LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: ottimo Zazzeri nei 50 stile! Detti primo nelle batterie dei 400

9.48: Per il momento è tutto. L’appuntamento è per le 11 per le batterie femminili. A più tardi

9.47: Questi i finalisti dei 200 rana uomini: Castello, Giorgetti, Fusco, Bizzarri, Bugli, Tomasi, Cervi, Baravelli

9.44: La quarta e ultima batteria vede il dominio di Edoardo Giorgetti che vince in 2’13″58 davanti a Bizzarri e Bugli

9.42: La terza batteria dei 200 rana va a Fusco in 2’15″16 davanti a Tomasi e Saladini

9.40: Rinuncia per Pelizzari alla finale dei 400 misti uomini, al suo posto entra Martelli

9.38: Netta affermazione per Andrea Castello in 2’13″30 nella seconda batteria

9.35: La prima batteria dei 200 rana va a Mantegazza in 2’19″19. Non parte Martinenghi

9.33: Questi i finalisti dei 400 stile libero uomini: Detti, Freri, Ciampi, M. De Tullio, Lamberti, Proietti Colonna, Sanzullo, L. De Tullio. Luca De Tullio ottiene il minimo per gli Europei juniores

9.32: Vittoria per Gabriele Detti in 3’50″04 davanti a Freri in 3’50″06 e Ciampi in 3’50″91

9.30: A metà gara Detti, Zuin, Ciampi

9.27: Vittoria per Marco De Tullio in 3’50″98 davanti a Lamberti in 3’51″21 e Proietti Colonna in 3’51″31

9.25: A metà gara De Tullio, Sanzullo, Proietti Colonna

9.22: Vittoria per Bruno in 3’56″58 nella prima batteria dei 400 stile

9.18: Al via la prima di tre batterie dei 400 stile uomini

9.17: Questi i qualificati alla finale del pomeriggio: Sarpe, Matteazzi, Turrini, Di Fabio, Bondavalli, Pelizzari, Grassi e Sorriso

9.16: La seconda batteria vede il successo di Per Andrea Matteazzi con 4’21″72, davanti a Bondavalli 4’23″15, terzo Pelizzari in 4’23″38

9.11: Con 4’21″56 Sarpe si aggiudica la prima batteria dei 400 misti davanti a Turrini in 4’22″40. Al via la seconda batteria

9.07: Partita la prima batteria dei 400 misti. Due le batterie in programma

9.05: Questa la composizione della finale di questo pomeriggio: Zazzeri, Miressi, Deplano, Condorelli, Dotto, Bori, Orsi e Vendrame

9.04: L’ultima batteria va a Miressi in 22″26, poi Alessandro Bori in 22″48

9.02: La penultima batteria va Deplano in 22″27 davanti a Condorelli in 22″34 e Dotto in 22″40

9.01: Nella terza batteria netta affermazione con un ottimo 21″94 per Lorenzo Zazzeri, mettendo già un’ipoteca sulla qualificazione alla finale

9.00: La seconda batteria va a Simone Gazzotti con 23″35

8.59: Vittoria a pari merito nella prima batteria con il crono di 23″64 per Harabagiu e Gallesi

8.58: Sono cinque le batterie previste, già sui blocchi gli atleti della prima batteria

8.56: Tra poco in vasca gli atleti della prima batteria dei 50 stile libero uomini

8.53: Nei 400 misti c’è Ilaria Cusinato che darà l’assalto al ticket olimpico, mentre nei 50 stile ci proverà Silvia Di Pietro ma serve la gara perfetta. Nei 200 dorso la grande favorita è Margherita Panziera che ha già il pass olimpico in tasca e non ci sono atlete in grado di “accompagnare” la veneta ai Giochi

8.50: In campo femminile c’è il tentativo di Simona Quadarella di strappare il pass anche per i 400 stile, dopo averlo già ottenuto per i 1500

8.48: Sempre in campo maschile tentativi non facili per Martinenghi e per i veterani Pizzini e Giorgetti nei 200 rana e per Pier Andrea Matteazzi nei 400 misti, mentre nei 400 stile i giochi sono già fatti: saranno Gabriele Detti e Marco De Tullio, entrambi in acqua oggi, a rappresentare l’Italia ai Giochi

8.45: Poche, in questa prima giornata, le possibilità di ingrandire la squadra azzurra per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Ci proveranno i velocisti azzurri dei 50 stile libero, anche se non è confermata l’assenza del numero uno azzurro, Alessandro Miressi, che comunque non è riuscito a completare la preparazione causa Covid ma avrà sicuramente altre possibilità

8.43: Alle 11 sono in programma le batterie delle gare femminili: 400 stile libero, 400 misti, 200 dorso e 50 stile libero

8.41: Questa mattina sono in programma le due sessioni delle batterie che qualificheranno i migliori otto tempi alla finale di questo pomeriggio. Il programma prevede alle 9 le batterie maschili: 50 stile libero, 400 misti, 400 stile libero e 200 rana

8.39: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata del Campionato Italiano Assoluto Primaverile di nuoto in programma a Riccione.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto. A Riccione si comincerà a fare sul serio e gli atleti saranno chiamati ad andar forte per centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.

Un day-1 nel quale le batterie saranno divise in due sessioni, differenziando per genere, al fine di minimizzare i rischi legati al Covid-19. Tra i protagonisti attesi in vasca sicuramente da osservare con attenzione Gabriele Detti e Marco De Tullio nei 400 stile libero. I due allievi di Stefano Morini già sono qualificati per Tokyo, ma andranno in cerca di un crono interessante per verificare la bontà della preparazione visto che ai Giochi le ambizioni ci sono. Particolare curiosità la avranno anche i 50 stile libero con Alessandro Miressi che verificherà la propria condizione prima dei 100 sl.

Sul versante femminile nei 400 stile libero donne dovrebbe fare il proprio esordio Simona Quadarella e il confronto con Martina Caramignoli dovrebbe cominciare da qui, mentre sui 50 stile libero è previsto l’esordio di Federica Pellegrini che se la vedrà con le specialiste della distanza, tra cui Silvia Di Pietro. Tra le osservate speciali anche Margherita Panziera nei sui 200 dorso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.00 con le batterie, mentre le finali sono in programma alle 16.30. Buon divertimento!

