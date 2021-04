Prenderà il via oggi, venerdì 16 aprile, l’avventura dell’Italia alla Billie Jean King Cup. Le azzurre in questo play-off dovranno vedersela contro la Romania. Come da tradizione la prima giornata sarà dedicata ai due singolari con le due migliori giocatrici che affrontano le seconde in ordine di ranking.

Ad aprire la contesa sarà Cocciaretto che sfiderà Irina Maria Bara, numero 132 del ranking WTA. L’azzurra parte leggermente favorita anche se non scende in campo ormai da settimane, la sua ultima apparizione è stata al primo turno del Masters1000 di Miami. Decisamente peggio per la rumena che negli ultimi quattro match ha raccolto altrettante sconfitte, ovviamente tutte al primo turno.

Nella seconda partita di giornata scenderà in campo la migliore azzurra, stando al ranking, ovvero Martina Trevisan che dovrà vedersela con Mihaela Buzarnescu, numero 137 del mondo. Una partita che, a dispetto di quello che dice la classifica WTA, si preannuncia molto complicata per la nostra portacolori. La rumena, infatti, circa tre anni fa viaggiava nella top-20 prima di un improvviso salto indietro.

La 27enne nativa di Firenze sta vivendo un periodo difficilissimo. Ha subito cinque sconfitte consecutive nelle ultime cinque partite, passivo che sale a dieci se si prendono in considerazione gli ultimi undici match. E’ arrivato per la toscana il momento di cambiare marcia. Sarà una doppia sfida comunque molto incerta nella le italiane potranno giocarsi le proprie chance per indirizzare in maniera netta le sorti della contesa.

Foto: Lapresse