi a giocare tutto al doppio. Cocciaretto ha dominato il suo match contro Bara, mentre Buzarnescu è reduce dalla battaglia di oltre tre ore persa contro Trevisan.

15.59 Saranno Elisabetta Cocciaretto e Mihaela Buzarnescu a scendere in campo per il quarto singolare.

15.56 Incontri ancora apertissimi tra Gran Bretagna e Messico, con i padroni di casa avanti 2-1 ma al momento gioco sospeso per i funerali del Principe Filippo, e tra Polonia e Brasile.

15.54 Intanto sono qualificate al turno preliminare verso le Finals 2022 anche il Canada e la Lettonia dopo le vittorie su Serbia ed India. Inoltre l’Ucraina ha disputato anche il quarto match vincendolo contro il Giappone.

15.52 In caso di match tra le due tenniste annunciate, si tratterebbe del primo confronto. A momenti si avranno novità sulle scelte di Monica Niculescu e Tathiana Garbin.

15.50 Intanto Elena Gabriela Ruse si dice felice ed entusiasta di questa prima vittoria con la nazionale: un successo importante che ha permesso di rilanciare la Romania.

15.48 Intanto non dovrebbe esserci cambi di formazione nelle due nazionali: Mihaela Buzarnescu ed Elisabetta Cocciaretto dovrebbero disputare il quarto match dell’incontro.

15.46 Servizio decisivo nel bene e nel male per entrambe le giocatrici: Ruse ha collezionato 6 ace ma anche 11 doppi falli mentre pesano gli 0 ace dell’azzurra e i 6 doppi falli complessivi. La rumena ha concesso 5 break su 10 chance ottenute dall’azzurra che a sua volta ha perso lo stesso numero di break concedendo ben 16 palle break. Percentuali alte della #168 al mondo al servizio con il 73% di punti vinti con la prima e il 78% con la seconda: decisamente peggio l’italiana con il 63% con la prima equilibrate dall’82% con la seconda. Tanti errori da entrambe le parti: 56 per la rumena e 40 della #104 al mondo.

15.44 Diamo un’occhiata alle statistiche in attesa del quarto singolare dei playoff tra Romania e Italia in corso a Cluj nella Sala Polivalenta.

15.43 Finisce qui il terzo singolare dei playoff tra Romania e Italia! Il primo match della seconda giornata viene vinto da Elena Gabriela Ruse per 1-6 6-3 6-4 contro Jasmine Paolini. Una rimonta che consegna il primo punto alla nazionale di casa che tiene vivo il confronto dopo le due sconfitte di ieri. L’azzurra, dopo il primo set dominato e vinto per 6 giochi a 1, ha subito il rientro in partita della #168 al mondo che nonostante le chance sprecate e i tanti errori, alla fine porta la sfida al quarto incontro.

FINE TERZO SET

4-6 GAME SET AND MATCH ELENA GABRIELA RUSE! Risposta di diritto profondissima della rumena.

40-30 Due risposte di rovescio molto profonde di Paolini: in rete il diritto della russa.

40-15 Gran smorzata di Ruse che chiude sottorete dopo il recupero di Paolini: due match point per la rumena.

30-15 Ace di Ruse.

15-15 Pessimo diritto dal centro del campo a seguire la seconda di servizio.

15-0 Paolini resta troppo distante dalla riga del campo e Ruse ne approfitta a suon di accelerazioni con il rovescio.

4-5 BREAK CONFERMATO! Paolini continua a crederci a Cluj.

40-30 In corridoio il diritto in spinta da fondocampo della Ruse.

3-30 Gran rovescio lungolinea della rumena.

30-15 In corridoio il rovescio diagonale in difesa dell’azzurra.

30-0 Scappa via il diritto di Ruse dopo una buona risposta di rovescio diagonale.

15-0 Buona prima di Paolini.

3-5 INCREDIBILE A CLUJ! BREAK PAOLINI! L’azzurra riapre il match dopo aver annullato una chance per chiudere la sfida.

40-AD PALLA BREAK PAOLINI! Scappa via il rovescio della rumena dopo la seconda centrale.

40-40 Rovescio lungo sul match point per Ruse che aveva già rischiato con due colpi al limite sulla riga.

40-30 Servizio e diritto diagonale della rumena.

30-30 Scappa via il rovescio diagonale della Paolini.

