DIRETTA F1, GP Imola LIVE: prove libere venerdì in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Imola 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che andrà in scena sul celeberrimo circuito intitolato alla memoria di Enzo e Dino Ferrari. Inizia il lungo weekend in Italia, i piloti sono pronti per rimettersi al volante a tre settimane dall’apertura andata in scena in Bahrain. La stagione entra nel vivo con questo appuntamento su un tracciato davvero iconico, simbolo dell’automobilismo a livello globale: sulla pista emiliana si è fatta la storia e ci sarà spazio per un fine settimana davvero da urlo.

Oggi si consumeranno due sessioni da 60 minuti ciascuna: i piloti avranno dunque a disposizione due ore di tempo per trovare il giusto feeling col circuito e per effettuare la messa a punto delle proprie monoposto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. Come sempre le favorite della vigilia sono le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ma attenzione a come si comporterà Max Verstappen con la Red Bull: l’olandese ha tenuto testa al Campione del Mondo in Bahrain e tenterà di replicarsi anche in questa occasione.

La Ferrari spera di fare bella figura e di avere a disposizione una vettura che sia in grado di competere per le posizioni nobili: Charles Leclerc e Carlos Sainz sperano di non essere così lontani da Mercedes e Red Bull, in linea con le McLaren. Attenzione poi anche a vecchie glorie come Sebastian Vettel e Fernando Alonso, che cercano guizzi con Aston Martin e Alpine. Dovrebbero esserci condizioni meteo clementi, si teme per la pioggia in vista della gara.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Imola 2021, seconda tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00 con le prove libere 1, poi alle 14.30 spazio alla FP2. Buon divertimento a tutti.

