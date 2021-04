DIRETTA MotoGP, GP Doha 2021 LIVE: FP3 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Doha 2021, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il weekend di Losail 2 entra nel vivo con gli ultimi 45 minuti a disposizione per evitare il Q1, anche se considerando le condizioni della pista sarà quasi impossibile migliorare i tempi ottenuti in notturna durante le FP2.

Si profila una FP3 importante soprattutto per quanto riguarda il lavoro sul passo gara, tuttavia non è esclusa a priori la possibilità che qualcuno possa effettuare un disperato tentativo di time-attack per entrare nella top10 della combinata. Ducati favorite per la pole position con il trio formato da Jack Miller, Francesco Bagnaia e Johann Zarco, ma anche il rookie iberico Jorge Martin sembra essere in grado di ambire alle prime due file in griglia.

Yamaha proverà a mettere in discussione lo strapotere delle Desmosedici a Losail con gli ufficiali Maverick Vinales e Fabio Quartararo, oltre alla coppia del Team Petronas composta dagli italiani Franco Morbidelli e Valentino Rossi. Buone sensazioni da confermare quest’oggi in casa Aprilia per Aleix Espargarò, mentre il campione del mondo in carica Joan Mir dovrà presumibilmente passare dal Q1 con la Suzuki.

Si comincia alle ore 14.15 italiane con il semaforo verde del terzo turno di prove libere, mentre il programma proseguirà nel tardo pomeriggio dalle 18.20 con FP4 e qualifiche. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