15-30 Gran punto giocato dalla rumena che con il diritto lungolinea riesce a passare dall’azione difensiva a quella offensiva e chiude il punto con il rovescio.

0-30 Secondo doppio fallo di fila della #168 al mondo.

0-15 Doppio fallo della rumena.

2-5 BREAK RUSE! Altro turno di servizio strappato e la rumena può servire per il match.

40-AD Altra chance di break per la rumena: game durissimo.

40-40 Gran rovescio diagonale profondo dell’azzurro: in difficoltà la rumena.

40-AD DOPPIO FALLO PAOLINI!

40-40 Si stampa sul nastro il recupero con il diritto in smorzata dopo il diritto diagonale di Ruse.

AD-40 Servizio e rovescio di Paolini.

40-40 Diritto diagonale vincente di Paolini dopo il gran recupero di rovescio diagonale.

40-AD Bravissima Ruse ad attaccare con il diritto dal centro del campo e chiudere con il lungolinea.

40-40 Chance annullata con il diritto lungolinea da parte della #104 al mondo.

30-40 BREAK POINT RUSE! Paolini deve recuperare nel game.

30-30 Risposta lunga di Ruse.

15-30 Doppio fallo dell’azzurra: fallo di piede sulla seconda di Paolini…

15-15 Gran smorzata di diritto della Paolini dopo aver scacciato via l’avversaria con il diritto diagonale.

0-15 Scappa via il diritto diagonale di Paolini dopo le accelerazioni di Ruse.

2-4 BREAK PAOLINI! L’azzurra prova a scuotersi e recupera uno dei due break.

0-40 TRE PALLE BREAK PAOLINI! Diritto in corridoio della rumena.

0-30 Bravissima Paolini a resistere alle accelerazioni di Ruse: in rete il diritto della rumena.

0-15 Gran rovescio diagonale in risposta dell’azzurra.

1-4 BREAK RUSE! Partita ora complicata da recuperare per l’azzurra.

30-40 PALLA BREAK RUSE! Errore dal centro del campo di Paolini.

30-30 Risposta profonda di Ruse che poi trova il corridoio con il rovescio lungolinea.

15-30 Errore clamoroso di Ruse con la volée di diritto dopo il recupero di diritto dell’azzurra.

0-30 Gran rovescio lungolinea di Ruse.

0-15 Si ferma sul nastro il diritto diagonale di Paolini nel tentativo di respingere l’ottima risposta della rumena.

1-3 Ace di Ruse che conferma il break.

40-15 Ottima prima della rumena.

30-15 Si stampa sul nastro il diritto di Paolini dopo il diritto diagonale di Ruse.

15-15 Lenta in uscita dal servizio la rumena con il diritto.

15-0 Servizio e rovescio di Ruse.

1-2 Paolini vince il primo game del terzo parziale.

40-30 Gran rovescio di Ruse che esce di poco in corridoio.

30-30 Sul nastro il rovescio dell’azzurra che perde la diagonale.

30-15 Servizio e diritto di Paolini.

15-15 In rete il rovescio diagonale della rumena.

0-15 Lenta in uscita dal servizio Paolini: diritto lungo del’azzurra.

0-2 Break confermato per Ruse che trova il rovescio vincente da fondocampo.

AD-40 In rete il diritto dell’italiana dopo l’ottimo rovescio in uscita dal servizio di Ruse.

40-40 Rovescio in rete in risposta della #104 al mondo.

40-AD PALLA BREAK PAOLINI! L’azzurra può riprendersi il turno di servizio.

40-40 Servizio e rovescio lungolinea della rumena dopo il diritto lungolinea di Ruse.

30-40 CHANCE DI BREAK PER PAOLINI! Gran risposta di rovescio lungolinea dell’azzurra.

30-30 Scappa via il rovescio di Paolini sulla diagonale impostata dalla rumena.

15-30 Ottima risposta di diritto dell’azzurra.

15-15 Doppio fallo della rumena.

15-0 Servizio e diritto della #168 al mondo.

0-1 BREAK IN AVVIO DI RUSE! La rumena comincia alla grande il terzo set.

30-40 Gran prima esterna di Paolini.

15-40 DUE PALLE BREAK RUSE! La rumena risponde in maniera aggressiva.

15-30 Gran rovescio diagonale di Ruse.

15-15 Gran risposta di diritto di Ruse.

15-0 Buona prima dell’azzurra.

0-0 Comincia il parziale decisivo!

INIZIO TERZO SET

14.45 Elena Gabriela Ruse porta al terzo set il primo singolare di giornata vincendo per 6 giochi a 3 contro Jasmine Paolini. Un parziale a senso unico nei primi 6 game con due break ottenuti dalla rumena che poi vince il parziale solo al quarto tentativo rischiando il ritorno in partita dell’italiana.

FINE SECONDO SET

3-6 SECONDO SET RUSE! A campo aperto l’azzurra sbaglia il diritto diagonale.

40-30 QUARTO SET POINT RUSE! L’azzurra non trova il campo con il rovescio diagonale.

30-30 Servizio e rovescio lungolinea della rumena: colpo in rete di Ruse.

30-15 Diritto lungolinea di Ruse e chiusura con lo smash della rumena.

15-15 Gran diritto diagonale della rumena dal centro del campo.

0-15 Doppio fallo di Ruse.

3-5 Paolini conferma il break annullando la terza chance di set point dell’avversaria!

AD-40 Diritto diagonale vincente della #104 al mondo che mette all’angolo l’avversaria.

40-40 Grande prima esterna dell’italiana.

30-40 SET POINT RUSE! In rete il rovescio dell’azzurra.

30-30 Gran prima di Paolini.

15-30 Ruse continua ad aggredire in risposta trovando il diritto profondo lungolinea.

15-15 Ottima prima dell’azzurra.

0-15 Scappa via il rovescio diagonale di Paolini sulla risposta profonda di Ruse.

2-5 BREAK PAOLINI! Incredibile come la Ruse si sia fatta annullare due set point e abbia perso il servizio.

40-AD PALLA BREAK PAOLINI! L’azzurra trova un grande angolo con il diritto lungolinea dopo essersi aperta il campo con il diagonale.

40-40 Risposta vincente di diritto di Paolini.

AD-40 Buona seconda di Ruse e ancora chance per chiudere il parziale.

40-40 Ottimo confronto vinto dall’azzurra sulla diagonale di rovescio.

40-30 SET POINT ROMANIA! Servizio e diritto centrale di Ruse.

30-30 Ace centrale della #168 al mondo.

15-30 Scappa via il rovescio dal centro del campo: Ruse super aggressiva ora.

15-15 Lenta in uscita dal servizio Ruse dopo la risposta profonda di Paolini.

15-0 Ottima seconda centrale della rumena.

1-5 ALTRO BREAK RUSE! La rumena serve per il set.

40-AD PALLA BREAK RUSE! Gran passante di rovescio sull’attacco docile di diritto dell’azzurra.

40-40 Regalo con il diritto dal centro del campo della rumena.

30-40 PALLA BREAK RUSE! Chance per la rumena per poi servire per il set.

30-30 Risposta lunga di Ruse.

15-30 Doppio fallo di Paolini.

15-15 Risposta profonda di Ruse: impacciata l’azzurra.

15-0 Ottima prima di Paolini.

1-4 Break confermato da parte di Ruse: passaggio a vuoto della Paolini.

AD-40 Ace esterno della rumena.

40-40 Servizio e diritto in corridoio di Ruse.

40-30 DI POCO FUORI IL ROVESCIO IN PASSANTE DI PAOLINI! Gran attacco della rumena con il diritto lungolinea.

30-30 Servizio e diritto di Ruse: conclusione diagonale lunga.

30-15 Lunga la risposta di rovescio della classe 1996.

15-15 GRAN VOLEE IN ALLUNGO DI PAOLINI! L’azzurra attacca la rete dopo il diritto lungolinea e para il passante sottorete.

15-0 Ottima prima di Ruse e diritto diagonale vincente della rumena.

1-3 BREAK RUSE! Lungo il rovescio di Paolini un po’ contratta sin qui.

30-40 PALLA BREAK RUSE! DOPPIO FALLO PAOLINI.

30-30 Largo il diritto diagonale di Ruse che attacca in risposta.

15-30 Risposta profonda di Ruse con il diritto lungolinea.

15-15 Ottima prima dell’azzurra.

0-15 Doppio fallo di Paolini.

1-2 Bravissima Ruse al servizio e a comandare lo scambio: equilibrio in questo secondo set.

40-15 Servizio e diritto di Ruse: lunga la difesa di Paolini.

30-15 Ace di Ruse.

15-15 Rovescio lungo di Paolini in risposta.

0-15 Doppio fallo della rumena.

