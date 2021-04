DIRETTA MotoGP, GP Portimao LIVE: Quartararo contro tutti, Bagnaia e Morbidelli punte italiane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Guarda in streaming live il GP di Portogallo di MotoGP su DAZN

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 A IMOLA DALLE 15.00

13.30 Nessun pilota ha mai vinto in tre classi differenti. Un quartetto si è invece imposto in due diverse categorie. Lo compongono Toni Elias (2003, 2004 in 250cc; 2006 in MotoGP); Alvaro Bautista (2006 in 125cc; 2007, 2008 in 250cc); Marc Marquez (2010 in 125cc e 2012 in Moto2) e Casey Stoner (2005 in 250cc, 2012 in MotoGP).

13.23 A proposito di costruttori, tra Jarama ed Estoril le due principali Case giapponesi hanno instaurato un autentico duopolio. Honda e Yamaha si sono spartite equamente i successi, raccogliendone 7 a testa! La Casa dei tre diapason detiene però il primato di affermazioni consecutive, avendone raccolte 4 di fila tra il 2007 e il 2010. Invece, a Portimao, l’unica vittoria è stata raccolta dalla Ktm.

13.20 Come si può facilmente evincere, sono solo due i centauri impostisi in più di un’occasione. Valentino Rossi è però l’unico in grado di primeggiare su due moto diverse. Il quarantunenne di Tavullia ha vinto tre volte sulla Honda e due sulla Yamaha.

13.18 La classifica dei piloti più vincenti della storia in 500/MotoGP nel GP del Portogallo.

5 – ROSSI Valentino [ITA] (2001, 2002, 2003, 2004, 2007)

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2008, 2009, 2010)

1 – LAWSON Eddie [USA] (1987)

1 – McCOY Garry [AUS] (2000)

1 – BARROS Alex [BRA] (2005)

1 – ELIAS Toni [SPA] (2006)

1 – PEDROSA Dani [SPA] (2011)

1 – STONER Casey [AUS] (2012)

1 – OLIVEIRA Miguel [POR] (2020)

13.15 La classe regina affronta la sua 16ma edizione del Gran Premio di Portogallo. Il pilota più vincente in assoluto è Valentino Rossi, il quale si è imposto in ben 5 occasioni (2001, 2002, 2003, 2004, 2007). Il Dottore detiene quindi anche il primato di affermazioni consecutive (quattro, tutte all’inizio del XXI secolo). Solamente un altro centauro in attività ha già trionfato nel GP lusitano. Si tratta del padrone di casa Miguel Oliveira, trionfatore nel 2020.

13.12 Curiosamente la prima edizione del Gran Premio del Portogallo andò in scena alle porte di… Madrid! Correva l’anno 1987 e si utilizzò tale denominazione per consentire all’autodromo spagnolo di Jarama di ospitare un GP e affiancarsi all’impianto di Jerez de la Frontera. Fu un episodio isolato e il primo appuntamento portoghese vero e proprio si disputò nel 2000, stavolta ospitato dalla pista dell’Estoril, rimasta in calendario per 13 stagioni consecutive, ovvero sino al 2012. Il ritorno, quasi casuale, è avvenuto nel 2020 e ha permesso di apprezzare la bellezza dell’autodromo di Portimao, che quindi potremo ammirare nuovamente a distanza di pochi mesi.

13.09 Si torna nell’autodromo di Portimao a soli cinque mesi dall’unica gara ivi disputata. Non va dimenticato come nel 2020 l’appuntamento lusitano sia stato inserito in calendario solo durante l’estate, allo scopo di “contenere i danni” relativi alle cancellazioni causate dalla pandemia di Covid-19. Dunque, nonostante otto anni di oblio, le coste dell’Oceano Atlantico saranno palcoscenico iridato per la seconda stagione consecutiva.

13.07 La gara scatterà alle 14.00.

13.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP del Portogallo 2021 di MotoGP!

Cronaca warm up – Griglia di partenza – Presentazione gara – Programma odierno in tv

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Portogallo 2021, valido come terza prova del Mondiale MotoGP 2021. Grande attesa a Portimao per una corsa che si preannuncia davvero molto incerta e ricca di incognite, con svariati protagonisti potenzialmente in lizza per il podio alla luce della griglia di partenza e del ritmo evidenziato durante le prove libere.

Fabio Quartararo è il pole-man ed è anche il grande favorito per la vittoria, nel caso in cui dovesse limitare i danni allo start, ma il francese della Yamaha non deve sottovalutare in primis la Suzuki di Alex Rins ed il terzetto Ducati formato da Johann Zarco (3°), Jack Miller (4°) e Francesco Bagnaia (11°). Quest’ultimo è dotato sulla carta di un passo estremamente competitivo, ma sarà chiamato ad una rimonta sensazionale dalla quarta fila a causa di uno sfortunatissimo Q2 in cui si è visto cancellare i suoi due time-attack più veloci (per le bandiere gialle).

Da non sottovalutare anche le possibili progressioni del campione iridato in carica Joan Mir (9° con la Suzuki) e della Yamaha ufficiale di Maverick Vinales (12°). In Algarve andrà in scena il primo GP di Marc Marquez post-infortunio, dopo nove mesi di stop per la frattura all’omero, con il fuoriclasse della Honda che scatterà dalla sesta casella in griglia. Difficile stabilire l’obiettivo odierno dell’otto volte iridato, destinato a calare progressivamente dal punto di vista fisico nell’arco dei 25 giri.

Appuntamento fissato alle ore 14.00 italiane per la partenza del Gran Premio del Portogallo 2021, terzo round stagionale del Mondiale MotoGP e prima tappa del lungo tour europeo. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dello spettacolo della top class a Portimao: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press