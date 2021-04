CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00

Il programma del GP Portogallo (17 aprile) – La presentazione delle qualifiche – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao andrà in scena un turno importante per delineare il quadro dei piloti che si qualificheranno per la Q2, ovvero la top-10 della classifica combinata dei tempo.

Nella classe regina non ci sono dubbi che il ritorno di Marc Marquez sia il tema principale. Il campione iberico, dopo nove mesi di lontananza dal mondo delle corse, è tornato in sella alla propria Honda, avendo superato tutti gli accertamenti medici. Il grave infortunio al braccio destro, causato dalla rovinosa caduta del GP di Spagna del 2020, aveva costretto Marc a un lungo periodo di riabilitazione. Quasi tutti pensavamo che Marc fosse molto lontano dalla forma migliore. Considerazione decisamente errata perché l’asso nativo di Cervera ha fatto vedere di esserci e sarà in battaglia per le posizioni di vertice.

Un contesto molto equilibrato con distacchi minimi tra i piloti, come gli esiti delle libere del venerdì hanno confermato. Ducati e Yamaha, in questo senso, hanno messo in mostra le cose migliori, ma da non sottovalutare affatto la Suzuki che diversamente dal solito ha messo in mostra una velocità pura nel time-attack davvero considerevole.

E Valentino Rossi? Situazione davvero difficile. Il “Dottore” fatica a trovare la quadra e ancora una volta l’obiettivo top-10 sarà complicato per la velocità espressa finora dal nove volte iridato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.55 con la FP3, mentre la FP4 si terrà a partire dalle 14.30, precedendo le qualifiche. Buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press