DIRETTA F1, GP Emilia-Romagna LIVE: si parte alle 11.00, la Ferrari cerca conferme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP

Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Highlights venerdì – Presentazione qualifiche – Programma odierno in tv

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti a Imola per la DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche valevoli per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Dopo le inconsuete difficoltà affrontate in Bahrain tra test invernali e Gran Premio inaugurale, la Mercedes è tornata a dettare prepotentemente il passo nelle libere del venerdì candidandosi al ruolo di favorita d’obbligo per la pole position con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Avvio in salita per la Red Bull ed in particolare per Max Verstappen, costretto a saltare quasi integralmente la FP2 di ieri a causa di un problema di affidabilità sulla sua RB16B. L’olandese va comunque considerato l’avversario n.1 dei piloti Mercedes in vista della qualifica, alla luce di uno stato di forma eccezionale, anche se questa volta sarebbe sorprendente vederlo in pole per quanto visto a Imola fino a questo momento.

Alle spalle dei soliti big three, in attesa di vedere Sergio Perez al top del potenziale con la sua nuova Red Bull, si preannuncia una bellissima battaglia per agguantare un posto in seconda fila. Oltre al messicano ex Racing Point, possono ambire al quarto posto in griglia anche le Ferrari (soprattutto Charles Leclerc) e le AlphaTauri (in primis quella di Pierre Gasly), mentre McLaren è apparsa in difficoltà rispetto a Sakhir proprio nella simulazione di qualifica con gomme soft nuove.

Si comincia a partire dalle ore 11.00 con il semaforo verde della terza e ultima sessione di libere, mentre le prove ufficiali scatteranno alle 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni del weekend imolese con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento del primo round italiano del campionato 2021 di Formula 1: buon divertimento!

Foto: Lapresse