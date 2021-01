Sono 959 i podi dell’Italia dello sci alpino in Coppa del Mondo dal 1966-1967, cioè in 55 edizioni del trofeo pensato e ideato dal giornalista francese Serge Lang (la 55esima è in corso). Aggiornati a oggi: 286 vittorie, 340 secondi e 333 terzi posti, così suddivisi: 605 (188 vittorie, 211 secondi e 206 terzi posti) in campo maschile, 354 (98 vittorie, 129 secondi e 127 terzi posti) in campo femminile.

E ci sono tutti! Controllati e ri-controllati. In attesa dei prossimi…

Buona lettura!

1966-1967 1 (femminile)

1ª Giustina Demetz – DH Sestriere (Ita) 3/3/1967.

1967-1968: 0

1968-1969: 0

1969-1970: 9 (tutti maschili)

1° Gustav Thöni – GS Val D’Isere (Fra) – 11/12/1969

1° Gustav Thöni – SL Hindelang (Ger)

1° Gustav Thöni – GS Madonna di Campiglio (Ita)

1° Gustav Thöni – GS Madonna di Campiglio (Ita)

2° Gustav Thöni – GS Lienz (Aut)

2° Gustav Thöni – SL Kitzbühel (Aut)

2° Gustav Thöni – SL Madonna di Campiglio (Ita)

2° Gustav Thöni – SL Vancouver/Grouse Mountain (Can)

3° Gustav Thöni – SL Jackson Hole (Usa).

1970-1971: 14 (tutti maschili)

1° Stefano Anzi – DH Sugarloaf (Usa)

1° Gustav Thöni – SL Madonna di Campiglio (Ita)

1° Gustav Thöni – GS Sugarloaf (Usa)

1° Gustav Thöni – SL Heavenly Valley (Usa)

1°Gustav Thöni – GS Heavenly Valley (Usa)

2° Gustav Thöni – GS Adelboden (Svi)

2° Gustav Thöni – SL Megeve (Fra)

2° Gustav Thöni – SL Mont Ste. Anne (Can)

2° Gustav Thöni – SL Åre (Sve)

3° Gustav Thöni – GS Val D’Isere (Fra)

3° Gustav Thöni – GS Madonna di Campiglio (Ita)

3° Gustav Thöni – SL St. Moritz (Svi)

3° Gustav Thöni – DH Sugarloaf (Usa)

3° Stefano Anzi – DH Sugarloaf (Usa).

1971-1972: 11 (tutti maschili)

1° Roland Thöni – SL Pra Loup (Fra)

1° Roland Thöni – SL Madonna di Campiglio (Ita)

1° Gustav Thöni – GS Heavenly Valley (Usa)

2° Gustav Thöni – GS Berchtesgaden (Ger)

2° Gustav Thöni – SL Wengen (Svi)

2° Gustav Thöni – SL Pra Loup (Fra)

2° Gustav Thöni – GS Pra Loup (Fra)

3° Gustav Thöni – GS Adelboden (Svi)

3° Gustav Thöni – SL Banff (Can)

3° Roland Thoeni – GS Val Gardena (Ita)

3° Helmut Schmalzl – GS Banff (Can).

1972-1973: 19 (18 maschili 1 femminile)

1° Gustav Thöni – SL St. Anton (Aut)

1° Gustav Thöni – SL Mont Ste. Anne (Can)

1° Gustav Thöni – GS Adelboden (Svi)

1° Piero Gros – GS Val D’Isere (Fra)

1° Piero Gros – SL Madonna di Campiglio (Ita)

2° Gustav Thöni – SL Megeve (Fra)

2° Gustav Thöni – SL Kitzbühel (Aut)

2° Gustav Thöni – SL Madonna di Campiglio (Ita)

2° Ilario Pegorari – SL Mont Ste. Anne (Can)

2° Marcello Varallo – DH Garmisch-Partenkirchen (Ger)

2° Marcello Varallo – DH Garmisch-Partenkirchen (Ger)

2ª Claudia Giordani – GS Naeba (Gia) in manche singola.

2° Erwin Stricker – GS Heavenly Valley (Usa)

3° Gustav Thöni – GS Megeve (Fra) ok

3° Marcello Varallo – DH Val D’Isere (Fra)

3° Ilario Pegorari – SL Naeba (Gia)

3° Tino Pietrogiovanna – SL Heavenly Valley (Usa)

3° Helmut Schmalzl – GS Val D’Isere (Fra)

3° Helmut Schmalzl – GS Madonna di Campiglio (Ita).

1973-1974: 24 (23 maschili 1 femminile)

1° Piero Gros – SL Vipiteno (Ita)

1° Piero Gros – GS Berchtesgaden (Ger)

1° Piero Gros – GS Morzine (Fra)

1° Piero Gros – SL Voss (Nor)

1° Piero Gros – GS Vysoke Tatry (Tch)

1° Herbert Plank – DH Val D’Isere (Fra)

1° Gustav Thöni – GS Adelboden (Svi)

1° Gustav Thöni – GS Voss (Nor)

1° Gustav Thöni – SL Vysoke Tatry (Tch)

1ª Claudia Giordani – GS Les Gets (Fra)

2° Gustav Thöni – GS Berchtesgaden (Ger)

2° Gustav Thöni – SL Zakopane (Pol)

2° Gustav Thöni – SL Garmisch-Partenkirchen (Ger)

2° Piero Gros – GS Adelboden (Aut)

2° Helmut Schmalzl – GS Val D’Isere (Fra)

2° Fausto Radici – SL Wengen (Svi)

2° Stefano Anzi – DH Kitzbühel (Aut)

2° Giuliano Besson – DH Kitzbühel (Aut)

3° Erwin Stricker – GS Berchtesgaden (Ger)

3° Gustav Thöni – GS Morzine (Fra)

3° Gustav Thöni – SL Kitzbühel (Aut)

3° Piero Gros – GS Val D’Isere (Fra)

3° Herbert Plank – DH Garmisch-Partenkirchen (Ger)

3° Herbert Plank – DH Wenegn (Svi).

1974-1975: 30 (28 maschili 2 femminili)

1° Gustav Thöni – K Wengen (Svi)

1° Gustav Thöni – K Kitzbühel (Aut)

1° Gustav Thöni – SL Chamonix (Fra)

1° Gustav Thöni – K Chamonix (Fra)

1°Gustav Thöni – SL Sun Valley (Usa)

1° Gustav Thöni – P Val Gardena (Ita)

1° Piero Gros – GS Val D’Isere (Fra)

1° Piero Gros – GS Madonna di Campiglio (Ita)

1° Piero Gros – SL Garmisch-Partenkirchen (Ger)

1° Piero Gros – GS Adelboden (Svi)

1° Piero Gros – SL Kitzbühel (Aut)

2° Gustav Thöni – SL Garmisch-Partenkirchen (Ger)

2° Gustav Thöni – GS Adelboden (Svi)

2° Gustav Thöni – GS Kitzbühel (Aut)

2° Paolo De Chiesa – SL Madonna di Campiglio (Ita)

2° Piero Gros – SL Wengen (Svi)

2° Piero Gros – GS Sun Valley (Usa)

2° Piero Gros – SL Sun Valley (Usa)

2° Herbert Plank – DH St. Moritz (Svi)

2° Herbert Plank – DH Wengen (Svi)

2ª Claudia Giordani – P Val Gardena (Ita)

3° Fausto Radici – SL Madonna di Campiglio (Ita)

3° Fausto Radici – SL Garmisch-Partenkirchen (Ger)

3° Herbert Plank – DH Innsbruck/Patscherkofel (Aut)

3° Tino Pietrogiovanna – GS Madonna di Campiglio (Ita)

3° Paolo De Chiesa – SL Wengen (Svi)

3° Paolo De Chiesa – SL Kitzbühel (Aut)

3° Gustav Thöni – GS Garibaldi (Can)

3° Gustav Thöni – GS Sun Valley (Usa)

3ª Cristina Tisot-Arrigoni – GS Naeba (Gia).

