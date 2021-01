LIVE Sport Invernali, DIRETTA 22 gennaio: spostata alle 13.15 la discesa di Crans Montana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e gli orari degli sport invernali oggi

12.30 BIATHLON – Nella 10 km sprint maschile di IBU Cup ad Arber doppietta della Norvegia grazie a Filip Andersen, che trova lo zero e chiude in 25’31″2, ed a Sivert Guttorm Bakken, anch’egli con 10/10 al tiro, che giunge a 53″1. Terza piazza per il tedesco Philipp Nawrath, che con due errori, equamente distribuiti tra le due serie, termina a 56″3. Dodicesimo posto per Daniele Cappellari, che con un errore a terra arriva a 1’45″8, mentre è tredicesimo Patrick Braunhofer, con lo zero, a 1’47″6. Finisce 15°, invece, Saverio Zini, anch’egli con 10/10, a 1’53″2, infine chiude al 25° posto Giuseppe Montello, con tre errori complessivi (1+2), a 2’15″2.

12.25 SHORT TRACK – Tris di qualificazione ai quarti di finale anche nei 1000 per le azzurre. Mascitto vince la sua batteria, seconda piazza per Martina Valcepina e terzo posto ma ripescaggio come miglior tempo per Arianna Sighel. Dunque la mattinata di gare individuali si chiude con una tripletta di qualificazioni per le tre azzurre. Tra poco la qualificazione delle staffette femminili

12.19 SKELETON – La teutonica Jacqueline Loelling si impone in Coppa del Mondo in quel di Koenigssee: battute di 47 centesimi la ceca Anna Fernstaedt e di 63 centesimi l’austriaca Flock e la canadese Channell, terze a pari merito. Da dimenticare la seconda run della teutonica Hermann, al comando dopo la prima discesa. Ventunesima l’azzurra Elena Scarpellini.

11.30 SHORT TRACK – Ancora un tris azzurro avanti nei 500 metri femminili degli Europei di short track. Dominio nella prima batteria per Martina Valcepina, vittoria nella quarta batteria anche per Cybnthia Mascitto e secondo posto e qualificazione per Arianna Sighel, seconda nella terza batteria. Le tre italiane saranno al via dei quarti di finale

10.45 SHORT TRACK – Bell’avvio dell’Italia nell’Europeo di Danzica di Short Track. Le tre azzurre impegnate nelle batterie dei 1500 metri hanno tutte superato il turno e disputeranno le semifinali. Arianna Sighel ha vinto la sua batteria con una bella azione nel finale. Martina Valcepina ha chiuso al secondo posto la sua gara alle spalle della favoritissima olandese Schoulten, terza piazza, invece, per Cynthia Mascitto nella terza e ultima batteria. Alle 11.10 in programma le batterie dei 500 metri

8.40 SCI ALPINO – Rimandata alle 13.15 la partenza della discesa femminile di Crans Montana. Nella notte sono caduti 15 cm di neve nella località elvetica, gli addetti alla pista sono tutt’ora impegnati a spalarla. Il nuovo orario è stato deciso per evitare la sovrapposizione con la discesa di Kitzbuehl delle 11.30.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali oggi (venerdì 22 gennaio). Ci aspetta una vera e propria scorpacciata di gare tra neve e ghiaccio, il miglior modo possibile per incominciare un grandioso weekend. Assolutamente da non perdere gli appuntamenti di sci alpino: la discesa maschile di Kitzbuehel è un grandissimo classico del Circo Bianco, sulla mitica Streif ne vedremo davvero delle belle; la discesa femminile di Crans Montana è pronta a incendiare il cuore di tutti gli appassionati. L’Italia si gioca carte pesantissime: Dominik Paris ha già vinto quattro volte sulla pista austriaca e vuole sognare ancora in grande, Sofia Goggia è la leader della classifica di specialità e punta a un nuovo successo stagionale.

Non soltanto sci alpino, ma anche tanto altro ancora. Spazio alla 20 km individuale di biathlon ad Anterselva, Lukas Hofer spera di ottenere un risultato di lusso sulle nevi di casa. Ci sarà da divertirsi con gli Europei di short track, che prendono il via a Gdansk (Polonia): Martina Valcepina e compagni vogliono partire col piede giusto. Ma poi anche skeleton, salto con gli sci, le qualificazioni di snowboardcross a Chiesa in Valmalenco col ritorno di Michela Moioli, speed skating e tanto altro ancora.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali oggi (venerdì 22 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse