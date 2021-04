DIRETTA F1, GP Emilia-Romagna LIVE: Hamilton 8°, guida Verstappen. Norris supera Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

40° giro/63 Risponde Hamilton e strappa il giro veloce a Verstappen: 1’19″479. Bene Giovinazzi, 9°. 10° Alonso.

40° giro/63 Scappa via Verstappen a suon di giri veloci. Norris è già a 3″5.

39° giro/63 Attacco al limite di Hamilton, che solo ora riesce a sbarazzarsi di Stroll (Aston Martin). E’ 6°. Leclerc a 6 decimi da Norris.

38° giro/63 PEREZ FINISCE NELLA GHIAIA E SPROFONDA IN 14MA POSIZIONE! E’ andato in testacoda alla curva Villeneuve.

38° giro/63 1’20″353 per Verstappen, giro veloce della gara. Gomme soft anche per Sergio Perez con la Red Bull.

37° giro/63 Iniziano a scaldarsi le gomme medie, vedremo se Leclerc avrà lo spunto per provare ad attaccare Norris.

36° giro/63 Hamilton è ottavo alle spalle di Stroll.

36° giro/63 Leclerc si è fatto distrarre dal testacodoca di Verstappen. Alla ripartenza Norris, anche sfruttando le gomme morbide, lo ha infilato con facilità.

35° giro/63 Gomme medie per Verstappen, Leclerc, Sainz e Hamilton. Soft per le McLaren di Norris e Ricciardo.

35° giro/63 Ricomincia la gara e purtroppo Leclerc si fa infilare da Norris, che monta gomme soft.

16.27 TESTACODA DI VERSTAPPEN E RAIKKONEN, PAZZESCO! L’olandese finisce nella ghiaia, ma resta davanti!

16.26 ECCO LA DECISIONE DELLA GIURIA! Non si partirà da fermi, ma dietro la Safety Car! Michael Masi non ha voluto prendersi rischi dopo aver valutato il giro dei piloti che si sono sdoppiati.

16.25 Ora le macchine stanno girando dietro la Safety Car.

16.25 I piloti doppiati hanno effettuato un giro in più per “sdoppiarsi”.

16.22 Le macchine escono in questo momento dalla pit-lane e andranno a posizionarsi sulla griglia di partenza!

16.20 Non è ancora stato comunicato se si partirà o meno dalla griglia di partenza.

16.17 Si ricomincia alle 16.25!

16.15 Russell è andato a redarguire Bottas dopo l’incidente. Il britannico è sceso dalla macchina ed è andato ad urlare in faccia al finlandere, che si trovava ancora nell’abitacolo, peraltro mezzo stordito.

16.15 Controllo di routine per Russell e Bottas al centro medico.

16.13 Si dovrebbe ripartire dalla griglia di partenza in questo ordine: Verstappen, Leclerc, Norris, Perez, Sainz, Ricciardo, Stroll, Raikkonen, Hamilton, Tsunoda, Giovinazzi, Alonso, Ocon, Gasly, Vettel, Schumacher e Mazepin.

16.11 I piloti sono fuori dalle macchine. Chi va in bagno, chi fa uno spuntino, chi è pensieroso…

16.09 Anche Hamilton ha commesso un errore decisamente insolito per un fuoriclasse di questo calibro. Ma la buona sorte lo mette nelle condizioni di poter raggiungere almeno il secondo posto…

16.08 Sia Leclerc sia Sainz non sono stati esenti da errori. Il monegasco è andato in testacoda durante il giro di ricognizione, lo spagnolo ha fatto un’escursione nella ghiaia, perdendo circa 7-8 secondi. Nel complesso comunque entrambi stanno disputando una gara molto solida.

16.07 Fin qui un’ottima gara per la Ferrari, ma adesso bisognerà capitalizzare. E’ ancora lunga.

16.06 Di sicuro si riparte da zero, ovvero tutti i distacchi sono stati azzerati.

16.05 Ora il Direttore di Gara dovrà decidere se si ripartirà da fermi dalla griglia di partenza oppure se alle spalle della Safety Car.

16.05 La classifica dopo 34 giri:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing LEADER 2

2 Charles LECLERC Ferrari +15.192 2

3 Lando NORRIS McLaren +55.043 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing +59.993 2

5 Carlos SAINZ Ferrari +63.109 2

6 Daniel RICCIARDO McLaren +74.123 2

7 Lance STROLL Aston Martin 1 L 2

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing 1 L 2

9 Lewis HAMILTON Mercedes 1 L 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri 1 L 2

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing 1 L 2

12 Fernando ALONSO Alpine 1 L 2

13 Esteban OCON Alpine 1 L 4

14 Pierre GASLY AlphaTauri 1 L 3

15 Sebastian VETTEL Aston Martin 1 L 4

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team 2 L 3

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team 2 L 3

16.04 Sarà una lunga pausa per ripulire la pista. E dire che mancano ancora 31 giri al termine, siamo poco oltre la metà…

16.03 Completamente distrutta la Mercedes di Bottas.

The race is suspended as the clean-up operation begins #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/JPv4ehGOjr

16.02 Le immagini dell’incidente tra Russell e Bottas.

⚠️ SAFETY CAR (LAP 33/63) ⚠️

Russell and Bottas have a huge coming together into Tamburello and are both out of the race

Both drivers are out of the car and okay#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Y0xWuGm8Mb

— Formula 1 (@F1) April 18, 2021