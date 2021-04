Atletica leggera: Eliud Kipchoge domina la NN Mission Marathon con la miglior prestazione del 2021

A poco più di tre mesi dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, si susseguono in vari sport prestazioni importanti, significative o addirittura migliori al mondo nel 2021. In questo caso però parliamo di una disciplina che si disputa poche volte nell’arco di una singola stagione. Vittoria importante per il keniano Eliud Kipchoge nella NN Mission Marathon, corsa oggi lungo il Twente Airport di Enschede.

Per Kipchoge, primatista mondiale in 2h01:39 e oro olimpico nel 2016 a Rio de Janeiro, un test superato brillantemente con una corsa con ritmo in progressione e conclusione a 2h04:30, miglior prestazione mondiale stagionale 2021 (precedente 2h04:56 del giapponese Kengo Suzuki).

Il test di Enschede proietta il 36enne campione africano, argento olimpico sui 5.000m piani a Pechino 2008, verso le Olimpiadi con il ruolo di favorito, e l’obbiettivo del secondo successo a cinque cerchi, impresa riuscita in passato solo all’etiope Abebe Bikila (Roma ’60 e Tokyo ’64) e al tedesco dell’Est Waldemar Cierpinski (Montreal ’76 e Mosca ’80). (ANSA).