1-1 Risposta lunga di Ruse che non ha sfruttato la quinta chance di break.

AD-40 Buona prima della classe ’96.

40-40 Scappa via il rovescio di Ruse dopo una gran diagonale giocata da Paolini.

30-40 BREAK POINT RUSE! La rumena aggredisce in risposta: Paolini in ritardo in uscita dal servizio.

30-30 Serve&volley di Paolini: volée di diritto dell’azzurra.

30-15 Gran rovescio diagonale in uscita dal servizio dell’azzurra.

15-15 Risposta profonda di Ruse ma è reattiva con il diritto questa volta con il diritto Paolini.

0-15 Ottima risposta profonda di Ruse.

0-1 Buon turno di battuta della rumena.

40-15 Doppio fallo della rumena.

40-0 Prima potente centrale della padrona di casa.

30-0 Servizio e diritto della rumena.

15-0 Gran rovescio lungolinea di Ruse che sfrutta il diritto centrale della #104 al mondo.

INIZIO SECONDO SET

13.57 Inizia alla grande il terzo singolare dei playoff di Romania-Italia con Jasmine Paolini che vince il primo parziale per 6 giochi a 1 grazie a un doppio break ottenuti nel quarto e sesto gioco. Bravissima l’azzurra a gestire anche gli errori.

FINE PRIMO SET

6-1 PRIMO SET VINTO DA JASMINE PAOLINI! L’azzurra conferma il break e conquista il parziale.

40-15 DUE SET POINT PAOLINI! Servizio e diritto dell’azzurra.

30-15 Gran risposta di diritto diagonale della rumena.

30-0 Buona prima centrale di Paolini.

15-0 Servizio e diritto dell’azzurra.

5-1 BREAK PAOLINI! ALTRA CHANCE DELL’AZZURRA SFRUTTATA! L’azzurra serve per il set.

40-AD PALLA BREAK PAOLINI! DOPPIO FALLO RUSE.

40-40 Bravissima Paolini che con il diritto domina lo scambio e con personalità: colpo diagonale vincente.

40-30 Buona prima di Ruse.

30-30 Diritto lungo di Paolini dopo un buon rovescio lungolinea di Ruse.

15-30 Punto ben giocato da Ruse che muove l’avversaria da fondocampo inducendola all’errore con il rovescio.

0-30 Gran rovescio diagonale dell’azzurra: in rete la risposta di Ruse.

0-15 Scappa via il diritto di Ruse in uscita dal servizio.

4-1 Altro gran servizio di Paolini che conferma il break.

AD-40 Buona prima di Paolini.

40-40 Gran recupero di diritto di Paolini dopo l’ottimo diritto diagonale di Ruse.

40-AD Scappa via il diritto di Paolini in uscita dal servizio dopo una buona risposta di Ruse.

40-40 PAOLINI MIRACOLOSA! L’azzurra chiude con la volée di diritto attaccando la rete in uscita dal servizio.

40-AD Gran cambio di direzione di Ruse che prima trova il diritto diagonale e poi chiude con il lungolinea.

40-40 Doppio fallo di Paolini.

AD-40 Gran diritto sulla riga di Paolini: anche il Challenger conferma.

40-40 Si ferma sul nastro il diritto diagonale in spinta di Ruse.

40-AD PALLA BREAK RUSE ANCORA! Errore in uscita dal servizio per Paolini.

40-40 Gran diagonale di Paolini con il diritto dopo essersi aperta il campo lungolinea.

30-40 PALLA BREAK RUSE! Gran risposta aggressiva di Ruse che chiude con il diritto lungolinea.

30-30 Non trova continuità con il diritto Paolini dal centro del campo.

30-15 Scappa via la risposta della rumena.

15-15 Servizio e diritto di Paolini.

0-15 Diritto in rete in uscita dal servizio dell’azzurra.

3-1 BREAK PAOLINI! Gran game in risposta della #104 al mondo che attacca la rete: passante in rete della rumena.

15-40 ALTRE DUE PALLE BREAK PAOLINI! Altro errore di Ruse dopo il diritto inside-out di Paolini.

15-30 Lunga la risposta di rovescio di Paolini sulla seconda della rumena.

0-30 Ottima diagonale di rovescio vinta da Paolini inducendo all’errore la rumena.

0-15 In corridoio il rovescio diagonale di Ruse: 11° errore non forzato.

2-1 Paolini piazza un altro vincente di rovescio e resta al comando del set.

