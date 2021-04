DIRETTA MotoGP, GP Doha 2021 LIVE: Morbidelli 4° nel warm-up, Bagnaia 6°. Valentino Rossi 18°, dalle 19.00 la gara su TV8

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.03: Zarco è stato il più veloce in sella alla Ducati Pramac con il crono di 1’54″482 a precedere di 94 millesimi Quartararo (Yamaha) e di 193 Vinales (Yamaha). Morbidelli è risalito dopo i problemi di ieri in quarta posizione a 0″378, mentre Bagnaia con la Ducati ufficiale ha concluso in sesta posizione a 0″480. Valentino Rossi non è andato oltre il 18° posto a 0″809 dalla vetta, girando con due gomme dure.

1 5 J. ZARCO 1:54.482 2 20 F. QUARTARARO +0.094 3 12 M. VIÑALES +0.193 4 21 F. MORBIDELLI +0.378 5 89 J. MARTIN +0.472 6 63 F. BAGNAIA +0.480 7 36 J. MIR +0.496 8 41 A. ESPARGARO +0.537 9 42 A. RINS +0.599 10 30 T. NAKAGAMI +0.603

15.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

14.58: 1’54″962 per Bagnaia che sale in sesta posizione a 0″480 da Zarco.

14.56: Arriva Zarco che si porta in vetta con la Ducati Pramac in 1’54″482 con un vantaggio di 94 centesimi su Quartararo e di 369 du Vinales. Morbidelli è quarto a 0″378. Bagnaia è settimo a 0″525, mentre Bastianini e Marini sono nono e decimo. Valentino Rossi è precipitato in 17ma posizione, dopo che gli era stato cancellato il giro precedente.

14.55: Cancellato il giro a Valentino Rossi per aver oltrepassato i limiti della pista.

14.54: Valentino Rossi con due hard si porta in nona posizione a 0″536 dalla vetta.

14.51: Migliorano sia Quartararo e Vinales il loro tempo: il francese comanda con il crono di 1’54″576 a precedere di 0″275 Vinales. Morbidelli si porta in terza posizione a 0″284. Bagnaia sesto a 0″483, mentre Valentino Rossi 14° a 0″812.

14.50: 1’54″592 per Quartararo con una coppia di soft a precedere Vinales di 362 millesimi e di 427 l’Aprilia di Aleix Espargaro. Bagnaia è quarto a 0″467, Morbidelli 5° a 0″480 (due soft). Valentino Rossi 12° a 0″796.

14.48: Fabio Quartararo si porta al comando con la Yamaha a precedere di 91 millesimi il team-mate Vinales e di 0″196 Bagnaia. Le due M1 girano con una coppia di Soft, mentre “Pecco” con una coppia di medie. Valentino Rossi 14° a 0″892 con due hard.

14.47: La classifica si definisce con Vinales che si conferma super veloce (due soft) con la Yamaha in 1’54″954 a precedere l’Aprilia di Aleix Espargaro (+0″193) e la KTM del sudafricano Binder (+0″331). Per quanto riguarda Morbidelli e Valentino Rossi sono 11° e 12°.

14.44: Arrivano i primi crono con Vinales che guida con due soft (Yamaha) in 1’55″275 a precedere di 0″737 Binder (KTM) e di 0″942 su Rins (Suzuki).

14.41: Si comincia a girare in un turno indicativo fino a un certo punto, viste le temperature sul tracciato.

14.40: via ai 20′ del warm-up di MotoGP!

14.38: 2′ al via di questo warm-up.

14.35: Magari il pensionamento non avverrà a fine 2021, ma l’augurio di tutti è che, lunga o meno, Valentino possa vivere una parte conclusiva della sua carriera quantomeno degna del suo nome e del suo palmares.

14.32: Sono però ormai trascorsi 17 anni da allora ed è passata tanta acqua sotto i ponti. La speranza è che Rossi riesca a mettersi alle spalle il più presto possibile questo momento di crisi, in maniera tale da ritrovare quanto prima possibile un livello di competitività all’altezza del suo blasone e del suo talento.

14.29: Proprio lui che, invece, in passato era stato capace di trovare soluzioni a problemi apparentemente irrisolvibili. Prima del suo arrivo la Yamaha era una Casa in crisi da più di un decennio, schiacciata dalla supremazia della Honda. Nel giro di un anno, VR46 è stato in grado di ribaltare la situazione e tramutare la M1 nella moto da battere.

14.26: L’attuale Rossi, invece, è l’ombra del fuoriclasse che fu, incapace di comprendere le problematiche poste dall’attuale MotoGP. Un’autentica crisi d’identità, perché un Valentino in difficoltà come in questo weekend non lo si era mai visto. Il Dottore da’ l’impressione di essere perso e di non avere idea di come risolvere il rompicapo che si trova di fronte.

14.23: Il Mondiale conquistato con la Yamaha nel 2004 resta un capolavoro assoluto, poiché l’allora venticinquenne di Tavullia dimostrò come il fattore umano potesse ancora essere preponderante al mezzo meccanico.

14.20: A sentire le sue dichiarazioni, sembra di ascoltare l’Andrea Dovizioso del 2020, che per tutto l’anno ha detto di non riuscire a capire come far funzionare la gomma posteriore. Francamente, tutto questo è molto triste, perché chi ha visto il Valentino Rossi all’apice del suo splendore ricorda bene come fosse un pilota dalla cultura tecnica superiore, in grado di fare la differenza non solo con il manico, ma anche e soprattutto con la capacità di sviluppare nel migliore dei modi la propria moto.

14.16: Non solo Rossi ha ottenuto la peggior qualifica della sua carriera, ma è stato addirittura sonoramente battuto dal fratello Luca Marini, che ha sfiorato l’ingresso al Q2 con una Ducati del 2019, quando invece Valentino ha realizzato il penultimo tempo con una M1 full spec nuova di pacca.

14.13: Tuttavia, ormai il veterano di Tavullia ha ampiamente scollinato la fatidica soglia degli “anta” e nell’ultimo biennio la parabola discendente appare marcata. Il weekend di Losail non fa altro che gettare benzina sul fuoco, perché quanto accaduto oggi ha del clamoroso.

14.10: Parlando del “Dottore, non si può far altro che constatare che La longevità agonistica del Dottore è strepitosa, perché essere arrivato a giocarsi un Mondiale all’età di 36 anni rimane un fatto eclatante. Inoltre, non va dimenticato come abbia chiuso al 3° posto il campionato del 2018, quando aveva raggiunto le 39 primavere.

14.07: Incognita Yamaha Petronas, ricordando le problematiche di gara-1, con Franco Morbidelli e Valentino Rossi costretti a rimontare per raddrizzare un weekend nato male.

14.04: Si profila una gara di rimonta per le Suzuki, con Alex Rins e Joan Mir che mettono nel mirino il podio scattando in ottava e nona piazza.

14.01: Jorge Martin parte dalla pole position, in seguito ad un clamoroso giro di qualifica, precedendo il compagno di squadra Johann Zarco e la Yamaha ufficiale di Maverick Vinales. Seconda fila composta dalla M1 Factory di Fabio Quartararo (5°) e dalle Ducati ufficiali di Jack Miller (4°) e Francesco Bagnaia (6°).

13.58: Riflettori puntati sul nuovo capitolo della sfida a Losail tra Ducati e Yamaha, con la casa di Borgo Panigale che vuole confermare la supremazia evidenziata in qualifica anche sulla distanza di gara. Maverick Vinales va a caccia del back to back a sette giorni di distanza dal successo in gara-1, ma gli avversari non mancheranno.

13.55: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021 di MotoGP.

