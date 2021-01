LIVE Sport Invernali, DIRETTA 8 gennaio: buon Tonetti ad Adelboden, ora il biathlon

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma e orari sport invernali oggi (8 gennaio)

La Diretta Live del gigante maschile di sci alpino

La Diretta Live della prova della discesa femminile di sci alpino

La Diretta Live della sprint femminile di biathlon

La Diretta Live della sprint maschile di biathlon

La Diretta Live delle mass start tc di sci di fondo

11.44 SCI ALPINO – Tre azzurri qualificati ad Adelboden: 12° Tonetti, 21° De Aliprandini, 25° Borsotti. Non qualificati Franzoni (43°) e Baruffaldi (45°). Non hanno terminato la prova Hofer, Zingerle e Della Vite. Non è partito Roberto Nani per il mal di schiena.

11.21 SCI ALPINO – Pinturault chiude davanti a tutti la prima frazione del gigante di Adelboden. 2° a 0.96 lo svizzero Odermatt, 3° a 0.97 il croato Zubcic. Oggi il francese può scappare in classifica generale. Seguono Ford, Murisier, Cochran-Siegle, Nestvold-Haugen, Kristoffersen, Meillard e Kilde. 12° Riccardo Tonetti a 2″16, l’atleta più in alto in classifica con un pettorale superiore al 20. Al momento 19° De Aliprandini e 23° Borsotti. Siamo in attesa degli ultimi azzurri.

10.59 SKELETON – Il russo Alexander Tretiakov è al comando nella tappa di Coppa del Mondo di Winterberg che assegna anche il titolo europeo dopo la prima run. Staccato di 15 centesimi il teutonico Alexander Gassner, mentre è solo terzo a 18 centesimi Martins Dukurs. Chiude 23mo la sua gara Mattia Gaspari, ritardo di 1”67: l’azzurro non si qualifica per la seconda manche.

10.48 SCI ALPINO – Il francese Alexis Pinturault è al comando del gigante di Adelboden con 0.96 sullo svizzero Marco Odermatt e 0.97 sul croato Filip Zubcic. Il transalpino ha ipotecato la vittoria. Male Luca De Aliprandini, attualmente nelle retrovie a 2″64. L’azzurro ha sbagliato tantissimo. Attendiamo ora i prossimi italiani con pettorali alti.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, venerdì 8 gennaio. Entra nel vivo la stagione delle discipline della neve e del ghiaccio e diverse oggi saranno le carte da podio dell’Italia.

Lo sci alpino va in scena con la Coppa del Mondo ad Adelboden e St. Anton, mentre lo sci di fondo vede disputarsi in Val di Fiemme la sesta competizione del Tour de Ski, infine il salto con gli sci prevede le qualificazioni a Titisee-Neustadt.

Partono gli Europei Open di skeleton a Winterberg con singolo maschile e singolo femminile, mentre il biathlon prevede le sprint della Coppa del Mondo ad Oberhof, infine lo sci freestyle ha in programma il freeski big air della Coppa del Mondo a Kreischberg.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, venerdì 8 gennaio. Si parte alle ore 10.00 con la gara maschile dello slittino. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse