LIVE F1, FP1 GP Bahrain 2021 in DIRETTA: grande equilibrio, Ferrari nel gruppo di testa! Si riparte alle 16.00

Appuntamento dunque alla FP2 (ore 16.00). Un saluto dalla redazione di OA Sport.

Max Verstappen si conferma il riferimento con la Red Bull (1’31″394), dopo quanto fatto vedere nei test pre-stagionali, a precedere di 0″298 Bottas e di 0″503 Norris. Hamilton è quarto a 0″527 e Leclerc è quinto a 0″599. L’altra Ferrari di Sainz è ottava a 0″972, mentre Giovinazzi è decimo a 1″392. Alonso è 16° a 2″478 immediatamente alle spalle del compagno di squadra Ocon (+2″134). Buone dunque le prestazioni della Rossa che, sulla velocità pura, è da valutare positivamente. I test avevano già evidenziato che vi fosse stato un cambio di passo sulla potenza e su una pista Stop&Go in questa FP1 le due Rosse hanno dato buone indicazioni su questo aspetto. Non è un caso anche il crono di Giovinazzi (10°) con una monoposto motorizzata Ferrari. In difficoltà, come previsto, le Haas in 19ma e 20ma posizione con Mick Schumacher (+3″107) e Mazepin (+3″518). Vedremo nella seconda sessione quando si simulerà probabilmente il passo gara che cosa accadrà, con temperature più basse.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:31.394 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.298 5

3 Lando NORRIS McLaren+0.503 5

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.527 5

5 Charles LECLERC Ferrari+0.599 4

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.677 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.801 5

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.972 5

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.040 5

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.392 6

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.740 6

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.763 4

13 Lance STROLL Aston Martin+1.839 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.935 4

15 Esteban OCON Alpine+2.134 4

16 Fernando ALONSO Alpine+2.478 4

17 George RUSSELL Williams+2.733 5

18 Nicholas LATIFI Williams+2.946 5

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.107 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.581 4

13.30: BANDIERA A SCACCHI!

13.27: Max Verstappen si porta davanti a tutti e alza l’asticella: 1’31″394 a precedere di 0″298 Bottas e di 0″503 Norris. Leclerc è quinto a 0″599, Sainz 8° a 0″972. Bravo Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo a 1″392 a conferma dei grossi miglioramenti della monoposto italo-svizzera.

13.26: Si lancia Verstappen!

13.25: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:31.692 4

2 Lando NORRIS McLaren+0.205 5

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.229 4

4 Charles LECLERC Ferrari+0.301 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.379 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.503 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.674 3

8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.742 5

9 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.761 3

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.094 5

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.442 5

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.465 4

13 Lance STROLL Aston Martin+1.541 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.637 4

15 Esteban OCON Alpine+1.836 4

16 Fernando ALONSO Alpine+2.180 3

17 George RUSSELL Williams+2.435 5

18 Nicholas LATIFI Williams+2.648 5

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.809 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.301 3

13.24: Dicevamo di Bottas, ebbene il finnico suona la campana e si porta davanti a tutti in 1’31″692 a precedere di 0″205 Norris, Hamilton di 0″229 e Leclerc 0″301. Perez è quinto con la Red Bull.

13.22: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lando NORRIS McLaren1:31.897 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.096 3

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.298 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.317 4

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.469 3

6 Daniel RICCIARDO McLaren+0.537 4

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.556 2

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.812 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.869 3

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.889 5

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.237 5

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.260 4

13 Lance STROLL Aston Martin+1.336 3

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.432 3

15 Fernando ALONSO Alpine+1.975 3

16 George RUSSELL Williams+2.230 5

17 Nicholas LATIFI Williams+2.443 5

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.096 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.149 3

20 Esteban OCON Alpine+4.387 4

13.20: Problemi per Bottas? Il finlandese ha completato finora 11 giri e i tecnici stanno lavorando sulla parte anteriore della monoposto.

13.18: Ora vediamo che cosa faranno gli altri piloti con il secondo treno di gomme morbide.

