LIVE Sport Invernali, DIRETTA 17 gennaio: Bassino alle spalle di Shiffrin a Kranjska Gora, attesa per Wierer e Vittozzi. Vinatzer, ci sei?

10.02 BOB – Mariama Jamanka comanda la prima manche della gara di St.Moritz con il tempo di 1:08.52 con 1 centesimo sulla svizzera Hasler e 3 sulla tedesca Schneider. Quarta a 4 centesimi la statunitense Meyers-Taylor, quinta a 6 la svizzera Fontanive. Non ci sono azzurre al via. Equilibrio totale sul budello elvetico!

10.00 SCI ALPINO – Mikaela Shiffrin è al comando dopo la prima manche del secondo gigante di Kranjska Gora. L’americana ha un vantaggio di 30 centesimi su Marta Bassino, seconda e a caccia del bis dopo la vittoria di ieri. Terzo posto per la svizzera Michelle Gisin (+0.44). Ottimo sesto posto per Sofia Goggia, che ha accusato un ritardo di 1.08. In grande difficoltà sia Petra Vlhova, ottava a 1.43, sia Federica Brignone (+1.93), fuori dalla Top-10.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 17 gennaio. Entra nel vivo il weekend riservato alle discipline della neve e del ghiaccio e diverse oggi saranno le carte da podio dell’Italia.

Sci alpino grandissimo protagonista con lo slalom maschile a Flachau e il gigante femminile a Kranjska Gora, assolutamente da non perdere le due mass start di biathlon a Oberhof e gli Europei di speed skating a Heerenveen. Ci sarà spazio anche per la combinata nordica in Val di Fiemme, il salto con gli sci a Zakopane, ma anche slittino e bob.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 17 gennaio. Si parte alle ore 09.00 con il bob a due femminile. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse