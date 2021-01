LIVE Sport Invernali, DIRETTA 3 gennaio: Tour de Ski, 4 Trampolini e slittino!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali di oggi (domenica 3 gennaio). Si preannuncia una giornata estremamente ricca per tutti gli appassionati delle discipline sulla neve. Prima gara del nuovo anno solare per lo sci alpino, la Coppa del Mondo sbarca a Zagabria per il tradizionale slalom femminile. Petra Vlhova è la grande favorita per la vittoria e punta al riscatto dopo la sconfitta di Semmering, la slovacca cercherà un nuovo allungo in classifica generale, ma dovrà stare molto attenta alla svizzera Michelle Gisin e alla statunitense Mikaela Shiffrin. L’Italia si affiderà a Irene Curtoni e Marta Rossetti per un buon risultato, assenti Federica Brignone e Marta Bassino.

Spettacolo da non perdere a Innsbruck, dove va in scena la terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini. In Austria sarà sfida apertissima, con tantissimi big del salto con gli sci pronti a darsi battaglia per avvicinarsi alla conquista della prestigiosa Aquila d’Oro. Halvor Egner Granerud sembra essere il favorito, ma la concorrenza non manca. Prosegue il Tour de Ski per quanto riguarda lo sci di fondo, si resta in Val Mustair per 15 km e 10 km a inseguimento in tecnica libera: Francesco De Fabiani dovà assolutamente riscattarsi dopo l’opaca prova di ieri, Alexander Bolshunov e Linn Svahn puntano a confermarsi al comando della classifica generale.

Spazio anche alla Coppa del Mondo di slittino a Koenigssee con individuale femminile e staffetta a squadre, dove l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali di oggi (domenica 3 gennaio): cronaca in tempo reale di tutti gli eventi. Buon divertimento a tutti.