13.16: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: migliora Gasly con AlphaTauri (terzo)

1 Lando NORRIS McLaren1:31.897 3

2 Charles LECLERC Ferrari+0.096 3

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.298 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.317 3

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.469 3

6 Daniel RICCIARDO McLaren+0.537 3

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.556 2

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.812 3

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.869 2

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.237 5

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.260 3

12 Lance STROLL Aston Martin+1.336 3

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.503 3

14 Fernando ALONSO Alpine+1.975 3

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing– 4

16 George RUSSELL Williams+2.230 5

17 Nicholas LATIFI Williams+2.443 4

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.149 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.238 2

20 Esteban OCON Alpine+4.387 3

13.14: LE FERRARI SI MIGLIORANO ALLA GRANDE!!! Leclerc è secondo a 0″096 con la Rossa, mentre Sainz è quarto a 0″469. Va detto che questo crono i due ferraristi l’hanno ottenuto con il secondo set di morbide.

13.12: McLaren Mercedes veloce anche con Ricciardo a 0″537 da Norris in terza posizione, Leclerc 7° e Sainz 12°.

13.11. Da notare l’ottavo tempo di Raikkonen con l’Alfa Romeo a 1″237.

13.10: Fernando Alonso 12° a 1″975 da Norris con l’Alpine, mentre Tsunoda è decimo a 1″503 davanti a Sainz 11°.

13.09: 1’33″157 per Vettel che, con un secondo treno di gomme rossa (soft), è settimo a 1″260. Sainz 10° e Leclerc 6°.

13.07: 1’33″088 per Verstappen su un crono alto.

13.06: Si rilancia Verstappen.

13.05: ATTENZIONE! Norris si porta in vetta: il britannico montando le gomme morbide balza in testa con il crono di 1’31″897 a precedere di 317 millesimi Hamilton. Leclerc sesto a 1″007. Grande tempo di Norris.

13.05: 1’33″493 per Hamilton che non si migliora con le soft, dopo aver realizzato il record nel primo settore. In realtà in curva-4 era andato largo.

13.04: Lewis Hamilton si rilancia con la Mercedes.

13.03: Di seguito l’analisi dei tre intertempi migliori di questa FP1:

13.01: Si lavora nel frattempo sulla McLaren di Ricciardo ai box: problemi per l’australiano.

12.59: Da questi primi tempi si può intuire che la lotta per il ruolo di terza forza in pista sarà molto serrata.

12.57: Buona dunque la prestazione di Leclerc con la Ferrari a un decimo dalla Red Bull di Perez in quarta posizione e a a poco meno di due da Bottas.

12.55: Da notare che Lando Norris è settimo con la McLaren a 1″147, ma con gomme hard a differenza degli altri che sono con le soft.

12.54: Primi giri anche per Mick Schumacher con la Haas e 16° il tedeschino a 3″832 con le gomme medie, mentre Mazepin è 19° a 4″235.

12.53: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:32.214 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.239 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.495 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.552 1

5 Charles LECLERC Ferrari+0.690 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.074 1

7 Lando NORRIS McLaren+1.147 1

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.343 2

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.740 2

10 Lance STROLL Aston Martin+1.773 2

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.990 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.998 1

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.086 2

14 George RUSSELL Williams+3.480 1

15 Nicholas LATIFI Williams+4.068 1

16 Esteban OCON Alpine+4.070 2

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.235 2

18 Fernando ALONSO Alpine+4.544 2

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- –

12.50: Primi giri per le Ferrari con Leclerc 5° a 0″690 da Hamilton, mentre Sainz è ottavo a 1″343. Grande differenza di prestazione tra i due piloti della Rossa.

12.47: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:32.214 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.377 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.495 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.552 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.074 1

6 Lando NORRIS McLaren+1.147 1

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.740 2

8 Lance STROLL Aston Martin+1.773 2

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.990 2

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.998 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.086 2

12 George RUSSELL Williams+3.480 1

13 Nicholas LATIFI Williams+4.068 1

14 Esteban OCON Alpine+4.070 2

15 Fernando ALONSO Alpine+4.544 2

16 Carlos SAINZ Ferrari- – 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 1

18 Charles LECLERC Ferrari- – 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 1

12.45: Sebastian Vettel va a collocarsi in settima posizione con l’Aston Martin a 1″740, mentre Hamilton subito suona la campa: 1’32″214 a precedere di 0″377 Verstappen.

12.44: Verstappen! L’olandese della Red Bull si porta in prima posizione in 1’32″591 a precedere di 118 millesimi Bottas e di 0″174 Perez. Hamilton è quarto a 0″253. I primi quattro con gomme soft.

12.43: Suona la campana Bottas ed è primo con il crono di 1’32″709 con 0″135 di vantaggio su Hamilton. Sta però arrivando Verstappen!

12.42: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:32.844 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.336 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.517 1

4 Pierre GASLY AlphaTauri– 1

5 Daniel RICCIARDO McLaren+1.368 1

6 Nicholas LATIFI Williams+3.438 1

7 Esteban OCON Alpine+3.440 1

8 George RUSSELL Williams+3.701 1

9 Fernando ALONSO Alpine+3.914 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 1

11 Carlos SAINZ Ferrari- – 1

12 Lance STROLL Aston Martin- – 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 1

14 Charles LECLERC Ferrari- – 1

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 1

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

17 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 1

19 Valtteri BOTTAS Mercedes- – 1

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 1

12.40: Hamilton si porta davanti con la Mercedes in 1’32″844, siamo su tempi alti (1’28″960 durante l’ultima giornata di test di Verstappen) a precedere di 336 millesimi Perez (Red Bull con gomme soft) e di 517 Norris (con gomme dure). Quarto Gasly a 0″657 con gomme soft (AlphaTauri).

12.37: Si lancia Lewis Hamilton con gomme soft.

12.35: Arrivano i primi tempi con Lando Norris (McLaren) in 1’33″361 con gomme dure a precedere il team-mate Ricciardo a 0″851 con le hard. Terzo Ocon con l’Alpine a 2″923 davanti a Latifi (Williams) a 3″618 e allo spagnolo Alonso (Alpine) a 3″993.

12.34: Per buona parte dei piloti semplice installation lap per verificare il comportamento delle monoposto.

12.32: Tutti i piloti in pista e, visto i 60′ a disposizione, si lavora con tempi diversi rispetto al passato.

12.31: Installation lal praticamente per tutti, con l’Alpine di Fernando Alonso a precedere tutti.

12.30: VIA ALLA FP1!!!

12.28: La Scuderia Ferrari ha vinto in sei occasioni in Bahrain: il primo successo è arrivato nell’edizione inaugurale grazie a Michael Schumacher, nel 2004, mentre nel 2007 e 2008 a trionfare è stato Felipe Massa. Nel 2010 si è corsa l’unica edizione del GP sulla pista Endurance, lunga 6.299 metri: a vincerla fu Fernando Alonso al suo esordio in rosso. Nel 2017 e 2018 la Ferrari ha vinto con Sebastian Vettel, mentre nel 2019 Sakhir ha visto lo sbocciare definitivo di Charles Leclerc che, dopo avere ottenuto la pole position, condusse la corsa fino a pochi giri dal termine quando, a causa di un problema di affidabilità, dovette accontentarsi del terzo posto, il suo primo podio in Formula 1.

12.27: Ricordiamo che il turno durerà 60′ e non 90′ e dunque non ci saranno troppi tempi morti.

12.25: Si lavora nel box Mercedes:

12.24: Gli aerodinamici del Cavallino sono riusciti a mettere le mani sul muso, integrando il cape con i piloni che sorreggono l’ala anteriore. Oltre a guadagnare qualcosa in efficienza aerodinamica, riducendo la resistenza all’avanzamento, si può notare come sia cambiato l’andamento dei flussi nella doppia paratia che si è creata fra il supporto del mantello e il canale che c’è fra piloni e nasino.

12.21: I test pre-stagionali che si sono svolti a Sakhir hanno dato indicazioni confortanti dal punto di vista della potenza, ma è chiaro che per rivedere una Ferrari rivaleggiare con Mercedes sarà necessario compiere ulteriori passi in avanti. Tuttavia, in un anno che porterà il Circus alla “rivoluzione tecnica” della stagione prossima, la Rossa vorrà rimettere insieme i cocci e porre delle basi più solide nel proprio asset tecnico e gestionale.

12.18: Signori, ci siamo! Alle 12.30 si comincia.

12.15: “L’aerodinamica è stata un’area impattata dalle nuove modifiche regolamentari, volte a ridurre la capacità di carico verticale, a salvaguardia dell’integrità dei pneumatici. Per questo motivo quando abbiamo cominciato lo sviluppo aerodinamico della vettura ci siamo dati due obiettivi: da una parte recuperare il carico verticale perso, al contempo riducendo la resistenza della vettura. La parte anteriore della vettura, per regolamento, ha subito interventi decisamente meno radicali. Abbiamo sviluppato una nuova ala anteriore che lavora assieme a un muso di nuova concezione, ma telaio e sospensioni sono quelle della SF1000“, le parole di Cardile.

