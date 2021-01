LIVE Virtus Bologna-Brescia, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Brescia, match valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

Il secondo anticipo odierno vede scendere in campo la Virtus Bologna, attualmente quarta, e Brescia, al momento quart’ultima, in un match significativo per entrambe le squadre ma per motivazioni opposte. Gli emiliani sono in corsa con Brindisi e Sassari per la piazza d’onore alle spalle dell’Olimpia Milano capolista, mentre i lombardi sono alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Dopo un avvio di stagione tra alti e bassi le V Nere, forti dell’arrivo di Marco Belinelli, sembrano aver trovato la quadratura del cerchio, come dimostrano le cinque vittorie ottenute nelle ultime sei partite. Brescia, invece, è reduce da tre sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare pericolosamente nella parte più bassa della graduatoria. All’andata i bianconeri si sono imposti al PalaLeonessa in volata (80-81).

La palla a due del match tra Virtus Bologna e Brescia è programmata per le ore 20.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