1975-1976: 26 (24 maschili 2 femminili)



1° Gustav Thöni – GS Val D’Isere (Fra)

1° Gustav Thöni – GS Adelboden (Svi)

1° Herbert Plank – DH Wengen (Svi)

1° Franco Bieler – GS Morzine (Fra)

1° Fausto Radici – SL Garmisch-Partenkirchen (Ger)

2°Gustav Thöni – K Wengen (Svi)

2° Gustav Thöni – SL Kitzbühel (Aut)

2° Gustav Thöni – GS Zwiesel (Ger)

2° Herbert Plank – DH Val D’Isere (Fra)

2° Piero Gros – SL Garmisch-Partenkirchen (Ger)

2° Piero Gros – K Garmisch-Partenkirchen (Ger)

2° Piero Gros – SL Wengen (Svi)

2° Piero Gros – GS Morzine (Fra)

2° Piero Gros – GS Mont Ste. Anne (Can)

2ª Claudia Giordani – SL Bad Gastein (Aut)

3° Gustav Thöni – K Garmisch (Ger)

3° Gustav Thöni – K Kitzbühel (Aut)

3° Gustav Thöni – SL Copper Mountain (Usa)

3° Gustav Thöni – SL Aspen (Usa)

3° Piero Gros – GS Val D’Isere (Fra)

3° Piero Gros – GS Madonna di Campiglio (Ita)

3° Piero Gros – SL Vipiteno (Ita)

3° Piero Gros – SL Schladming (Aut)

3° Piero Gros – SL Kitzbühel (Aut)

3° Herbert Plank – DH Schladming (Ger)

3ª Claudia Giordani – SL Aprica (Ita).

1976-1977: 20 (16 maschili 4 femminili)

1° Fausto Radici – SL Madonna di Campiglio (Ita)

1° Gustav Thöni – K Kitzbühel (Aut)

1ª Claudia Giordani – SL Maribor (Yug)

2° Gustav Thöni – K Wengen (Svi)

2° Piero Gros – GS Val D’Isere (Fra)

2° Piero Gros – SL Madonna di Campiglio (Ita)

2° Piero Gros – SL Kitzbuehel (Aut)

2° Piero Gros – GS Voss (Nor)

2° Piero Gros – SL Voss (Nor)

2° Franco Bieler – SL Åre (Sve)

2° Herbert Plank – DH Val Gardena (Ita)

2° Herbert Plank – DH Morzine (Fra)

2ª Claudia Giordani – SL Sun Valley (Usa)

3° Gustav Thöni – SL Madonna di Campiglio (Ita)

3° Gustav Thöni – GS Ebnat Kappel (Svi)

3° Gustav Thöni – SL Åre (Sve)

3° Franco Bieler – SL Kitzbuehel (Aut)

3° Bruno Noeckler – SL Furano (Gia)

3ª Claudia Giordani – SL Cortina (Ita)

3ª Claudia Giordani – SL Furano (Gia).

1977-1978: 9 (tutti maschili)

1° Herbert Plank – DH Val Gardena (Ita)

1° Herbert Plank – DH Cortina (Ita)

2° Herbert Plank – DH Val D’Isere (Fra)

2° Mauro Bernardi – SL Zwiesel (Ger)

3° Piero Gros – SL Oberstaufen (Ger)

3° Piero Gros – GS Adelboden (Aut)

3° Mauro Bernardi – SL Wengen (Svi)

3° Paolo De Chiesa – SL Chamonix (Fra)

3° Renato Antonioli – DH Kitzbühel (Aut).

1978-1979: 14 (9 maschili 5 femminili)

1° Leonardo David – SL Oslo (Nor)

1ª Maria Rosa Quario – SL Mellau (Aut)

2° Herbert Plank – DH Morzine (Fra)

2° Leonardo David – SL Jasna (Tch)

2° Claudia Giordani – SL Meiringen (Svi)

2° Claudia Giordani – SL Schruns (Aut)

3° Herbert Plank – DH Garmisch (Ger)

3° Leonardo David – SL Kranjska Gora (Slo)

3° Leonardo David – GS Schladming (Ger)

3° Karl Trojer – SL Crans Montana (Svi)

3° Piero Gros – K Crans Montana (Svi)

3° Gustav Thöni – SL Are (Sve)

3ª Maria Rosa Quario – SL Maribor (Yug)

3ª Claudia Giordani – SL Piancavallo (Ita).

1979-1980: 11 (4 maschili 7 femminili)

1° Herbert Plank – DH Lake Louise (Can)

1° Claudia Giordani – SL Saalbach (Aut)

1° Daniela Zini – SL Vysoke Tatry (Tch)

2° Herbert Plank – DH Val D’Isere (Fra)

2° Herbert Plank – DH Pra Loup (Fra)

2° Claudia Giordani – SL Berchtesgaden (Ger)

3° Herbert Plank – DH Kitzbuehel (Aut)

3° Claudia Giordani – SL Piancavallo (Ita)

3° Claudia Giordani – GS Berchtesgaden (Ger)

3° Daniela Zini – SL Berchtesgaden (Ger)

3° Daniela Zini – SL St. Gervais (Fra).

1980-1981: 10 (2 maschili 8 femminili)

2° Herbert Plank – K St. Anton (Aut)

2ª Daniela Zini – GS Limone Piemonte (Ita)

2ª Claudia Giordani – SL Schruns (Ita)

2ª Daniela Zini – SL Zwiesel (Ger)

2ª Daniela Zini – SL Wangs (Svi)

3ª Wanda Bieler – GS Aspen (Usa)

3ª Daniela Zini – SL Altenmarkt/Zauchensee (Aut)

3ª Daniela Zini – SL Les Diablerets (Fra)

3° Maria Rosa Quario – SL Piancavallo (Ita)

3° Bruno Noeckler – GS Voss (Nor).

1981-1982: 8 (4 maschili 4 femminili)

2ª Maria Rosa Quario – SL Maribor (Yug)

2ª Maria Rosa Quario – SL Waterville Valley (Usa)

2ª Daniela Zini – SL Alpe D’Huez (Fra)

3° Paolo De Chiesa – SL Madonna di Campiglio (Ita)

3° Paolo De Chiesa – SL Kitzbühel (Aut)

3° Paolo De Chiesa – SL Garmisch-Partenkirchen (Ger)

3° Thomas Kemenater – K Adelboden/Wenegn (Svi)

3ª Maria Rosa Quario – SL Piancavallo (Ita).

1982-1983: 7 (4 maschili 3 femminili)

1° Michael Mair – SG Madonna di Campiglio (Ita)

1ª Maria Rosa Quario – SL Les Diablerets (Fra)

1ª Maria Rosa Quario – SL Vysoke Tatry (Tch)

2° Paolo De Chiesa – SL Markstein (Fra)

2° Michael Mair – DH Aspen (Usa)

2ª Maria Rosa Quario – SL Schruns (Aut)

3° Danilo Sbardellotto – DH Val D’Isere (Fra).

1983-1984: 11 (6 maschili 5 femminili)

1ª Maria Rosa Quario – SL Sestriere (Ita)

1ª Daniela Zini – SL Limone Piemonte (Ita)

2° Paolo De Chiesa – SL Parpan (Svi)

2° Alex Giorgi – GS Oslo (Nor)

2ª Maria Rosa Quario – SL Limone Piemonte (Ita)

3° Paolo De Chiesa – SL Oslo (Nor)

3° Robert Erlacher – GS Borovetz (Bul)

3° Alex Giorgi – K Val Gardena/Madonna di Campiglio (Ita)

3° Michael Mair – DH Laax (Svi)

3ª Maria Rosa Quario – SL – Piancavallo (Ita)

3ª Paoletta Magoni – SL Jasna (Tch).

1984-1985: 14 (8 maschili 6 femminili)

1° Robert Erlacher – GS Puy St. Vincent (Fra)

1ª Paoletta Magoni – SL Pfronten (Ger)

2° Oswald Toetsch – SL Kitzbuehel (Aut)

2° Robert Erlacher – SG Panorama (Can)

2° Paolo De Chiesa – SL Sestriere (Ita)

2ª Maria Rosa Quario – SL Bad Kleinkircheim (Ger)

2ª Maria Rosa Quario – SL Watervilel Valley (Usa)

3° Paolo De Chiesa – SL Sestriere (Ita)

3° Ivano Edalini – SL Sestriere (Ita)

3° Richard Pramotton – GS Puy St. Vincent (Fra)

3° Richard Pramotton – GS Adelboden (Svi)

3° Paoletta Magoni – SL Courmayeur (Ita)

3ª Daniela Zini – SL Pfronten (Ger)

3ª Maria Rosa Quario – SL Park City (Usa).

1985-1986: 15 (12 maschili 3 femminili)

1° Michael Mair – DH Val D’Isere (Fra)

1° Richard Pramotton – GS Adelboden (Svi)

1ª Michaela Marzola – SG Megeve (Fra)

2° Robert Erlacher – GS Kranjska Gora (Yug)

2° Robert Erlacher – GS Lake Placid (Usa)

2° Marco Tonazzi – GS Adelboden (Svi)

2° Michael Mair – K Val d’Isere/Crans Montana (Svi)

2° Michael Mair – DH Are (Sve)

2° Michael Mair – DH Whistler Mountain (Can)

2ª Nadia Bonfini – SL Vysoke Tatry (Tch)

3° Ivano Edalini – SL Sestriere (Ita)

3° Robert Erlacher – GS Alta Badia (Ita)

3° Robert Erlacher – GS Lake Placid (Usa)

3° Michael Mair – DH Kitzbühel (Aut)

3ª Nadia Bonfini – SL Savognin (Svi).

1986-1987: 17 (tutti maschili)



1° Ivano Edalini – SL Madonna di Campiglio (Ita)

1° Richard Pramotton – GS Sestriere (Ita)

1° Richard Pramotton – GS Alta Badia (Ita)

2° Alberto Tomba – GS Alta Badia (Ita)

2° Richard Pramotton – GS Alta Badia (Ita)

2° Richard Pramotton – SG Aspen (Usa)

2° Michael Mair – DH Val Gardena (Ita)

2° Robert Erlacher – SG Val D’Isere (Fra)

2° Robert Erlacher – GS Kranjska Gora (Yug)

2° Michael Mair – DH Garmisch-Partenkirchen (Ger)

3° Oswald Toetsch – SL Hinterstoder (Aut)

3° Oswald Toetsch – GS Alta Badia (Ita)

3° Richard Pramotton – GS Kranjska Gora (Yug)

3° Richard Pramotton – SL Sestriere (Ita)

3° Michael Mair – DH Furano (Gia)

3° Michael Mair – DH Val D’Isere (Fra)

3° Alberto Ghidoni – SG Garmisch (Ger).

1987-1988: 18 (tutti maschili)

1° Alberto Tomba – SL Oppdal (Nor)

1° Alberto Tomba – SL Åre (Sve)

1° Alberto Tomba – GS Saas Fee (Svi)

1° Alberto Tomba – SL Bad Kleinkirchheim (Aut)

1° Alberto Tomba – SL Kranjska Gora (Yug)

1° Alberto Tomba – SL Madonna di Campiglio (Ita)

1° Alberto Tomba – GS Alta Badia (Ita)

1° Alberto Tomba – GS Sestriere (Ita)

1° Alberto Tomba – SL Sestriere (Ita)

1° Michael Mair – DH Leukerbad (Svi)

2° Alberto Tomba – SL Lienz (Aut)

2° Giorgio Piantanida – DH Leukerbad (Svi)

2° Richard Pramotton – SL Kranjska Gora (Yug)

2° Danilo Sbardellotto – DH Åre (Sve)

3° Michael Mair – DH Val D’Isere (Fra)

3° Igor Cigolla – DH Leukerbad (Svi)

3° Heinz Holzer – SG Leukerbad (Svi)

3° Werner Perathoner – DH Leukerbad (Svi).

1988-1989: 9 (tutti maschili)

1° Alberto Tomba – SL Madonna di Campiglio (Ita)

2° Alberto Tomba – SL Kitzbühel (Aut)

2° Alberto Tomba – SL Furano (Gia)

2° Alberto Tomba – SL Wengen (Svi)

2° Michael Mair – DH Kitzbühel (Aut)

3° Michael Mair – K Kitzbühel (Aut)

3° Alberto Tomba – GS Kirchberg (Aut)

3° Alberto Tomba – SL Kranjska Gora (Yug)

3° Alberto Tomba – GS Adelboden (Svi).

1989-1990: 12 (tutti maschili)

1° Alberto Tomba – SL Salen (Sve)

1° Alberto Tomba – SL Geilo (Nor)

1° Alberto Tomba – SL Waterville Valley (Usa)

1° Kristian Ghedina – DH Cortina (Ita)

1° Kristian Ghedina – DH Åre (Sve)

2° Alberto Tomba – SL Veysonnaz (Svi)

2° Kristian Ghedina – DH Schladming (Aut)

3° Konrad Kurt Ladstaetter – SL Schladming (Aut)

3° Ivano Camozzi – GS Park City (Usa)

3° Peter Runggaldier – SG Val D’Isere (Fra)

3° Peter Runggaldier – SG Courmayeur (Ita)

3° Kristian Ghedina – DH Val Gardena (Ita).

1990-1991: 12 (tutti maschili)

1° Alberto Tomba – GS Waterville Valley (Usa)

1° Alberto Tomba – GS Aspen (Usa)

1° Alberto Tomba – GS Hafjell (Nor)

1° Alberto Tomba – GS Kranjska Gora (Yug)

1° Alberto Tomba – GS Alta Badia (Ita)

1° Alberto Tomba – SL Sestriere (Ita)

2° Alberto Tomba – GS Adelboden (Svi)

2° Alberto Tomba – SL Waterville Valley (Usa)

2° Peter Runggaldier – DH Kitzbühel (Aut)

2° Patrick Holzer – SG Lake Louise (Can)

3° Alberto Tomba – SL Mount Hutt (Nze)

3° Fabio De Crignis – SL Aspen (Usa).

1991-1992: 25 (19 maschili 6 femminili)

1° Alberto Tomba – SL Park City (Usa)

1° Alberto Tomba – GS Park City (Usa)

1° Alberto Tomba – GS Alta Badia (Ita)

1° Alberto Tomba – SL Sestriere (Ita)

1° Alberto Tomba – SL Kranjska Gora (Yug)

1° Alberto Tomba – SL Wengen (Svi)

1° Alberto Tomba – SL Kitzbuehel (Aut)

1° Alberto Tomba – SL Crans Montana (Svi)

1° Alberto Tomba – GS Crans Montana (Svi)

1° Patrick Holzer – SG Garmisch (Ger)

1° Sergio Bergamelli – GS Kranjska Gora (Slo)

1ª Deborah Compagnoni – SG Morzine (Fra)

2° Alberto Tomba – GS St. Gervais (Fra)

2° Alberto Tomba – SL Madonna di Campiglio (Ita)

2° Alberto Tomba – SL Breckenridge (Usa)

2° Alberto Tomba – GS Breckenridge (Usa)

2ª Deborah Compagnoni – SL Maribor (Slo)

2ª Deborah Compagnoni – GS Santa Caterina (Ita)

2ª Deborah Compagnoni – GS Oberstaufen (Ger)

2ª Deborah Compagnoni – GS Hinterstoder (Aut)

2ª Deborah Compagnoni – GS Morzine (Fra)

3° Roberto Spampatti – GS Park City (Usa)

3° Konrad Kurt Ladstaetter – SL Park City (Usa)

3° Alberto Tomba – SL Garmisch (Ger)

3° Alberto Tomba – GS Kranjska Gora (Yug).

1992-1993: 25 (15 maschili 10 femminili)

1° Alberto Tomba – SL Garmisch (Ger)

1° Fabrizio Tescari – SL Sestriere (Ita)

1ª Bibiana Perez – K Hafjell (Nor)

1ª Deborah Compagnoni – SG Morzine (Fra)

2° Alberto Tomba – GS Sestriere (Ita)

2° Alberto Tomba – SL Kranjska Gora (Slo)

2° Alberto Tomba – GS Åre (Sve)

2° Alberto Tomba – GS Veysonnaz (Svi)

2° Alberto Tomba – GS Veysonnaz (Svi)

2° Alberto Tomba – SL Madonna Di Campiglio (Ita)

2° Peter Runggaldier – DH St. Anton (Aut)

2° Pietro Vitalini – DH Garmisch (Ger)

2° Werner Perathoner – DH Kvitfjell (Nor)

2° Werner Perathoner – DH Kvitfjell (Nor)

2° Morena Gallizio – K Hafjell (Nor)

2° Sabina Panzanini – GS Steamboat Springs (Usa)

2° Deborah Compagnoni – SG Åre (Sve)

3° Luigi Colturi – SG Val D’Isere (Fra)

3° Alberto Tomba – GS Alta Badia (Ita)

3° Alberto Tomba – SL Lech (Aut)

3ª Deborah Compagnoni – GS Steamboat Springs (Usa)

3ª Deborah Compagnoni – GS Cortina (Ita)

3ª Deborah Compagnoni – SL Maribor (Slo)

3ª Deborah Compagnoni – GS Åre (Sve)

3ª Morena Gallizio – SL Haus Im Ennstal (Aut).

1993-1994: 27 (14 maschili 13 femminili)

1° Alberto Tomba – SL Garmisch-Partenkirchen (Ger)

1° Alberto Tomba – SL Chamonix (Fra)

1° Alberto Tomba – SL Sestriere (Ita)

1° Alberto Tomba – SL Stoneham (Can)

1ª Deborah Compagnoni – GS Tignes (Fra)

1ª Deborah Compagnoni – GS Veysonnaz (Svi)

1ª Deborah Compagnoni – GS Morzine (Fra)

1ª Isolde Kostner – DH Garmisch-Partenkirchen (Ger)

2° Alberto Tomba – GS Park City (Usa)

2° Alberto Tomba – SL Madonna Di Campiglio (Ita)

2° Alberto Tomba – GS Alta Badia (Ita)

2° Peter Runggaldier – DH Wengen (Svi)

2° Matteo Belfrond – GS Kranjska Gora (Slo)

2° Werner Perathoner – SG Lech (Aut)

2ª Morena Gallizio – SL Veysonnaz (Svi)

2ª Bibiana Perez – SG Flachau (Aut)

2ª Deborah Compagnoni – GS Cortina (Ita)

2ª Isolde Kostner – SG Sierra Nevada (Spa)

2ª Bibiana Perez – SG Mammouth Mountain (Usa)

3° Alberto Tomba – SL Kitzbühel (Aut)

3° Pietro Vitalini – DH Aspen (Usa)

3° Matteo Belfrond – GS Aspen (Usa)

3° Werner Perathoner – SG Whistler Mountain (Can)

3° Bibiana Perez – K St. Anton (Aut)

3° Bibiana Perez – K Sierra Nevada (Spa)

3° Deborah Compagnoni – SL Sierra Nevada (Spa)

3ª Isolde Kostner – DH Sierra Nevada (Spa).

1994-1995: 35 (22 maschili 13 femminili)

1° Alberto Tomba – GS Bormio (Ita)

1° Alberto Tomba – GS Adelboden (Svi)

1° Alberto Tomba – SL Wengen (Svi)

1° Alberto Tomba – SL Kitzbuehel (Aut)

1° Alberto Tomba – SL Garmisch-Prtenkirchen (Ger)

1° Alberto Tomba – GS Kranjska Gora (Slo)

1° Alberto Tomba – GS Alta Badia (Ita)

1° Alberto Tomba – SL Lech (Aut)

1° Alberto Tomba – SL Lech (Aut)

1° Alberto Tomba – SL Sestriere (Ita)

1° Alberto Tomba – SL Tignes (Fra)

1° Kristian Ghedina – DH Wengen (Svi)

1° Kristian Ghedina – DH Whistler Mountain (Can)

1° Peter Runggaldier – SG Whistler Mountain (Can)

1° Werner Perathoner – SG Kvitfjell (Nor)

1ª Sabina Panzanini – GS Alta Badia (Ita)

1ª Deborah Compagnoni – GS Haus im Ennstal (Aut)

2° Peter Runggaldier – DH Bormio (Ita)

2° Peter Runggaldier – SG Kitzbühel (Aut)

2° Kristian Ghedina – DH Kvitfjell (Nor)

2° Kristian Ghedina – SG Kvitfjell (Nor)

2ª Isolde Kostner – DH Vail (Usa)

2ª Sabina Panzanini – GS Park City (Usa)

2ª Sabina Panzanini – GS Bormio (Ita)

2ª Barbara Merlin – DH Cortina (Ita)

2ª Deborah Compagnoni – SL Garmisch-Partenkirchen (Ger)

2ª Isolde Kostner – DH Saalbach (Aut)

3° Werner Perathoner – DH Bormio (Ita)

3° Kristian Ghedina – DH Kitzbühel (Aut)

3° Werner Perathoner – DH Kitzbühel(Aut)

3ª Deborah Compagnoni – GS Alta Badia (Ita)

3ª Deborah Compagnoni – GS Maribor (Slo)

3ª Barbara Merlin – DH Bormio (Ita)

3ª Deborah Compagnoni – GS Åre (Sve)

3ª Isolde Kostner – DH Åre (Sve).

1995-1996 28 (15 maschili 13 femminili)

1° Alberto Tomba – SL Flachau (Aut)

1° Alberto Tomba – SL Kranjska Gora (Slo)

1° Alberto Tomba – SL Madonna di Campiglio (Ita)

1° Werner Perathoner – SG Garmisch (Ger)

1° Peter Runggaldier – SG Happo One (Gia)

1° Isolde Kostner – DH Cortina (Ita)

1° Deborah Compagnoni – GS Narvik (Nor)

2° Alberto Tomba – GS Flachau (Aut)

2° Alberto Tomba – SL Kitzbühel (Aut)

2ª Isolde Kostner – SG Val D’Isere (Fra)

2ª Deborah Compagnoni – GS Maribor (Slo)

2ª Isolde Kostner – DH Kvitfjell (Nor)

2ª Sabina Panzanini – GS Veysonnaz (Svi)

2ª Sabina Panzanini – GS Narvik (Nor)

3° Alberto Tomba – GS Alta Badia (Ita)

3° Alberto Tomba – SL Vail (Usa)

3° Pietro Vitalini – SG Beaver Creek (Usa)

3° Peter Runggaldier – DH Kitzbühel (Aut)

3° Peter Runggaldier – DH Garmisch (Ger)

3° Kristian Ghedina – DH Kvitfjell (Nor)

3° Fabio De Crignis – SL Park City (Usa)

3° Konrad Kurt Ladstaetter – SL Madonna di Campiglio (Ita)

3ª Roberta Serra – SL Garmisch (Ger)

3ª Isolde Kostner – SG Kvitfjell (Nor)

3ª Isolde Kostner – SG Vail (Usa)

3ª Isolde Kostner – DH Val D’Isere (Fra)

3ª Isolde Kostner – DH Cortina (Ita)

3ª Isolde Kostner – GS Narvik (Nor).

1996-1997: 38 (18 maschili 20 femminili)

1° Alberto Tomba – SL Schladming (Aut)

1° Kristian Ghedina – DH Val Gardena (Ita)

1° Kristian Ghedina – DH Chamonix (Fra)

1° Kristian Ghedina – DH Wengen (Svi)

1ª Deborah Compagnoni – SL Semmering (Aut)

1ª Deborah Compagnoni – GS Zwiesel/Region Arber (Ger)

1ª Deborah Compagnoni – GS Zwiesel/Region Arber (Ger)

1ª Deborah Compagnoni – GS Vail (Usa)

1ª Isolde Kostner – DH Cortina (Ita)

1ª Isolde Kostner – SG Cortina (Ita)

1ª Deborah Compagnoni – GS Cortina (Ita)

1ª Sabina Panzanini – GS Maribor (Slo)

1ª Sabina Panzanini – GS Park City (Usa)

1ª Lara Magoni – SL Vail (Usa)

2° Alberto Tomba – SL Kitzbühel (Aut)

2° Alberto Tomba – SL Madonna di Campiglio (Ita)

2° Kristian Ghedina – DH Beaver Creek (Usa)

2° Pietro Vitalini – DH Garmisch-Partenkirchen (Ger)

2° Kristian Ghedina – SG Garmisch (Ger)

2° Pietro Vitalini – DH Kvitfjell (Nor)

2ª Lara Magoni – SL Laax (Svi)

2ª Isolde Kostner – SG Bad Kleinkirchheim (Ger)

2ª Deborah Compagnoni – SL Semmering (Aut)

2ª Deborah Compagnoni – GS Soelden (Aut)

2ª Deborah Compagnoni – GS Maribor (Slo)

3° Alberto Tomba – SL Vail (Usa)

3° Kristian Ghedina – DH Val Gardena (Ita)

3° Kristian Ghedina – SG Beaver Creek (Usa)

3° Matteo Nana – GS Alta Badia (Ita)

3° Peter Runggaldier – SG Laax (Svi)

3° Kristian Ghedina – DH Garmisch-Partenkirchen (Ger)

3° Kristian Ghedina – DH Bormio (Ita)

3° Werner Perathoner – SG Garmisch-Partenkirchen (Ger)

3ª Deborah Compagnoni – SL Zwiesel (Ger)

3ª Lara Magoni – SL Mammouth Mountain (Usa)

3ª Lara Magoni – SL Maribor (Slo)

3ª Isolde Kostner – SG Val D’Isere (Fra)

3ª Isolde Kostner – DH Vail (Usa).

1997-1998 22 (7 maschili 15 femminili)

1° Alberto Tomba – SL Crans Montana (Svi)

1° Alberto Tomba – SL Schladming (Aut)

1° Kristian Ghedina – DH Beaver Creek (Usa)

1° Kristian Ghedina – DH Kitzbühel (Aut)

1ª Deborah Compagnoni – GS Tignes (Fra)

1ª Deborah Compagnoni – GS Park City (Usa)

1ª Deborah Compagnoni – GS Val D’Isere (Fra)

1ª Deborah Compagnoni – GS Bormio (Ita)

1ª Isolde Kostner – DH Cortina (Ita)

2° Alberto Tomba – GS Saalbach-Hinterglemm (Aut)

2° Werner Perathoner – DH Kvitfjell (Nor)

2ª Isolde Kostner – SG Mammouth Mountain (Usa)

2ª Deborah Compagnoni – SL Lienz (Aut)

2ª Deborah Compagnoni – SL Val D’Isere (Fra)

3° Luca Cattaneo – SG Schladming (Aut)

3° Isolde Kostner – DH Lake Louise (Can)

3° Isolde Kostner – SG Lake Louise (Can)

3ª Deborah Compagnoni – SL Lienz (Aut)

3ª Karen Putzer – SG Cortina (Ita)

3ª Isolde Kostner – SG Cortina (Ita)

3ª Deborah Compagnoni – GS Bormio (Ita)

3ª Deborah Compagnoni – GS Crans Montana (Svi).

1998-1999: 13 (6 maschili 7 femminili)

1° Kristian Ghedina – DH Val Gardena (Ita)

1° Patrick Holzer – GS Kranjska Gora (Slo)

2° Patrick Holzer – GS Alta Badia (Ita)

2° Luca Cattaneo – DH Val D’Isere (Fra)

2ª Isolde Kostner – DH Lake Louise (Can)

2ª Isolde Kostner – DH Lake Louise (Can)

2ª Deborah Compagnoni – GS Val D’Isere (Fra)

2ª Isolde Kostner – DH Cortina (Ita)

3° Erik Seletto – DH Val D’Isere (Fra)

3° Giorgio Rocca – SL Kitzbühel (Aut)

3° Deborah Compagnoni – GS Soelden (Aut)

3° Bibiana Perez – DH Veysonnaz (Svi)

3° Isolde Kostner – DH St. Moritz (Svi).

1999-2000: 20 (9 maschili 11 femminili)

1° Kristian Ghedina – DH Val Gardena (Ita)

1° Angelo Weiss – SL Chamonix (Fra)

1° Kristian Ghedina – SG Kvitfjell (Nor)

1ª Karen Putzer – SG St. Moritz (Svi)

1ª Isolde Kostner – SG Val d’Isère (Fra)

1ª Isolde Kostner – DH Lake Louise (Can)

1ª Isolde Kostner – DH St. Moritz (Svi)

1ª Isolde Kostner – DH Santa Caterina (Ita)

2° Kristian Ghedina – DH Val Gardena (Ita)

2° Kristian Ghedina – DH Garmisch-Partenkirchen (Ger)

2° Kristian Ghedina – DH Kitzbühel (Aut)

2° Kristian Ghedina – DH Kvitfjell (Nor)

2ª Karen Putzer – GS Copper Mountain (Usa)

2ª Alessandra Merlin – SG St. Moritz (Svi)

2ª Karen Putzer – GS Berchtesgaden (Ger)

3° Matteo Nana – SL Beaver Creek (Usa)

3° Kristian Ghedina – DH Beaver Creek (Usa)

3ª Silke Bachmann – GS Serre Chevalier (Fra)

3ª Elisabetta Biavaschi – SL Bormio (Ita)

3ª Isolde Kostner – DH Lale Louise (Can).

2000-2001: 11 (3 maschili 8 femminili)

1° Alessandro Fattori – DH Val D’Isere (Fra)

1ª Isolde Kostner – DH Lake Louise (Can)

1ª Isolde Kostner – DH Cortina (Ita)

1ª Isolde Kostner – SG Lenzerheide (Svi)

2° Kristian Ghedina – DH Val D’Isere (Fra)

2ª Isolde Kostner – DH Lake Louise (Can)

2ª Isolde Kostner – DH St. Moritz (Svi)

2ª Isolde Kostner – DH Haus Im Ennstal (Aut)

2ª Karen Putzer – GS Maribor (Slo)

2ª Isolde Kostner – DH Åre (Sve)

3° Roland Fischnaller – DH Val D’Isere (Fra).

2001-2002: 21 (10 maschili 11 femminili)

1° Kristian Ghedina – DH Val Gardena (Ita)

1° Alessandro Fattori – SG Kvitfjell (Nor)

1ª solde Kostner – DH Lake Louise (Can)

1ª Isolde Kostner – DH Lake Louise (Can)

1ª Karen Putzer – SG St. Moritz (Svi)

2° Kurt Sulzenbacher – DH Val D’Isere (Fra)

2° Giorgio Rocca – SL Aspen (Usa)

2° Giorgio Rocca – SL Madonna di Campiglio (Ita)

2° Alessandro Fattori – SG Kitzbühel (Aut)

2ª Karen Putzer – GS Lienz (Aut)

2ª Isolde Kostner – DH St. Moritz (Svi)

2ª Isolde Kostner – DH Cortina (Ita)

2ª Daniela Ceccarelli – SG St. Moritz (Svi)

3° Kurt Sulzenbacher – DH Val Gardena (Ita)

3° Edoardo Zardini – SL Wengen (Svi)

3° Kristian Ghedina – DH Kvitfjell (Nor)

3° Alessandro Fattori – SG Altenmarkt/Zauchensee (Aut)

3ª Isolde Kostner – DH Saalbach-Hinterglemm (Aut)

3ª Daniela Ceccarelli – DH Cortina (Ita)

3ª Karen Putzer – GS Cortina (Ita)

3ª Isolde Kostner – DH Åre in 2 manche (Sve).

2002-2003: 19 (6 maschili 13 femminili)

1° Giorgio Rocca – SL Wengen (Svi)

1° Giorgio Rocca – SL Kvitfjell (Nor)

1ª Karen Putzer – SG Lake Louise (Can)

1ª Karen Putzer – GS Val D’Isere (Fra)

1ª Karen Putzer – GS Semmering (Aut)

1ª Karen Putzer – GS Hafjell (Nor)

1ª Karen Putzer – SG Kvitfjell (Nor)

2° Giorgio Rocca – SL ko Sestriere (Ita)

2° Davide Simoncelli – GS Alta Badia (Ita)

2° Giorgio Rocca – SL Yong Pyong (Kor)

2° Daniela Ceccarelli – SG Val d’Isere (Fra)

2° Denise Karbon – GS Hafjell (Nor)

2° Daniela Merighetti – GS Åre (Sve)

3° Giorgio Rocca – SL Shiga-Kogen (Gia)

3ª Nicole Gius – SL Semmering (Aut)

3ª Karen Putzer – GS Cortina (Ita)

3ª Denise Karbon – GS Åre (Sve)

3ª Denise Karbon – GS Semmering (Aut)

3ª Isolde Kostner – SG Aspen (Usa).

2003-2004: 17 (11 maschili 6 femminili)

1° Giorgio Rocca – SL Chamonix (Fra)

1° Davide Simoncelli – GS Alta Badia (Ita)

1ª solde Kostner – DH Haus im Ennstal (Aut)

1ª Denise Karbon – GS Alta Badia (Ita)

2° Giorgio Rocca – SL Madonna di Campiglio (Ita)

2° Davide Simoncelli – GS Alta Badia (Ita)

2° Massimiliano Blardone – GS Flachau (Aut)

2° Massimiliano Blardone – GS Adelboden (Svi)

2° Manfred Moelgg – SL Schladming (Aut)

2° Alberto Schieppati – GS Kranjska Gora (Slo)

2ª Denise Karbon – GS Sestriere (Ita)

2ª Isolde Kostner – DH Haus im Ennstal (Aut)

3° Giorgio Rocca – SL Flachau (Aut)

3° Alessandro Fattori – DH Garmisch-Partenkirchen (Ger)

3° Alexander Ploner – GS Kranjska Gora (Slo)

3ª Isolde Kostner – DH Sestriere (Ita)

3ª Denise Karbon – GS Park City (Usa).

2004-2005: 12 (7 maschili 5 femminili)

1° Massimiliano Blardone – GS Adelboden (Svi)

1° Giorgio Rocca – SL Chamonix (Fra)

1° Giorgio Rocca – SL Flachau (Aut)

1° Giorgio Rocca – SL Kranjska Gor (Slo)

2° Kristian Ghedina – DH Chamonix (Fra)

2° Giorgio Rocca – SL Beaver Creek (Usa)

2° Massimiliano Blardone – GS Soelden (Aut)

2ª Isolde Kostner – SG San Sicario (Ita)

2ª Karen Putzer – GS Maribor (Slo)

2ª Lucia Recchia – SG Altenmarkt/Zauchensee (Aut)

2ª Manuela Moelgg – SL Aspen (Usa)

3ª Lucia Recchia – SG Are (Sve).

2005-2006: 15 (14 maschili 1 femminile)

1° Davide Simoncelli – GS Yong Pyong (Kor) – 04/03/06

1° Giorgio Rocca – SL Wengen (Svi) – 15/01/06

1° Giorgio Rocca – SL Adelboden (Svi) – 08/01/06

1° Giorgio Rocca – SL Kranjska Gora (Slo) – 22/12/05

1° Massimiliano Blardone – GS Alta Badia (Ita) – 18/12/05

1° Giorgio Rocca – SL Madonna di Campiglio (Ita) 12/12/05

1° Giorgio Rocca – SL Beaver Creek (Usa) – 04/12/05

1ª Elena Fanchini – DH Lake Louise (Can)

2° Massimiliano Blardone – GS Are (Sve) – 17/03/06

2° Massimiliano Blardone – GS Yong Pyong (Kor) – 04/03/06

2° Peter Fill – SG Kitzbühel (Aut) – 20/01/06

2° Massimiliano Blardone – GS Kranjska Gora (Slo) – 21/12/05

2° Davide Simoncelli – GS Alta Badia (Ita) – 18/12/05

3° Peter Fill – DH Åre (Sve) – 15/03/06

3° Peter Fill – SC Wengen (Svi) – 13/01/06.

2006-2007: 16+1 (12 maschili 4 femminili)

1° Massimiliano Blardone – GS Beaver Creek (Usa)

1ª Karen Putzer – GS Cortina (Ita)

2° Massimiliano Blardone – GS Lenzerheide (Sui) – 17/03/07

2° Fill/Merighetti/Costazza/Blardone/Deville/Moelgg – Team Event Lenzerheide (Sui)

2° Massimiliano Blardone – GS Adelboden (Sui)

2° Peter Fill – DH Bormio (Ita)

2° Peter Fill – SG Hinterstoder (Aut)

2° Nicole Gius – GS Kranjska Gora (Slo)

3° Manfred Moelgg – SL Lenzerheide (Sui)

3° Manfred Moelgg – SL Kranjska Gora (Slo)

3° Massimiliano Blardone – GS Kranjska Gora (Slo)

3° Manfred Moelgg – SL Kitzbühel (Aut)

3° Peter Fill – DH Wengen (Sui)

3° Peter Fill – DH Lake Louise (Can)

3° Giorgio Rocca – SL Levi (Fin)

3ª Denise Karbon – GS Cortina (Ita)

3ª Nadia Fanchini – DH Lake Louise (Can).

2007-2008: 25 (11 maschili 14 femminili)

1° Manfred Moelgg – SL Kranjska Gora (Slo) – 09/03/08

1° Werner Heel – DH Kvitfjell (Nor) – 29/02/08

1° Massimiliano Blardone – GS Bad Kleinkirchheim (Aut) – 08/12/07

1ª Denise Karbon – GS Ofterschwang (Ger) – 26/01/08

1ª Denise Karbon – GS Spindleruv Mlyn (Cze) – 05/01/08

1ª Chiara Costazza – SL Lienz (Aut) – 29/12/07

1ª Denise Karbon – GS Lienz (Aut) – 28/12/07

1ª Denise Karbon – GS Panorama (Can) – 24/11/07

1ª Denise Karbon – GS Soelden (Aut) – 27/10/07

2° Manfred Moelgg – GS Kranjska Gora (Slo) – 08/03/08

2° Manfred Moelgg – SL Garmisch-Partenkirchen (Ger) – 09/02/08

2° Manfred Moelgg – GS Bad Kleinkirchheim (Aut) – 08/12/07

2ª Manuela Moelgg – GS Bormio (Ita) – 15/03/08

2ª Manuela Moelgg – GS Maribor (Slo) – 12/01/08

3° Massimiliano Blardone – GS Kranjska Gora (Slo) – 08/03/08

3° Werner Heel – DH Kvitfjell (Nor) – 01/03/08

3° Manfred Moelgg – SL Schladming (Aut) – 22/01/08

3° Manfred Moelgg – SL Bad Kleinkirchheim (Aut) – 09/12/07

3° Manfred Moelgg – SL Reiteralm (Aut) – 11/11/07

3ª Nadia Fanchini – DH Crans Montana (Sui) – 08/03/08

3ª Nadia Fanchini – DH Sestriere (Ita) – 09/02/08

3ª Denise Karbon – GS Maribor (Slo) – 12/01/08

3ª Nicole Gius – GS Lienz (Aut) – 28/12/07

3ª Manuela Moelgg – GS Panorama (Can) – 24/11/07

3ª Chiara Costazza – SL Reiteralm (Aut) – 10/11/07.

2008-2009: 25+1 (15 maschili 10 femminili)

1° Gius/Merighetti/N. Fanchini/Fill/Heel/M. Moelgg – Team Event Are (Are) – 15/03/09

1° Werner Heel – SG maschile Åre (Sve) – 12/03/09

1° Manfred Moelgg – SL maschile Garmisch (Ger) – 01/02/09

1° Christof Innerhofer – DH maschile Bormio (Ita) – 28/12/08

1° Werner Heel – SG maschile Val Gardena (Ita) – 19/12/08

1ª Nadia Fanchini – SG femminile Lake Louise (Can) – 07/12/08

1° Peter Fill – DH maschile Lake Louise (Can) – 29/11/08

2ª Nadia Fanchini – SG femminile Åre (Sve) – 12/03/09

2° Giuliano Razzoli – SL maschile Kranjska Gora (Slo) – 01/03/09

2° Giorgio Rocca – SL maschile Garmisch (Ger) – 01/02/09

2° Peter Fill – SC maschile Wengen (Svi) – 16/01/08

2° Max Blardone – GS maschile Adelboden (Svi) – 10/01/08

2ª Denise Karbon – GS femminile Maribor (Slo) – 10/01/09

2ª Nicole Gius – SL femminile Zagabria – 04/01/09

2ª Manuela Moelgg – GS femminile Semmering (Aut) – 28/12/08

2° Max Blardone – GS maschile Val d’Isère (Fra) – 13/12/08

2ª Manuela Moelgg – GS femminile La Molina (Spa) – 13/12/08

2ª Nadia Fanchini – DH femminile Lake Louise (Can) – 05/12/08

3° Manuela Moelgg – GS femminile Åre (Sve) – 14/03/09

3° Christof Innerhofer – SG maschile Åre (Sve) – 12/03/09

3° Max Blardone – GS maschile Kranjska Gora (Slo) – 28/02/09

3ª Nadia Fanchini – DH femminile Bansko (Bul) – 27/02/09

3° Christof Innerhofer – SC maschile Sestriere (Ita) – 22/02/09

3° Patrick Thaler – SL maschile Kitzbühel (Aut) – 25/01/09

3° Giuliano Razzoli – SL maschile Zagabria (Cro) – 06/01/09

3ª Nadia Fanchini – SG femminile St. Moritz (Svi) – 20/12/08.

2009-2010: 17 (12 maschili 5 femminili)

1° Giuliano Razzoli – SL maschile Zagabria (Cro) – 06/01/10

1° Max Blardone – GS maschile Val Badia (Ita) – 20/12/09

2° Davide Simoncelli – GS maschile Garmisch (Ger) – 12/03/10

2ª Johanna Schnarf – DH femminile Crans Montana (Sui) – 06/03/10

2° Manfred Moelgg – SL maschile Zagabria (Cro) – 06/01/10

2ª Manuela Moelgg – GS femminile Lienz (Aut) – 28/12/09

2° Davide Simoncelli – GS maschile Val Badia (Ita) – 20/12/09

2° Max Blardone – GS maschile Val d’Isère (Fra) – 13/12/09

2° Werner Heel – DH maschile Lake Louise (Can) – 28/11/09

3° Giuliano Razzoli – SL maschile Kitzbühel (Aut) – 24/01/10

3° Werner Heel – DH maschile Kitzbühel (Aut) – 23/01/10

3ª Nadia Fanchini – SG femminile Haus Im Ennstal (Aut) – 10/01/10

3° Patrick Staudacher – SG maschile Val Gardena (Ita) – 18/12/09

3° Werner Heel – SG maschile Val d’Isère (Fra) – 12/12/09

3° Manfred Moelgg – SC maschile Val d’Isère (Fra) – 11/12/09

3ª Federica Brignone – GS femminile Aspen (Usa) – 28/11/09

3ª Denise Karbon – GS femminile Soelden (Aut) – 24/10/09.

2010-2011: 10+1 (6 maschili 4 femminili)

1° Giuliano Razzoli – SL maschile Lenzerheide (Svi) – 19/03/11

1° Christof Innerhofer – SC maschile Bansko (Bul) – 26/02/11

2° Karbon/Brignone/Gianesini/Manfred Moelgg/Deville/Razzoli – Team Event Lenzerheide (Svi) – 20/03/11

2ª Denise Karbon – GS femminile Spindleruv Mlyn (Cze) – 11/03/11

2ª Federica Brignone – GS femminile Arber-Zwiesel (Ger) – 06/02/11

2° Dominik Paris – DH maschile Chamonix (Fra) – 29/01/11

3° Giuliano Razzoli – SL maschile Kitzbühel (Aut) – 23/01/11

3ª Manuela Moelgg – SL femminile Zagabria (Cro) – 04/01/11

3° Christof Innerhofer – DH maschile Bormio (Ita) 29/12/10

3° Massimiliano Blardone – GS maschile Val d’Isère (Fra) – 11/12/10

3ª Manuela Moelgg – GS femminile Soelden (Aut) – 23/10/10.

