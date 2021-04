DIRETTA F1, GP Emilia-Romagna LIVE: Ferrari con più carico aerodinamico. Gara alle 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Prima tappa europea per il campionato della massima categoria automobilistica, sbarcata nel Vecchio Continente dopo l’appuntamento d’apertura andato in scena tre settimane fa in Bahrain. Si preannuncia grandissimo spettacolo sul celeberrimo tracciato del Santerno, anche perché le previsioni meteo sono particolarmente incerte e c’è un concreto rischio di pioggia per questo intenso pomeriggio in terra italiana.

Lewis Hamilton scatterà dalla pole position ed è il naturale favorito per la vittoria. Il sette volte Campione del Mondo partirà al palo per la 99ma volta in carriera e vuole trionfare al volante della sua Mercedes, ma il britannico dovrà sudarsela perché alle sue spalle scalpitano le due Red Bull: Sergio Perez (secondo) e Max Verstappen (terzo) hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il vincitore del GP del Bahrain e puntare al bersaglio grosso.

La Ferrari si affida soprattutto a Charles Leclerc, quarto sulla griglia di partenza. Il monegasco si è ben difeso in qualifica e ora dovrà cercare un buon risultato in gara, sperando magari di poter battagliare per un posto sul podio. Servirà invece la rimonta a Carlos Sainz, costretto in undicesima posizione al volante dell’altra Rossa. Lo spagnolo dovrà risalirre dalla sesta fila, la missione sarà davvero molto complicata ma l’iberico ci proverà.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdesi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.

