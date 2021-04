Canoa velocità, International Race Milano 2021: disputate le finali sui 200 e sui 500 metri

Si è conclusa all’Idroscalo di Milano la prima giornata di gare dell’International Race 2021 di canoa velocità e paracanoa, che per la Nazionale italiana funge da test di preparazione per il penultimo evento di Qualificazione Olimpica e per la prima tappa di Coppa del Mondo in programma a Szeged, in Ungheria.

FINALI 1000 METRI

Nel C1 maschile Carlo Tacchini vince in 3.53.47, precedendo Mykola Vykhodtsev, secondo in 3.57.93, e Gabriele Casadei, terzo in 3.59.44. Nel C2 maschile vittoria di misura per i fratelli Nicolae e Sergiu Craciun, primi in 3.38.21, davanti a Luca Incollingo e Daniele Santini, secondi in 3.38.26. Nel K1 maschile successo di Andrea Schera in 3.35.48, davanti a Mauro Crenna secondo, mentre al terzo posto arrivano ex aequo Andrea Dal Bianco e Alessandro Gnecchi. Nel K2 maschile Samuele Burgo e Luca Beccaro dominano in 3.19.19, precedendo Giulio Bernocchi e Luca Boscolo Meneguolo, secondi in 3.21.47.

FINALI 200 METRI

Nel C1 maschile affermazione di Filippo Ferrero Poschetto in 43.96, davanti a Stefano Del Pin, secondo in 44.47, e Federico Ghenda, terzo in 46.30. Nel C2 maschile Francesco e Federico Ghenda chiudono in 43.79 e battono Enrico Volta ed Enrico Calvi, secondi in 44.42, e Stefano Del Pin e Stefano Baldo, terzi in 44.95. Nel K1 maschile Manfredi Rizza vince in 35.76, battendo Andrea Di Liberto, secondo in 36.03. Terzo Flavio Spurio in 36.15. Nel K2 maschile successo di Simone Bernocchi e Giacomo Bolzonella, primi in 33.74 davanti a Simone Xodo e Alessio Soardo, secondi in 35.28, ed a Luca Della Chiesa e Riccardo Lonigro, terzi in 35.65.

Nel C1 femminile successo di Claudia Fabiola Benvegnù in 56.10, davanti a Marta Zanotti, seconda in 59.61, e Camilla Placchi, terza in 1.01.51. Nel K1 femminile Francesca Genzo vince in 42.06, davanti ad Irene Bellan, seconda in 43.02, ed Agata Fantini, terza in 43.66. Nel K2 femminile affermazione di Sara Daldoss e Sara Vesentini in 39.97, davanti a Lucrezia Zironi e Meshua Marigo, seconde in 40.43, ed a Susanna Cicali ed Irene Burgo, terze in 40.48.

PARACANOA

Nel KL1 maschile vince Gabriel Esteban Farias in 47.54, mentre nel KL2 maschile primeggia Federico Mancarella in 45.11, infine nel KL3 maschile successo di Kwadzo Klokpah in 43.51. Nel KL1 femminile vince Elenora De Paolis in 55.63, mentre nel KL3 femminile successo di Amanda Embriaco in 51.99. Nel VL1 maschile successo di Alessio Bedin in 1.18.35, mentre nel VL2 maschile Marius Bogdan Ciustea vince in 58.09, infine nel VL3 maschile Mirko Nicoli è primo in 52.55.

