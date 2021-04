F1, Lewis Hamilton e la facilità di rimontare quando hai a disposizione una macchina superiore

Lewis Hamilton conclude sul podio il Gran Premio di Imola, secondo atto della F1 2021. Il portacolori della Mercedes non ha avuto vita facile in Emilia Romagna in una domenica in cui è successo di tutto. La pioggia ha cambiato le carte in tavola nei 63 giri previsti, una corsa che ci ha regalato molte emozioni sin dallo spegnimento dei semafori.

Il sette volte campione del mondo ha chiuso alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) dopo aver rischiato di terminare l’evento contro le barriere della ‘Tosa’, l’impegnativo tornante in salita che porta nel secondo settore del circuito dedicato ad Enzo e Dino Ferrari. L’inglese, grazie alla successiva bandiera rossa, inserita per pulire la pista dopo l’incidente del britannico George Russell (Williams) e del finnico Valtteri Bottas (Mercedes), ha dato spettacolo con una bellissima rimonta che gli ha permesso di rientrare in zona podio.

Lewis, protagonista al via di un salto sui cordoli che avrebbe potuto rovinare il fondo della vettura, ha passato i rivali con estrema facilità grazie al preziosissimo ausilio dell’ala mobile, oltremodo incisiva in un impianto così selettivo ed insidioso come quello di Imola. A questo è doveroso evidenziare la netta superiorità tecnica della casa di Stoccarda che può permettersi di sbagliare e ‘cancellare’ ogni singola imperfezione.

Hamilton, piegato solo da Max Verstappen, saluta l’Italia con la consapevolezza di avere tra le mani una vettura che è ancora la migliore, l’unica insieme alla Red Bull che permette incredibili rimonte in tutte le condizioni. Il vantaggio è netto per queste due formazioni, squadre che difficilmente verranno raggiunte dalla concorrenza che deve superarsi ad ogni giro per impensierire e resiste ai due migliori della classifica.

Foto: LaPresse