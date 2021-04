DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: Valentino Rossi parte forte! Bene anche Morbidelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00

10.18 Valentino Rossi, dopo un buon avvio, è scivolato in 14ma piazza a 1″096 dalla vetta.

10.18 22 minuti al termine della prima sessione, tornano in pista quasi tutti i piloti.

10.16 E’ alto il passo mostrato da Bagnaia. C’è tempo per rimediare, di sicuro non è stato l’avvio che la Ducati avrebbe sperato.

10.15 Ancora nessun tempo per il campione del mondo Mir, che ha effettuato appena due giri.

10.14 Uno slow motion di Fabio Quartararo, il leader del Mondiale.

This guy know his way around Jerez! 🔥 Last year’s double-winner @FabioQ20 is straight on the pace this morning! 💪#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/j2RGD3WgTo — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2021

10.13 Vinales sale in terza piazza a 0.248 da Aleix Espargarò. Morbidelli scivola in quarta piazza.

10.12 Sin qui Yamaha sopra tutti, bene l’Aprilia, in risalita la Honda. Fanno fatica Suzuki (ma verranno fuori alla distanza), Ducati e Ktm.

10.11 Marc Marquez è risalito in settima posizione a 0.685 dalla vetta.

10.10 Ora quasi tutti i piloti sono tornati ai box per le prime verifiche tecniche.

10.09 Escursione nella ghiaia per Pol Espargarò con la Honda.

10.08 Avvio in salita per la Ducati. Per il momento il migliore è Miller, ma solo 10° a ben 0.795 dalla vetta.

10.07 Torna davanti a tutti Aleix Espargarò con l’Aprilia in 1’38″260. 0.084 meglio di Quartararo e 0.280 su Morbidelli.

10.06 Valentino Rossi rientra ai box, l’avvio è stato promettente per il Dottore.

10.05 Quartararo al comando, poi Aleix Espargarò, Morbidelli, Vinales e Bradl. La Yamaha mette subito le cose in chiaro, mettendo tre piloti nella top5. 8° Rins, 9° Valentino Rossi, 11° Petrucci, 12° Bagnaia, 17° Bastianini, 18° Savadori, 20° Marini.

10.04 Si abbassano rapidamente i tempi. 1’38″344 per Quartararo. Al momento Bagnaia è 10°, ma si sta migliorando. 14° Marc Marquez.

10.03 Valentino Rossi è partito davvero bene. Al momento è 5° a 0.543 da Quartararo, che si è preso la vetta.

10.03 Aleix Espargarò si riprende subito il primo posto ed è il primo a scendere sotto l’1’39”. 1’38″991 per lo spagnolo.

10.02 Yamaha subito scatenate, è la loro pista. Morbidelli al comando in 1’39″008.

10.01 1’39″363 per Aleix Espargarò, in vetta con l’Aprilia.

10.00 Il tedesco Bradl è in testa con la Honda. Sono partiti bene Morbidelli e Valentino Rossi, rispettivamente terzo e sesto.

9.58 Solo le KTM di Binder e Oliveira hanno optato per una gomma hard al posteriore.

9.57 Soft-media anche per Valentino Rossi, Quartararo, Rins e Miller.

9.56 Soft all’anteriore e media al posteriore per Morbidelli, Bagnaia e Bastianini.

9.55 INIZIATE LE PROVE LIBERE! 45 minuti la durata delle FP1 a Jerez.

9.52 La classifica del Mondiale MotoGP vede al comando il francese Fabio Quartararo con 61 punti, seguito dall’italiano Francesco Bagnaia a -15.

9.51 Marc Marquez ha annunciato che il suo fisico migliora giorno dopo giorno. Vedremo quanto si sarà avvicinato ai migliori e, soprattutto, se reggerà alla distanza.

9.50 Valentino Rossi non sale sul podio dal GP di Andalucia del 2020, che si svolse proprio a Jerez. Qui il Dottore ha vinto sette volte in carriera, vedremo se riuscirà a ritrovarsi.

9.48 Fabio Quartararo è reduce da due vittorie consecutive e ama come non mai il circuito di Jerez. Qui nel 2020 vinse sia il GP di Spagna sia il GP di Andalucia. Inutile dire che l’obiettivo del francese in questo fine settimana sarà quello di allungare ulteriormente il proprio vantaggio in classifica nel Mondiale.

9.46 Le FP1 inizieranno alle 9.55 e dureranno 45 minuti.

9.45 Inoltre è interessante notare come la Yamaha abbia attraversato un lunghissimo digiuno, poiché non è mai stata in grado di primeggiare tra il 1988 e il 2005.

9.43 La Honda detiene anche il record di successi consecutivi, ben 6, arpionati tra il 1994 e il 1999, peraltro con tre centauri differenti (Michael Doohan, Alex Crivillé e Alberto Puig).

9.42 Per quanto riguarda i costruttori, sinora nel Gran Premio di Spagna hanno primeggiato otto diverse Case. Domina la Honda, con 25 vittorie. Segue la Yamaha a quota 14. La MV Agusta ha raccolto 6 successi. Sono invece 3 quelli della Suzuki e 2 quelli della Gilera. Chiudono con 1 singola affermazione la Moto Guzzi, la Kawasaki e la Ducati.

9.39 Va sottolineato come Agostini sia stato in grado di vincere su due piste diverse (Montjuic e Jarama). Nel corso degli anni il lombardo è stato emulato solo dall’australiano Wayne Gardner, impostosi a Jarama nel 1986 e a Jerez de la Frontera nel 1987.