12.12: La FIA, inoltre, ha ha definito la riduzione del carico aerodinamico (valutata nel 10% circa) con modifiche sostanziali al fondo davanti alle ruote posteriori delle monoposto proprio per non andare a stressare eccessivamente delle gomme. Pertanto, lo staff tecnico ferrarista si è concentrato per recuperare almeno parte del carico perso, senza però dimenticare l’obiettivo non certo di poco conto del miglioramento legato alla penetrazione, ovvero alla minimizzazione della resistenza all’avanzamento.

12.09: “Sulla SF21 abbiamo dovuto scegliere un’area su cui concentrare maggiormente i nostri sforzi. Abbiamo scelto il retrotreno, ridisegnando un nuovo cambio e nuove sospensioni. Questo, in aggiunta con il lavoro svolto con i colleghi della power unit ha permesso di ottenere un retrotreno molto più rastremato rispetto a quello della SF1000. Anche il sistema di raffreddamento è stato oggetto delle nostre attenzioni. Abbiamo aumentato l’autorità del radiatore centrale e abbiamo disegnato un modywork più downwashing rispetto a quello della SF1000“, le parole di Enrico Cardile.

12.06: “Ci siamo preparati nel migliore dei modi possibili: nel corso dell’unica sessione di test pre-stagionale siamo stati tra le squadre che hanno girato di più e la vettura si è comportata nel modo in cui ci aspettavamo. Ora però è il momento di conoscere i veri valori in campo, qualcosa che cominceremo a vedere da sabato”. Secondo Leclerc la SF21 è migliorata sotto diversi aspetti rispetto alla SF1000 dalla quale deriva: “Nel bilanciamento e nel comportamento in curva, per esempio – ha affermato -. Direi che è anche un po’ più semplice da guidare. Sono segnali positivi, ma è difficile giudicare ora”.

12.03: I tecnici capeggiati da Enrico Cardile hanno modificato in modo particolare il retrotreno della macchina spendendo i due gettoni di sviluppo sul cambio e la sospensione, ma non hanno rinunciato all’idea di migliorare l’efficienza aerodinamica dell’anteriore nonostante il vincolo di mantenere la stessa struttura deformabile anteriore, non potendo effettuare un nuovo crash test essendo il naso omologato dallo scorso anno.

12.00: La Ferrari vuole scoprire il potenziale della SF21: la squadra di Maranello conta di risalire la china dopo il disastroso campionato 2020 concluso al sesto posto nel mondiale Costruttori.

11.56: La SF21, inoltre, dovrà dare delle risposte. Le sensazioni sono state positive, ma la prova del nove ci sarà in questo weekend.

11.53: La Ferrari vuol dimenticare il 2020 e iniziare a risalire la china. A Maranello si è dato il via al nuovo corso con una nuova coppia di piloti: Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr.

11.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP1 del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Sakhir l’obiettivo sarà quello di trovare la miglior messa a punto possibile per arrivare al time-attack di domani e al giorno della gara senza incertezze.

La Ferrari vuol dimenticare il 2020 e iniziare a risalire la china. A Maranello si è dato il via al nuovo corso con una nuova coppia di piloti: Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. rappresentano il nuovo riferimento in pista e le motivazioni per entrambi saranno massimali. La SF21, inoltre, dovrà dare delle risposte. Le sensazioni sono state positive, ma la prova del nove ci sarà in questo weekend.

Il Reparto Corse della scuderia di Maranello ha lavorato in maniera incessante per massimizzare le prestazioni di un progetto che, da regolamento, non può essere stravolto completamente. Tuttavia, come è noto agli addetti ai lavori, le norme FIA hanno permesso di riprogettare il motore, ovvero il V6 termico nella sua completezza, il vero punto debole della Rossa nella stagione passata. L’apporto di nuovi soluzioni/sistemi e l’alloggiamento utilizzato nella parte ibrida hanno portato a uno 065/6 molto diverso per compattezza ed efficienza.

Mercedes sarà nuovamente il riferimento? Lo scopriremo perché nel test sempre su questa pista la W12 non ha dato grandi risposte. Potrebbe essere la Red Bull ad approfittarne, anche se l’olandese Max Verstappen tende a volare basso perché consapevole delle qualità della scuderia campione del mondo. Nella partita a poker delle prove pre-stagionali, a partire da oggi comprenderemo meglio gli equilibri in pista.

La prima sessione di prove libere a Sakhir scatterà alle 12.30, la seconda alle 16.00. Contrariamente al passato ogni turno di prova durerà 60 minuti invece che 90. Non ci resta che augurarvi buon divertimento con la Diretta Live del GP del Bahrain di F1 di OA Sport!

