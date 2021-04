DIRETTA MotoGP, GP Doha 2021 LIVE: warm-up in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Doha 2021, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Riflettori puntati sul nuovo capitolo della sfida a Losail tra Ducati e Yamaha, con la casa di Borgo Panigale che vuole confermare la supremazia evidenziata in qualifica anche sulla distanza di gara. Maverick Vinales va a caccia del back to back a sette giorni di distanza dal successo in gara-1, ma gli avversari non mancheranno.

Jorge Martin parte dalla pole position, in seguito ad un clamoroso giro di qualifica, precedendo il compagno di squadra Johann Zarco e la Yamaha ufficiale di Maverick Vinales. Seconda fila composta dalla M1 Factory di Fabio Quartararo (5°) e dalle Ducati ufficiali di Jack Miller (4°) e Francesco Bagnaia (6°). Si profila una gara di rimonta per le Suzuki, con Alex Rins e Joan Mir che mettono nel mirino il podio scattando in ottava e nona piazza.

Incognita Yamaha Petronas, ricordando le problematiche di gara-1, con Franco Morbidelli e Valentino Rossi costretti a rimontare per raddrizzare un weekend nato male. Anche KTM e Honda devono salire di colpi, dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative della vigilia in termini di performance.

Si comincia alle ore 14.40 italiane con il warm-up, mentre il via della gara è previsto verso le ore 19.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del secondo GP dell’anno per la MotoGP in Qatar: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press