9.38 L’Italia vanta complessivamente 12 affermazioni nel GP iberico. Oltre alle sette del già citato Dottore, si contano anche i successi di Umberto Masetti (1951), Giacomo Agostini (1968 e 1969), Angelo Bergamonti (1970) e Loris Capirossi (2006).

9.35 In tema di vittorie consecutive, il primato è di 3, traguardo raggiunto da tre differenti piloti. Il primo capace di firmare l’hat-trick è stato Kenny Roberts Sr. (1979, 1980 e 1982, in quanto nel 1981 la classe regina non corse in Spagna). Dopodiché l’impresa è riuscita ad Alex Crivillé (1997, 1998, 1999) e Valentino Rossi (2001, 2002, 2003).

9.34 GP SPAGNA – VITTORIE TOP CLASS

7 – ROSSI Valentino (ITA)

4 – DOOHAN Michael (AUS)

3 – ROBERTS Kenny Sr. (USA)

3 – CRIVILLE Alex (SPA)

3 – PEDROSA Dani (SPA)

3 – LORENZO Jorge (SPA)

3 – MARQUEZ Marc (SPA)

9.33 Oltre al Dottore, vi sono solo altri due uomini attualmente in attività ad aver già vinto il GP di Spagna. Parliamo di Marc Marquez, che ha primeggiato in 3 occasioni (2014, 2018, 2019) e di Fabio Quartararo, impostosi nel 2020. Va sottolineato come il francese vanti però due successi sul tracciato di Jerez de la Frontera, in quanto ha trionfato anche nell’estemporaneo GP di Andalucia andato in scena lo scorso anno come secondo atto del double header ospitato da Jerez.

9.30 Guardando ai vincitori, il pilota con più successi nel Gran Premio di Spagna è Valentino Rossi, capace di imporsi ben 7 volte (2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2016). Per dare un’idea della superiorità del pesarese, si pensi che nessun altro centauro è ancora stato in grado di superare la quota di 4 affermazioni, raggiunta esclusivamente da Michael Doohan (1991, 1992, 1994, 1996).

9.28 EDIZIONI DEL GP DI SPAGNA (TOP CLASS)

33 Jerez de la Frontera

12 Jarama

8 Montjuic

9.25 Nel corso degli anni è, ovviamente, anche cambiato il tracciato. In principio si gareggiava sul famigerato Circuito del Montjuic, ricavato all’interno dell’omonimo parco della città di Barcellona. Quindi sul finire degli anni ’60 è cominciata un’alternanza con Jarama. L’autodromo permanente nei pressi di Madrid è poi diventato teatro esclusivo dell’appuntamento dalla seconda metà degli anni ‘70. Dopodiché, dalla fine degli anni ’80 il Gran Premio di Spagna è sempre stato ospitato da Jerez de la Frontera.

9.24 Va tuttavia rimarcato come la classe regina non sia sempre stata protagonista dell’evento. Difatti si sono disputate diverse edizioni della gara prive di 500cc. La top class ha affrontato il Gran Premio di Spagna tra il 1951 e il 1955, tra il 1968 e il 1973, nonché dal 1978 a oggi (eccezion fatta per il 1981). Pertanto, quella di domenica sarà l’edizione numero 54 della storia per quanto riguarda la 500cc e la MotoGP.

9.23 Il GP di Spagna è stato presente nel calendario iridato in quasi tutte le edizioni della storia. Lo testimonia il fatto che dal 1949 a oggi l’appuntamento non si sia corso solo sette volte, l’ultima delle quali nel lontano 1960. Dunque, il GP non ha mai mancato l’appuntamento negli ultimi 60 anni, evitando la cancellazione anche durante il Covid.

9.16 La prima sessione di prove libere inizierà alle 9.55, la seconda alle 14.10.

9.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle FP1 del GP di Spagna 2021 di MotoGP a Jerez.

DIRETTA LIVE PROVE LIBERE DI MOTO3 – DIRETTA LIVE PROVE LIBERE DI MOTO2

Il programma di oggi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jeres de la Frontera. Inizia il lungo weekend in terra iberica, i piloti avranno a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per trovare il giusto feeling con la pista e per iniziare la messa a punto in vista delle qualifiche di sabato e della gara di domenica. Sarà anche importante realizzare un buon tempo sul giro secco in modo da avvicinarsi all’accesso diretto al Q2 delle qualifiche.

Il doppio turno odierno ci farà capire quali sono i valori in campo. Fabio Quartararo si presenta da leader della classifica generale in sella alla sua Yamaha ufficiale e vuole confermare l’ottimo momento, ma il francese dovrà fare i conti con una concorrenza spietata. Il compagno di squadra Maverick Vinales, Francesco Bagnaia che è desideroso di brillare con la Ducati, le arrembanti Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, gli altri ducatisti Jack Miller e Johann Zarco, Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas.

Valentino Rossi si presenta all’appuntamento col desiderio di svoltare dopo tre gare estremamente deludenti culminate con la caduta in Portogallo. Il Dottore riabbraccia uno dei circuiti a lui più graditi e ha bisogno di una reazione importante in sella alla sua Yamaha Petronas, deve ritrovare il bandolo della matassa e da questa uscita si aspetta risposte importanti, anche per capire se proseguire la propria carriera il prossimo anno. Attenzione poi a Marc Marquez, che torna sul luogo dell’incidente che lo ha tenuto fuori per quasi un anno.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi niente delle prime due sessioni. Si incomincia alle ore 09.55 con la FP1, poi alle ore 14.10 spazio al turno pomeridiano. Buon divertimento a tutti.