AD-40 Lungo il lob di diritto di Ruse dopo aver chiamato a rete Paolini con il diritto.

40-40 Risposta profonda di diritto di Ruse che chiude sottorete con la volée di rovescio.

40-30 Gran rovescio diagonale dell’italiana in uscita dal servizio.

30-30 Gran prima di Paolini.

15-30 Gran diritto diagonale di Ruse dal centro del campo dopo il diritto centrale di Paolini.

15-15 Buona prima della classe 1996.

0-15 Scappa via il diritto di Paolini dal centro del campo: ottimo rovescio di Ruse.

1-1 Ace di Ruse che chiude un game durissimo in cui ha dovuto annullare anche 3 palle break: 17 minuti per due giochi.

AD-40 Ottima prima della rumena e diritto diagonale vincente.

40-40 In corridoio il diritto di Ruse in uscita dal servizio e mossa dall’avversaria.

AD-40 Gran prima centrale della padrona di casa.

40-40 Pessima volée di diritto di Ruse che attacca con il diritto ma non conclude il punto.

AD-40 Aggressiva Ruse con il rovescio in uscita dal servizio per poi chiudere con il diritto diagonale.

40-40 Contropiede vincente di diritto dell’azzurra.

AD-40 Si ferma sul nastro il recupero di rovescio diagonale di Paolini dopo l’affondo di Ruse.

40-40 Imprecisa con il diritto la #104 dopo il rovescio invitante di Ruse.

40-AD BRAVISSIMA PAOLINI! Grandissimo rovescio diagonale dell’azzurra che vince la diagonale imbastita dall’avversaria.

40-40 Ace della rumena.

40-AD ALTRA CHANCE PAOLINI! Secondo doppio fallo per Ruse.

40-40 Scappa via il rovescio diagonale in risposta dell’azzurra.

30-40 PALLA BREAK PAOLINI! L’azzurra può partire in vantaggio nel primo parziale.

30-30 Lunga la risposta di rovescio diagonale di Paolini.

15-30 Altro errore nello scambio per Ruse che non regge il confronto sulla diagonale di rovescio.

15-15 Ottima risposta profonda dell’italiana: rovescio in rete della Ruse.

15-0 Scappa via il diritto diagonale dell’azzurra.

1-0 Paolini vince senza problemi il primo gioco al servizio.

40-15 Fuori giri il diritto di Ruse che non regge la diagonale di diritto.

30-15 Doppio fallo dell’azzurra.

30-0 Altro errore di rovescio di Ruse in un altro scambio prolungato.

15-0 Primo scambio vinto da Paolini con il diritto da fondocampo.

0-0 Si comincia a Cluj! Batte Paolini!

INIZIO PRIMO SET

13.05 Tornando ai playoff dell’ex Fed Cup, sono sul 2-0 anche Gran Bretagna, Canada e Lettonia rispettivamente contro Messico, Serbia ed India. Apertissimi i confronti tra Polonia-Brasile, Argentina-Kazakistan e Olanda-Cina sull’1-1.

13.03 Giocatrici in campo! Al via il riscaldamento.

13.02 Altri playoff in corso considerando che soltanto Ucraina e Giappone hanno concluso il proprio confronto con la vittoria delle europee per 3-0.

13.00 In caso di vittoria, l’Italia si qualificherebbe dunque per il turno preliminare del tabellone principale delle Finals 2022 della Billie Jean King Cup.

12.58 La Romania, orfana di Simona Halep, Patricia Maria Tig, Sorana Cirstea, Irina Camelia Begu e Ana Bogdan proverà la rimonta nella Sala Polivalenta di Cluj.

12.56 Supertennis conferma dunque il motivo del cambio di formazione da parte di Tathiana Garbin: Martina Trevisan aveva bisogno di riposo nonostante i trattamenti dopo il match dispendioso di ieri.

12.54 Confermate invece le designazioni delle altre due partite eventualmente in programma: da capire ovviamente il trend che prenderà il confronto.

12.52 A breve l’ingresso in campo delle giocatrici.

12.50 In caso di sfida invece tra Martina Trevisan e Irina Maria Bara si sarebbe trattato del secondo confronto: la rumena sarebbe partita favorita considerando il successo del 2019 a Rabat.

12.48 Secondo confronto tra Elena Gabriela Ruse e Jasmine Paolini: l’italiana ha vinto per 6-3 6-4 l’unico confronto nel 2016 proprio in Romania a Mamaia.

