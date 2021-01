Pallanuoto, parte la rifondazione del Setterosa. Non mancano i talenti: le giovani da cui ripartire per Parigi 2024

C’è ancora tanto amaro in bocca per la cocente eliminazione del Setterosa nel Preolimpico di Trieste: l’Italia guarderà da casa il torneo della pallanuoto femminile dei Giochi. Parigi 2024 però è quasi dietro l’angolo, dato che il prossimo sarà un triennio olimpico e non un quadriennio.

Con la sconfitta di ieri si è chiuso un ciclo, ora occorre ripartire dalle giovani per far sì che il successivo torneo delle Olimpiadi, confermato a 10 squadre, veda al via anche l’Italia. Quali saranno le scelte del CT Paolo Zizza e del DT Fabio Conti? Se ne parlerà da lunedì, dopo la Grecia.

Un dato di fatto, che non può però passare inosservato, è che nel 2024 ben 7/13 della squadra di Trieste avrà più di 30 anni. Occorre dunque puntare sulle giovani, magari tra le atlete che hanno fatto parte delle Nazionali giovanili che hanno raccolto ad esempio l’argento ai Mondiali U18 nel 2018, l’argento ai Mondiali U20 nel 2019 ed il bronzo agli Europei U17 nella medesima estate.

Certamente si ripartirà da Silvia Avegno, attaccante classe 1997 della SIS Roma, fresca di promozione a capitana del Setterosa, ma anche dalla compagna di squadra Sofia Giustini (2003). Bene si sono comportate a Trieste anche Chiara Tabani (1994) e Claudia Marletta (1995).

In bilico, per via della carta d’identità, potrebbero così essere Roberta Bianconi (1989), Arianna Garibotti (1989), Giulia Gorlero (1990) ed Elisa Queirolo (1991). Stesso discorso vale per Giulia Emmolo (1991), mancina esclusa da Zizza con gli ultimi tagli, e Laura Barzon (1992), a Trieste da riserva.

Da chi ripartire dunque? Tanti sono i nomi di giovani che si stanno facendo le ossa in Serie A1 dopo aver fatto bene con le selezioni azzurre giovanili. In tema di mancine a Catania sta facendo bene, proprio assieme ad Emmolo, Isabella Riccioli (2000), ma il vivaio etneo conta su diverse giovanissime, come la 2003 Dorotea Spampinato, difensore.

A Padova si è messa in evidenza Carlotta Meggiato, difensore classe 2000, coetanea di Caterina Banchelli, che potremmo definire il portiere del futuro del Setterosa. Addirittura del 2002 è Alessia Iannarelli, attaccante mancino e compagna di squadra di Sofia Giustini alla SIS Roma.

Impossibile non citare Lucrezia Cergol, difensore classe 2001 che tanto bene sta facendo a Trieste, e che con la Nazionale maggiore qualche collegiale l’ha già fatto, anche quando la compagine giuliana non militava ancora in Serie A1, così come la sua compagna di squadra Dafne Bettini, attaccante del 2003.

Questi sono tutti nomi ben noti al CT Paolo Zizza, tecnico delle giovanili prima dell’approdo al Setterosa, ed al DT Fabio Conti, che nel suo nuovo ruolo dopo aver lasciato la panchina dell’Italia ha potuto seguire ancora meglio tutte le azzurrine. Ora però c’è da battere la Grecia questa sera, per l’onore e per essere pronti nel caso in cui arrivi una rinuncia per il torneo olimpico.

Foto: LM-LPS/Marco Todaro