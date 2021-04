Ancora una decina di giorni e sarà spettacolo assoluto. Grande attesa per la partenza da Torino, il prossimo 8 maggio, per il Giro d’Italia 2021. Corridori che stanno affinando la condizione in vista della Corsa Rosa: sarà grande battaglia per il Trofeo Senza Fine. Da Egan Bernal a Remco Evenepoel passando per i vari cacciatori di tappe del calibro di Filippo Ganna ed Elia Viviani, fino ad arrivare a Giulio Ciccone e ad un Vincenzo Nibali in dubbio per l’infortunio al polso: startlist di lusso per la gara tricolore. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti in aggiornamento.

STARTLIST GIRO D’ITALIA 2021

Ag2r Citroën

CALMEJANE Lilian

CHAMPOUSSIN Clément

GALLOPIN Tony

PARET-PEINTRE Aurélien

WARBASSE Larry

Astana – PremierTech

GREGAARD Jonas

IZAGIRRE Gorka

PRONSKIY Vadim

TEJADA Harold

SANCHEZ Luis Leon

SOBRERO Matteo

VLASOV Aleksandr

Bahrain Victorious

BILBAO Pello

CARUSO Damiano

LANDA Mikel

Bora – hansgrohe

ALEOTTI Giovanni

BENEDETTI Cesare

BUCHMANN Emanuel

FABBRO Matteo

GROSSSCHARTNER Felix

ZWIEHOFF Ben

Cofidis

CONSONNI Simone

VIVIANI Attilio

VIVIANI Elia

Deceuninck – QuickStep

ALMEIDA Joao

BAGIOLI Andrea

CATTANEO Mattia

EVENEPOEL Remco

KEISSE Iljo

KNOX James

MASNADA Fausto

SERRY Pieter

EF Education – Nippo

CAICEDO Jonathan

CARTHY Hugh

GUERREIRO Ruben

VAN GARDEREN Tejay

Groupama – FDJ

ARMIRAIL Bruno

BADILATTI Matteo

LADAGNOUS Mathieu

MOLARD Rudy

REICHENBACH Sebastien

VALTER Attila

Ineos Grenadiers

BERNAL Egan

CASTROVIEJO Jonathan

GANNA Filippo

HENAO Sebastien

MARTINEZ Daniel

PUCCIO Salvatore

SIVAKOV Pavel

SOSA Ivan

Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux

HERMANS Quinten

HIRT Jan

PASQUALON Andrea

PETILLI Simone

ROTA Lorenzo

TAARAMAE Rein

Israel Start-Up Nation

BRANDLE Mathias

CIMOLAI Davide

DE MARCHI Alessandro

DOWSETT Alex

GREIPEL André

HAGEN Carl Frederik

MARTIN Daniel

Jumbo – Visma

AFFINI Edoardo

BENNETT George

BOUWMAN Koen

DEKKER David

FOSS Tobias

HARPER Chris

MARTENS Paul

VAN EMDEN Jos

Lotto Soudal

DE BUYST Jasper

DE GENDT Thomas

EWAN Caleb

KLUGE Roger

Movistar

CATALDO Dario

JORGENSON Matteo

OLIVEIRA Nelson

PEDRERO Antonio

SOLER Marc

VILLELLA Davide

Qhubeka – Assos

CAMPENAERTS Victor

NIZZOLO Giacomo

POZZOVIVO Domenico

Team BikeExchange

CHAVES Esteban

KANGERT Tanel

NIEVE Mikel

SCHULTZ Nick

SCOTSON Callum

YATES Simon

Team DSM ✓

ARNDT Nikias

BARDET Romain

DENZ Nico

HAMILTON Chris

HINDLEY Jai

KANTER Max

ROCHE Nicholas

STORER Michael

Trek – Segafredo

BRAMBILLA Gianluca

CICCONE Giulio

GHEBREIGZABHIER Amanuel

MOLLEMA Bauke

MOSCA Jacopo

MOSCHETTI Matteo

NIBALI Antonio

NIBALI Vincenzo

UAE Team Emirates

CONTI Valerio

FORMOLO Davide

GAVIRIA Fernando

MCNULTY Brandon

MOLANO Juan Sebastian

OLIVEIRA Rui

RICHEZE Max

Alpecin – Fenix

DE BONDT Dries

MERLIER Tim

MODOLO Sacha

SBARAGLI Kristian

VERMEERSCH Gianni

Androni – Sidermec

CEPEDA Jefferson Alexander

PELLAUD Simon

SEPULVEDA Eduardo

Bardiani CSF Faizanè

BATTAGLIN Enrico

CARBONI Giovanni

RIVERA Kevin

VISCONTI Giovanni

Eolo – Kometa

FANCELLU Alessandro

GAVAZZI Francesco

RAVASI Edward

Foto: Lapresse