12.46 Sarà dunque la tennista #104 al mondo a provare a giocarsi il primo match point dell’Italia. Da capire i motivi del cambio di formazione: probabile abbia influenzato la durata del match di ieri di Martina Trevisan.

12.44 Intanto notizie dell’ultim’ora giungono da Cluj: ci sono dei cambi di formazione per le due nazionali. La Romania pare schieri Elena Gabriela Ruse mentre Tathiana Garbin inserirà Jasmine Paolini.

12.42 La classe 2001 ha scalzato nelle gerarchie la naturale #2 italiana ovvero Jasmine Paolini che al momento è schierata in doppio in coppia con Giulia Gatto-Monticone contro la coppia rumena Monica Niculescu ed Elena Gabriela Ruse.

12.40 Quarta vittoria raggiunta in Nazionale dunque per la #111 al mondo che oggi scenderebbe in campo contro Mihaela Buzarnescu. Un match che ovviamente potrebbe non giocarsi oppure diventare decisivo a seconda del risultato del primo match.

12.38 L’altro match vinto dall’Italia ieri ha visto protagonista Elisabetta Cocciaretto: la classe 2001 ha vinto 6-2 6-4 contro Irina Maria Bara al termine di una sfida ben giocata dalla marchigiana.

12.36 La #99 al mondo è la portabandiera dell’Italia considerando il forfait di Camila Giorgi a causa del Covid-19: Tathiana Garbin ha dato fiducia a Martina Trevisan considerando un 2021 piuttosto negativo.

12.34 La tennista toscana ieri ha vinto in un match infinito contro Mihaela Buzarnescu: 3 ore e 7 minuti per vincere 6-2 2-6 7-6(5). Una sfida pazzesca che potrebbe dare fiducia alla nostra #1.

12.32 L’Italia è avanti 2-0 nel computo totale in questi playoff: Martina Trevisan contro Irina Maria Bara proverà a chiudere i giochi sfruttando il primo match point.

12.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei match di singolare della seconda giornata del confronto tra Romania e Italia, sfida valida per i play-off della Billie Jean King Cup 2021.

Billie Jean King Cup 2021, Romania-Italia 0-2: Martina Trevisan vince una battaglia durissima contro Mihaela Buzarnescu – Billie Jean King Cup 2021, l’Italia comincia col piede giusto: Cocciaretto supera Bara, 1-0 azzurro contro la Romania

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei match di singolare della seconda giornata del confronto tra Romania e Italia, sfida valida per i play-off della Billie Jean King Cup 2021. Quarta sfida nella storia della competizione a squadre delle nazionali femminili: le azzurre sono in vantaggio 2-1 nei testa a testa generali. L’Italia parte in vantaggio per 2-0 dopo le vittorie di ieri condotte da Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.

Dopo la vittoria di ieri di Martina Trevisan in oltre tre ore di gioco contro Mihaela Buzarnescu per 6-2 2-6 7-6(5), l’azzurra torna in campo per cercare di trovare continuità in un 2021 piuttosto complicato. Un match durissimo per la tennista azzurra che ha ottenuto la fiducia da Tathiana Garbin e ripagata con un successo importante. Contro Irina Maria Bara proverà a chiudere la pratica play-off nel secondo confronto contro la rumena che ha vinto il precedente del 2019 a Rabat.

Elisabetta Cocciaretto cercherà il quinto successo con la casacca azzurra dopo aver dominato per 6-2 6-4 Irina Maria Bara nella prima giornata di confronto. La tennista classe 2001 scenderebbe in campo in caso di sconfitta della sua connazionale che ha il primo match point azzurro: salvo clamorosi ribaltoni, sfiderebbe per la prima volta in carriera la classe 1988 rumena Mihaela Buzarnescu. A seguire, l’eventuale doppio che dovrebbe decidere il match con Niculescu/Ruse e Gatto-Monticone/Paolini schierate virtualmente.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dei match di singolare della seconda giornata del confronto tra Romania e Italia, sfida valida per i play-off della Billie Jean King Cup 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il primo match è in programma alle ore 13.00 italiane, o meglio le 14.00 rumene, e a seguire l’eventuale sfida tra Mihaela Buzarnescu ed Elisabetta Cocciaretto e il doppio nella Sala Polivalenta di Cluj in Romania. Buon divertimento!

Foto: ITF/Robert Ghement