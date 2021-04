DIRETTA MotoGP, GP Portogallo LIVE: Valentino Rossi e Morbidelli in cerca di risposte nella FP1, Marquez osservato speciale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.54: Per il quarantaduenne sarà fondamentale alzare l’asticella in maniera tale da uscire dalla triste situazione nella quale è finito in Medio Oriente.

10.52: Per quanto riguarda il “Dottore”, il nove volte iridato non è andato oltre il 12° posto nel GP di Qatar e al 16° in quello di Doha, non riuscendo a raccapezzarsi con l’assetto della sua M1, trovandosi di conseguenza impegolato nei bassifondi della classifica mentre i compagni di marca lottavano per il successo.

10.50: La Honda ha un disperato bisogno del fuoriclasse di Cervera per risollevare le proprie sorti dopo un inizio di campionato terrificante. A Losail la Casa dell’ala dorata si è vista relegata al ruolo di quinta forza in campo, rivelandosi non solo incapace di tenere il ritmo di Yamaha, Ducati e Suzuki, ma venendo sempre preceduta sul traguardo anche da un’Aprilia.

10.47: Nell’autodromo dell’Algarve dunque Marquez ha ricevuto il pollice alzato da parte dei medici e potrà quindi effettuare il suo rientro dopo un calvario cominciato il 19 luglio 2020, giorno in cui si è fratturato il braccio cadendo nel corso del Gran Premio di Spagna. Il tentativo di rientro-lampo si è rivelato un grosso azzardo che ha generato una ricaduta che ha costretto l’iberico a una serie di operazioni e a un lunghissimo percorso di recupero.

10.44: Un aspetto fondamentale per lui, dunque, sarà quello di seguire una strada efficace per mettere a punto la M1 sul suo stile di guida e non perdersi, invece, come è accaduto a Losail. Un aspetto in comune con il team-mate Franco Morbidelli.

10.41: Valentino Rossi in cerca di una svolta. I primi due appuntamenti iridati hanno riservato poche soddisfazioni al “Dottore”, che ha dovuto fare i conti con i soliti problemi con le gomme.

10.38: Per questo, ora come ora, non c’è un vero e proprio favorito e il rientro di Marquez arricchisce di incertezza il contesto della massima cilindrata.

10.35: L’equilibro dovrebbe regnare sovrano anche a Portimao. La Yamaha ha vinto le prime due gare con Maverick Vinales e Fabio Quartararo a Losail, ma in vetta al campionato c’è la Ducati Pramac del francese Johann Zarco, giunto secondo in entrambe le gare qatariane.

10.32: Il grave infortunio al braccio destro, causato dalla rovinosa caduta del GP di Spagna del 2020, aveva costretto Marc a un lungo periodo di riabilitazione e allo stato attuale delle cose la forma non può essere al 100%.

10.29: Il campione iberico, dopo nove mesi di lontananza dal mondo delle corse, è tornato in sella alla propria Honda, avendo superato tutti gli accertamenti medici.

Marc Marquez sarà l'osservato speciale.

10.23: Sul tracciato di Portimao, team e piloti dovranno darsi da fare per arrivare pronti alle qualifiche di domani e alla corsa domenicale. Per questo, nulla potrà.

10.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì per il Gran Premio del Portogallo 2021, terzo round stagionale del Mondiale MotoGP e primo atto del lungo tour europeo. Dopo un solo weekend di riposo, i centauri del Motomondiale sono già pronti per darsi battaglia sulla meravigliosa pista di Portimao con l’obiettivo di cercare risposte importanti lontano dal Qatar.

Riflettori puntati inevitabilmente su Marc Marquez, che torna a correre a quasi nove mesi di distanza dalla frattura dell’omero rimediata in occasione del primo Gran Premio del 2020 a Jerez de la Frontera. L’otto volte campione del mondo non ha grandi aspettative per questo fine settimana, ma c’è grande curiosità per capire il reale stato di forma del fenomeno di Cervera.

Per il resto si profila una lotta molto serrata e incerta fin dalle prime libere odierne, con il padrone di casa portoghese Miguel Oliveira che proverà a confermarsi il punto di riferimento su questa pista dopo aver dominato l’edizione 2020 del GP lusitano. Voglia di riscatto in casa Yamaha Petronas per Valentino Rossi e Franco Morbidelli, dopo la difficile doppia tappa di Losail, mentre Ducati vuole confermarsi nelle posizioni di vertice anche su un tracciato diverso da quello che ha ospitato test e le prime due gare.

Il programma di giornata comincia per la MotoGP alle ore 10.55 con il semaforo verde della prima sessione di libere, mentre la FP2 scatterà nel pomeriggio alle ore 15.10. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta integrale di entrambi i turni con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento al terzo GP del 2021: buon divertimento!

