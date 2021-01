Quarto appuntamento per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo: ci si sposta dalla Svizzera, dove sabato si è svolto il PGS di Scuol, all’Austria, dove domani andrà in scena il primo PSL stagionale in quel di Bad Gastein. Qualificazioni in programma nel primo pomeriggio, mentre la fase finale verrà svolta in serata dalle 18.40.

Dopo i risultati a sorpresa in terra elvetica, con il successo del russo Igor Sluev davanti al polacco Michał Nowaczyk, l’Italia vuole tornare a fare la voce grossa. Deludente la performance della squadra di Cesare Pisoni due giorni fa, c’è bisogno di riscattarsi. Roland Fischnaller e compagni si sono sempre comportati bene sul pendio austriaco, lo scorso anno arrivò la clamorosa doppietta timbrata Daniele Bagozza e Maurizio Bormolini. Da seguire ovviamente i padroni di casa austriaci: Benjamin Karl e Andreas Promegger su tutti.

Al femminile da capire se sarà al via la ceca campionessa olimpica Ester Ledecka. In ogni caso Ramona Theresia Hofmeister sta dominando in chiave classifica generale e nel 2020 riuscì nell’impresa proprio di battere la ceca sulle nevi austriache. Da seguire Julie Zogg e la vincitrice del gigante di sabato Sofia Nadyrshina.

Foto: LiveMedia / Shutterstock.com