2011-2012: 21 (14 maschili 7 femminili)

1° Christof Innerhofer – SG maschile Schladming (Aut) – 15/03/12

1° Max Blardone – GS maschile Crans Montana (Svi) – 26/02/12

1° Cristian Deville – SL maschile Kitzbühel (Aut) – 22/01/12

1ª Daniela Merighetti – DH femminile Cortina (Ita) – 14/01/12

1° Max Blardone – GS maschile Alta Badia (Ita) – 18/12/11

2° Cristian Deville – SL maschile Kranjska Gora (Slo) – 11/03/12

2ª Federica Brignone – GS femminile Åre (Sve) – 09/03/12

2° Max Blardone – GS maschile Bansko (Bul) – 18/02/12

2° Stefano Gross – SL maschile Schladming (Aut) – 24/01/12

2ª Federica Brignone – GS femminile Kranjska Gora (Slo) – 21/01/12

2ª Federica Brignone – GS femminile Lienz (Aut) – 28/12/11

2° Giuliano Razzoli – SL maschile Alta Badia (Ita) – 19/12/11

2° Cristian Deville – SL maschile Beaver Creek (Usa) – 08/12/11

3ª Federica Brignone – GS femminile Schladming (Aut) 18/03/12

3ª Irene Curtoni – GS femminile Ofterschwang (Ger) – 02/03/12

3ª Daniela Merighetti – SG femminile Bansko (Bul) – 26/02/12

3° Stefano Gross – SL maschile Bansko (Bul) – 19/02/12

3° Christof Innerhofer – DH maschile Wengen (Svi) – 14/01/12

3° Stefano Gross – SL maschile Adelboden (Svi) – 08/01/12

3° Max Blardone – GS maschile Adelboden (Svi) – 07/01/12

3° Cristian Deville – SL maschile Flachau (Aut) – 21/12/11.

2012-2013: 14+1 (13 maschili 1 femminile)

1° Christof Innerhofer – DH Garmisch (Ger) – 23/02/13

1° Dominik Paris – DH maschile Kitzbuehel (Aut) – 26/01/13

1° Christof Innerhofer – DH Wengen (Sui) – 19/01/13

1° Dominik Paris – DH maschile Bormio (Ita) – 29/12/12

1° Matteo Marsaglia – SG maschile Beaver Creek (Usa) – 01/12/2012

1° Christof Innerhofer – DH maschile Beaver Creek (Usa) – 30/11/12

2ª Daniela Merighetti – DH femminile St. Anton (Aut) – 12/01/13

2° Matteo Marsaglia – SG maschile Val Gardena (Ita) – 14/12/12

2° Manfred Moelgg – GS maschile Soelden (Aut) – 28/10/12

3° Deville/Gross/Simoncelli/Curtoni E./Merighetti/Karbon – Team event Lenzerheide (Svi) – 15/03/13

3° Werner Heel – SG maschile Kvitfjell (Nor) – 03/03/13

3° Christof Innerhofer – SG maschile Kitzbuehel (Aut) – 25/01/13

3° Manfred Moelgg – SL maschile Adelboden (Svi) – 13/01/13

3° Werner Heel – SG maschile Val Gardena (Ita) – 14/12/12

3° Davide Simoncelli – GS maschile Beaver Creek (Usa) – 02/12/12.

2013-2014: 9 (7 maschili 2 femminili)

1° Dominik Paris – DH maschile Lake Louise (Can) – 30/11/13

2° Christof Innerhofer – DH maschile Lenzerheide (Svi) – 12/03/14

3° Patrick Thaler – SL maschile Kitzbühel (Aut) – 24/01/14

3° Manfred Moelgg – SL maschile Bormio (Ita) – 06/01/14

3° Patrick Thaler – SL maschile Val d’sère (Fra) – 15/12/13

3° Peter Fill – SG maschile Beaver Creek (Usa) – 07/12/13

3ª Elena Fanchini – DH femminile Lake Louise (Can) – 06/12/13

3° Peter Fill – DH maschile Beaver Creek (Usa) – 06/12/13

3ª Elena Fanchini – DH femminile Beaver Creek (Usa) – 29/11/13.

2014-2015: 16 (12 maschili 4 femminili)

1° Dominik Paris – SG maschile Kitzbuehel (Aut) – 23/01/15

1ª Elena Fanchini – DH femminile Cortina (Ita) – 16/01/15

1° Stefano Gross – SL maschile Adelboden (Svi) – 11/01/15

2° Giuliano Razzoli – SL maschile Meribel (Fra) – 22/03/15

2° Giuliano Razzoli – SL maschile Kranjska Gora (Slo) – 15/03/15

2ª Nadia Fanchini – GS femminile Are (Sve) – 13/03/15

2° Stefano Gross – SL maschile Schladming (Aut) – 27/01/15

2° Dominik Paris – DH maschile Kitzbühel (Aut) – 24/01/15

2° Stefano Gross – SL maschile Wengen (Svi) – 17/01/15

2° Dominik Paris – SG maschile Val Gardena (Ita) – 20/12/14

3° Werner Heel – DH maschile Kvitfjell (Nor) – 07/03/15

3ª Daniela Merighetti – DH femminile Cortina (Ita) – 18/01/15

3° Dominik Paris – DH maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) -18/12/14

3° Dominik Paris – DH maschile Val Gardena (Ita) – 19/12/14

3° Dominik Paris – SG maschile Lake Louise (Can) – 30/11/14

3ª Federica Brignone – GS femminile Aspen (Usa) – 29/11/14.

2015-2016: 24 (14 maschili 10 femminili)

1ª Federica Brignone – GS femminile Sölden(AUT)

1° Peter Fill – DH maschile Kitzbühel

1ª Nadia Fanchini – DH femminile La Thuile (Ita) –

1° Dominik Paris – DH maschile Chamonix (Fra) –

1ª Federica Brignone – SG femminile Soldeu (And) –

1° Dominik Paris – DH maschile Kvitfjell (Nor)

2° Peter Fill – DH maschile Lake Louise

2° Giuliano Razzoli – SL maschile Wengen (Sui)

2° Dominik Paris – DH maschile Jeongseon (Kor)

2° Christof Innerhofer – DH maschile Jeongseon (Kor)

2° Dominik Paris – CA maschile Chamonix (Fra)

3° Peter Fill – SG maschile Lake Louise

3ª Federica Brignone – GS femminile Aspen (Usa)

3ª Federica Brignone – GS femminile Åre (Swe)

3° Stefano Gross – SL maschile Wengen

3ª Federica Brignone – GS femminile Flachau (Aut)

3° Max Blardone – GS maschile Naeba (Jpn)

3ª Nadia Fanchini – DH femminile La Thuile (Ita)

3ª Daniela Merighetti – DH femminile La Thuile (Ita)

3° Stefano Gross – Citi Event maschile Stoccolma (Swe)

3° Stefano Gross – SL maschile Kranjska Gora (Slo)

3° Federica Brignone – GS femminile Jasna (Svk)

3°Dominik Paris – SG maschile Kvitfjell (Nor)

3° Elena Curtoni – DH femminile St. Moritz (Sui).



2016-2017: 43 (18 maschili 25 femminili)

