CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10

Presentazione prove libere – Presentazione weekend Portimao – Come seguire le libere in tv e streaming?

MICK SCHUMACHER: “MIO PADRE E’ PARTE DELLA STORIA DELLA FERRARI”

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due sessioni di prove libere valevoli per il Gran Premio del Portogallo 2021, terzo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Dopo un weekend di riposo, i piloti tornano in pista quest’oggi sul meraviglioso circuito di Portimao per i primi 120 minuti di prove in vista di qualifiche e gara.

Fari puntati sul terzo capitolo del duello iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con il britannico attualmente in vetta al campionato con un solo punto di margine sull’olandese. Mercedes e Red Bull in lotta per il podio anche con i secondi piloti Valtteri Bottas e Sergio Perez, entrambi reduci da un pessimo Gran Premio a Imola sul bagnato, mentre Ferrari e McLaren proveranno ad inserirsi nella bagarre per la top3 come in Italia nel caso in cui si presentasse l’occasione.

Charles Leclerc e Carlos Sainz vanno a caccia di conferme dopo gli incoraggianti riscontri raccolti sul circuito imolese alla guida della SF1000, ma non sarà facile avere la meglio su un Lando Norris in stato di grazia ed in generale sugli altri team del midfield come AlphaTauri, Alpine e Aston Martin. La scuderia di Maranello ha comunque come obiettivo principale quello di battere la McLaren nella corsa per il terzo posto nel Mondiale costruttori.

Si comincia alle ore 12.30 italiane con il semaforo verde della prima sessione, mentre le FP2 scatteranno nel pomeriggio alle 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso di avvicinamento alla terza qualifica della stagione di F1: buon divertimento!

Foto: Lapresse