Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao i piloti e i team testeranno gli ultimi accorgimenti sulle moto per trovare delle soluzioni adeguate in vista della gara.

Fabio Quartararo è l’osservato speciale. Il francese ha ottenuto la pole-position ieri in sella alla Yamaha Factory e ha espresso una grande velocità sui long run. Pertanto, in questo turno il transalpino farà un po’ le prove generale in vista della corsa, soprattutto per capire quale sarà la scelta di gomme adeguata. Il feeling con la M1 è buono e questo sicuramente è un aspetto decisamente positivo per il transalpino, motivato a concedere il bis dopo la vittoria di Losail (Qatar).

In casa Italia Franco Morbidelli e Francesco “Pecco” Bagnaia vorranno far bene. Il “Morbido” sembra essere riuscito a mettersi alle spalle i problemi delle due prove qatariane, mettendo in mostra una buona velocità. Nel caso di “Pecco”, la situazione è complicata non certo per una Ducati lenta, ma per le sanzioni subite nel corso del time-attack: il mancato rispetto del regime di bandiere gialle è costato al pilota della Rossa la cancellazione dei propri crono e da una straordinaria pole si è passati a un poco confortante 11° posto.

Con altrettanto poco entusiasmo scatterà dalla 17ma casella anche Valentino Rossi. Il “Dottore” è ben lontano dal comprendere l’origine dei suoi problemi. Al solito, le gomme fanno tribolare Valentino, non veloce come vorrebbe su di una pista che richiede tante cose: dalla velocità di punta nelle zone di accelerazione a precisione in conduzione di curva.

E Marc Marquez? L’iberico ieri è stato bravissimo a centrare un sesto posto nelle qualifiche, che lo pone in una posizione non certo scomoda. Marc, però, non è al meglio fisicamente e già terminare la corsa sarebbe una gran cosa. Il warm-up odierno, dunque, sarà importante per lui per testarsi fisicamente e comprendere le reazioni del proprio corpo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del warm-up del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il warm-up inizierà alle ore 10.30, mentre la gara domenicale è prevista alle ore 14.00 italiane. Buon divertimento!