05/01/2017 Manfred Moelgg 1° slalom Zagabria/Sljeme

21/01/2017 Dominik Paris 1° discesa Kitzbühel

24/01/2017 Federica Brignone 1ª gigante Plan de Corones

24/02/2017 Federica Brignone 1ª combinata Crans-Montana

26/02/2017 Peter Fill 1° superG Kvitfjell

19/03/2017 Federica Brignone 1ª gigante Aspen

15/03/2017 Dominik Paris 1° discesa Aspen

04/03/2017 Sofia Goggia 1ª discesa Jeongseon

05/03/2017 Sofia Goggia 1ª superG Jeongseon

02/12/2016 Sofia Goggia 2ª discesa Lake Louise

03/12/2016 Peter Fill 2° discesa Val-d’Isère

10/12/2016 Sofia Goggia 2ª gigante Sestriere

07/01/2017 Sofia Goggia 2ª gigante Maribor

08/01/2017 Manfred Moelgg 2° slalom Adelboden

20/01/2017 Christof Innerhofer 2° superG Kitzbühel

28/01/2017 Sofia Goggia 2ª discesa Cortina d’Ampezzo

28/01/2017 Peter Fill 2° discesa Garmisch-Partenkirchen

29/01/2017 Sofia Goggia 2ª superG Cortina d’Ampezzo

25/02/2017 Peter Fill 2° discesa Kvitfjell

25/02/2017 Elena Curtoni 2ª superG Crans-Montana

26/02/2017 Federica Brignone 2ª combinata Crans-Montana

05/03/2017 Stefano Gross 2° slalom Kranjska Gora

10/03/2017 Federica Brignone 2ª gigante Squaw Valley

15/03/2017 Peter Fill 2° discesa Aspen

16/03/2017 Dominik Paris 2° superG Aspen

19/03/2017 Sofia Goggia 2ª gigante Aspen

22/10/2016 Marta Bassino 3ª gigante Sölden

13/11/2016 Manfred Moelgg 3° slalom Levi

26/11/2016 Sofia Goggia 3ª gigante Killington

02/12/2016 Dominik Paris 3° superG Val-d’Isère

04/12/2016 Sofia Goggia 3ª superG Lake Louise

16/12/2016 Sofia Goggia 3ª combinata Val-d’Isère

17/12/2016 Sofia Goggia 3ª discesa Val-d’Isère

18/12/2016 Florian Eisath 3° gigante Alta Badia

18/12/2016 Elena Curtoni 3ª superG Val-d’Isère

22/12/2016 Stefano Gross 3° slalom Madonna Campiglio

27/12/2016 Dominik Paris 3° superG Santa Caterina Valfurva

27/12/2016 Manuela Moelgg 3ª gigante Semmering

24/01/2017 Marta Bassino 3ª gigante Plan de Corones

27/01/2017 Peter Fill 3° discesa Garmisch-Partenkirchen

15/03/2017 Sofia Goggia 3ª discesa Aspen

16/03/2017 Federica Brignone 3ª superG Aspen

19/03/2017 Marta Bassino 3ª gigante Aspen.

2017-2018: 26 (5 maschili 21 femminili)

28/12/2017 Dominik Paris 1° discesa Bormio

29/12/2017 Federica Brignone 1ª gigante Lienz

13/01/2018 Federica Brignone 1ª superG Bad Kleinkirchheim

14/01/2018 Sofia Goggia 1ª discesa Bad Kleinkirchheim

19/01/2018 Sofia Goggia 1ª discesa Cortina d’Ampezzo

04/03/2018 Federica Brignone 1ª combinata Crans-Montana

15/03/2018 Sofia Goggia 1ª superG Åre

16/12/2017 Sofia Goggia 2ª superG Val-d’Isère

29/12/2017 Peter Fill 2° combinata Bormio

14/01/2018 Federica Brignone 2ª discesa Bad Kleinkirchheim

21/01/2018 Hanna Schnarf 2ª superG Cortina d’Ampezzo

26/01/2018 Marta Bassino 2ª combinata Lenzerheide

27/01/2018 Dominik Paris 2° discesa Garmisch-Partenkirchen

03/02/2018 Sofia Goggia 2ª discesa Garmisch-Partenkirchen

04/02/2018 Sofia Goggia 2ª discesa Garmisch-Partenkirchen

14/03/2018 Sofia Goggia 2ª discesa Åre

15/03/2018 Christof Innerhofer 2° superG Åre.

28/10/2017 Manuela Moelgg 3ª gigante Sölden

25/11/2017 Manuela Moelgg 3ª gigante Killington

17/12/2017 Sofia Goggia 3ª superG Val-d’Isère

19/12/2017 Manuela Moelgg 3ª gigante Courchevel

20/12/2017 Irene Curtoni 3ª slalom parallelo Courchevel

06/01/2018 Sofia Goggia 3ª gigante Kranjska Gora

12/01/2018 Peter Fill 3° combinata Wengen

14/01/2018 Nadia Fanchini 3ª discesa Bad Kleinkirchheim

23/01/2018 Federica Brignone 3ª gigante Plan de Corones.

2018-2019 22 (13 maschile 9 femminili)

1° Dominik Paris – SG maschile Soldeu (And) – 14/03/19

1° Dominik Paris – DH maschile Soldeu (And) – 13/03/19

1° Dominik Paris – SG maschile Kvitfjell (Nor) – 03/03/19

1° Dominik Paris – DH maschile Kvitfjell (Nor) – 02/03/19

1ª Federica Brignone – AC femminile Crans Montana (Svi) – 24/02/19

1ª Sofia Goggia – DH femminile Crans Montana (Svi) – 23/02/19

1° Dominik Paris – DH maschile Kitzbühel (Aut) – 25/01/19

1° Dominik Paris – SG maschile Bormio (Ita) – 29/12/18

1° Dominik Paris – DH maschile Bormio (Ita) – 28/12/18

1ª Federica Brignone – GS femminile Killington (Usa) – 24/11/18

2ª Sofia Goggia – DH femminile Garmisch (Ger) – 27/01/19

2ª Sofia Goggia – SG femminile Garmisch (Ger) – 26/01/19

2° Christof Innerhofer – DH maschile Bormio (Ita) – 28/12/18

2ª Nicol Delago – DH femminile Val Gardena (Ita) – 18/12/18

2° Christof Innerhofer – SG maschile Val Gardena (Ita) – 14/12/18

2° Christof Innerhofer – DH maschile Lake Louise (Can) – 24/11/18

2ª Federica Brignone – GS femminile Soelden (Aut) – 27/10/18

3ª Federica Brignone – SG femminile Soldeu (And) – 14/03/19

3° Dominik Paris – SG maschile Kitzbühel (Aut) – 27/01/19

3ª Marta Bassino – GS femminile Plan de Corones (Ita) – 15/01/19

3° Dominik Paris – SG maschile Beaver Creek (Usa) – 01/12/18

3° Dominik Paris – DH maschile Lake Louise (Can) – 24/11/18.

2019-2020 – 30 (7 maschili 23 femminili)

1ª Federica Brignone – AC femminile Crans-Montana (Sui) – 23/02/20

1ª Federica Brignone – SG femminile Sochi (Rus) – 02/02/20

1ª Elena Curtoni – DH femminile Bansko (Bul) – 25/01/20

1ª Federica Brignone GS femminile Sestriere (Ita) – 18/01/20

1ª Federica Brignone – AC femminile Altenmarkt (Aut) – 12/01/20

1ª Dominik Paris – DH maschile Bormio (Ita) – 28/12/19

1ª Dominik Paris – DH maschile Bormio (Ita) – 27/12/19

1ª Federica Brignone – GS femminile Courchevel (Fra) – 17/12/19

1ª Sofia Goggia – SG femminile St. Moritz (Svi) – 14/12/19

1ª Marta Bassino – GS femminile Killington (Usa) – 30/11/19

2ª Federica Brignone – SG femminile La Thuile (Ita) – 29/02/20

2ª Federica Brignone – DH femminile Garmisch (Ger) – 08/02/20

2ª Sofia Goggia – SG femminile Sochi (Rus) – 02/02/20

2ª Marta Bassino – SG femminile Bansko (Bul) – 26/01/20

2ª Marta Bassino – DH femminile Bansko (Bul) – 25/01/20

2ª Federica Brignone – DH femminile Bansko (Bu) – 24/01/20

2° Dominik Paris – DH maschile Wengen (Sui) – 18/01/20

2ª Nicole Delago – DH femminile Altenmarkt (Aut) – 11/01/20

2ª Marta Bassino GS femminile Lienz (Aut) – 28/12/19

2ª Federica Brignone – SG femminile St. Moritz (Svi) – 14/12/19

2ª Nicol Delago – SG femminile Lake Louise (Can) – 08/12/19

2° Dominik Paris – SG maschile Lake Louise (Can) – 01/12/19

2ª Federica Brignone – GS femminile Killington (Usa) – 30/11/19

2° Dominik Paris – DH maschile Lake Louise (Can) – 30/11/19

3ª Federica Brignone – DH femminile Bansko (Bul) – 25/01/20

3ª Marta Bassino – PGS femminile Sestriere (Ita) – 19/01/20

3ª Marta Bassino – AC femminile Altenmarkt (Aut) – 12/01/20

3° Alex Vinatzer – SL maschile Zagabria (Cro) – 05/01/20

3ª Francesca Marsaglia – DH femminile Lake Louise (Can) – 07/12/19

3° Stefano Gross – SL maschile Val d’Isère (Fra) – 15/12/19.

2020-2021 – 8 (1 maschile, 7 femminili)

1ª Sofia Goggia – DH femminile Val d’Isere (Fra) – 19/12/20

1ªMarta Bassino – GS femminile Courchevel (Fra) – 12/12/20

1ª Marta Bassino – GS femminile Sölden (Aut) – 17/10/20

2ª Sofia Goggia – DH femminile Val d’Isere (Fra) – 18/12/20

2ªFederica Brignone – GS femminile Courchevel (Fra) – 14/12/20

2ª Federica Brignone – GS femminile Sölden (Aut) – 17/10/20

3° Alex Vinatzer – SL maschile Madonna di Campiglio (Ita) – 22/12/20

3ª Federica Brignone – SG femminile Val d’Isere (Fra) – 20/12/20

Foto: LaPresse