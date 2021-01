Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel e Kranjska Gora: orari fine settimana, programma, tv, streaming

Nel weekend del 16-17 gennaio la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino sarà grande protagonista con le discipline tecniche. Gli uomini si dovranno cimentare con il doppio slalom di Kitzbuehel: la località austriaca si è infatti presa in carico la sostituzione degli eventi di Wengen, dove non si gareggerà a causa di un focolaio di Covid-19. Spazio dunque alla tradizionale prova tra i pali stretti, a cui si aggiunge una replica per rimpiazzare quanto non andrà regolarmente in scena in Svizzera. Il Circo Bianco resterà poi a Kitzbuehel per due discese e un superG nel prossimo fine settimana, ma questa è un’altra storia.

Le donne saranno invece chiamate a cimentarsi con il doppio gigante di Kranjska Gora. Le ragazze sono pronte per affrontare la spettacolare pista in Slovenia, dove si gareggerà in sostituzione di Maribor dove non c’era abbastanza neve. L’Italia spera di brillare con Marta Bassino e Federica Brignone, mentre al maschile si punta sul riscatto di Alex Vinatzer dopo due inforcate consecutive.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle gare di Kitzbuehel e Kranjska Gora nel weekend del 16-17 gennaio. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: GARE KITZBUEHEL E KRANJSKA GORA. PROGRAMMA E ORARI

SABATO 16 GENNAIO:

09.30 Slalom maschile a Kitzbuehel, prima manche

11.00 Gigante femminile a Kranjska Gora, prima manche

12.30 Slalom maschile a Kitzbuehel, seconda manche

14.00 Gigante femminile a Kranjska Gora, seconda manche

DOMENICA 17 GENNAIO:

09.15 Gigante femminile a Kranjska Gora, prima manche

10.30 Slalom maschile a Kitzbuehel, prima manche

12.15 Gigante femminile a Kranjska Gora, seconda manche

13.45 Slalom maschile a Kitzbuehel, seconda manche

COME VEDERE LE GARE KITZBUEHEL E KRANJSKA GORA IN DIRETTA TV E STREAMING:

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go. I canali di Eurosport sono visibili in streaming anche su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse