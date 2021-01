LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria in DIRETTA: guida Noel, inforca Vinatzer. Alle 15.30 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

13.30 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 15.30 per la seconda manche. Un saluto sportivo.

13.28 Giornata negativa per l’Italia. Si qualificano solo i ‘reduci dal Covid’: 27° Razzoli a 2″34, 28° Sala a 2″35. Fuori Vinatzer (inforcata), Maurberger e Liberatore. Non qualificati Moelgg (32°) e Gross (33°). Bisogna resettare e pensare ad Adelboden.

13.27 E’ terminata la prima manche. Al comando Noel con 0.36 su Foss-Solevaag, 0.51 su Feller, 0.78 su Schwarz, 0.85 su Hadalin, 0.89 su Muffat-Jeandet, 0.92 su Pinturault, 0.96 su Strasser, 0.99 su Gstrein, 1.00 su Zubcic. I primi 10 sono dunque racchiusi in un secondo!

13.26 30° il croato Kolega a 2″50.

13.25 Il croato Matej Vidovic, pettorale n.52, è 21° a 2″05. Fuori dunque Manfred Moelgg.

13.21 Mancano 8 atleti e Moelgg è sempre 30°. Razzoli e Sala sono ormai certi della qualificazione. E dire che sono appena guariti dal Covid…

13.18 Pazzesco il norvegese McGrath, 15° a 1″44 con il pettorale n. 44! E’ fuori Gross, ora Moelgg è 30°.

13.17 Moelgg e Gross sono ormai quasi fuori: 29° e 30°. Dovrebbero farcela Razzoli e Sala, rispettivamente 25° e 26°.

13.15 Tommaso Sala è 25° a 2″35, appena 1 centesimo dietro Razzoli. E’ curioso notare come i migliori azzurri siano stati quelli appena guariti dal Covid…

13.14 E’ una debacle. Fuori Liberatore, che peraltro si stava superando: era dietro di soli 3 decimi al secondo intermedio.

13.13 Ora Liberatore e Sala, ultimi italiani in gara.

13.10 Lo svizzero Simonet è 19°, continuano a perdere posizioni gli azzurri. E’ concreto il rischio che nessun italiano prende parte alla seconda manche.

13.09 Buona prova per il croato Rodes, 17° a 1″90.

13.07 Razzoli, addirittura in vantaggio a 0.06 al primo intermedio, è 22° a 2″34, appena davanti a Moelgg e Gross. Nel finale, come prevedibile, la fatica si è fatta sentire per l’emiliano.

13.05 Noel guida con 0.36 su Foss-Solevaag e 0.51 su Feller. Seguono Schwarz e Hadalin, rispettivamente a 0.78 e 0.85. Solo 11° Kristoffersen a 1″03: il norvegese non ha saputo sfruttare il pettorale n.1. Italia a picco per ora: out Vinatzer, Moelgg e Gross a forte rischio qualificazione. Tocca a Giuliano Razzoli, appena guarito dal Covid. E’ rimasto fermo 3 settimane, impossibile attendersi miracoli.

13.04 Sono scesi i primi 30 atleti. Francia padrona al momento: non solo Noel è al comando, ma ben tre transalpini si sono installati nella top7 (6° Muffat-Jeandet e 7° Pinturault).

13.03 Il canadese Read è 19° a 2″15.

13.02 Il norvegese Nordbotten è il primo a finire alle spalle di Moelgg e Gross.

13.01 Moelgg e Gross sono rispettivamente penultimo ed ultimo. L’Italia rischia di non qualificare atleti per la seconda manche…

13.00 Niente da fare, è una giornata storta. Gross è 22° a 2″62. L’altoatesino è apparso involuto rispetto alle prime uscite. La sosta natalizia non sembra aver fatto bene agli italiani.

12.59 Fuori anche il norvegese Braathen, che era vicinissimo al primo rilevamento (+0.11). Vediamo se Stefano Gross risolleverà l’Italia.

12.58 E dire che il tracciato odierno è stato disegnato da Jacques Theolier, allenatore francese dell’Italia. Il responso della pista dice che non ha agevolato gli azzurri, per niente…

12.57 Il norvegese Haugan è 15° a 1″59.

12.56 Giornata nera per l’Italia, capita. Maurberger stava sciando abbastanza bene, era dietro di 0.88 al terzo intermedio. Poi si è sbilanciato ed è uscito.

12.54 Hadalin sogna per i primi due intermedi (0.06 di vantaggio al secondo), poi si difende ed è quinto a 0.85. Grandissima sorpresa! Vediamo Maurberger.

12.53 Subito fuori l’austriaco Pertl. Ora lo sloveno Hadalin, poi Maurberger.

12.50 I prossimi azzurri a scendere: 25 Maurberger, 28 Gross, 31 Razzoli, 39 Liberatore, 40 Sala. Gli azzurri devono provare ad invertire la rotta dopo l’inforcata di Vinatzer e la brutta prestazione di Moelgg.

12.49 Fuori l’austriaco Hirschbuehl.

12.48 16° a 2″12 il giovane svizzero Nef. Moelgg è ultimo, sarà durissima qualificarsi.

12.47 Si difende l’austriaco Gstrein ed è ottavo a 0.99. Ottima gara, la pista consente ancora di rimanere sotto il secondo di distacco.

12.45 Manfred Moelgg, dietro di 0.28 al secondo intermedio, perde un secondo secco sul piano. All’arrivo è 17° a 2″61, a rischio qualificazione. Sin qui una Epifania da incubo per l’Italia.

12.43 Il veterano francese Grange è 14° a 1″90.

12.42 Nel finale anche Jakobsen perde un’enormità ed è 11° a 1″19.

12.41 Ha smesso di nevicare. Lo svedese Jakobsen è in vantaggio di 3 centesimi al primo rilevamento.

12.40 Il croato Zubcic disputa la miglior manche della carriera in slalom. Al terzo intermedio era dietro di appena 0.12. Poi ha commesso un errore gravissimo, evitando l’uscita con un colpo di reni. E’ ottavo ad un secondo secco.

12.38 Dopo i primi 15 è in testa il francese Noel con 0.36 sul norvegese Foss-Solevaag e 0.51 sull’austriaco Feller. Seguono Schwarz a 0.78, Muffat-Jeandet a 0.89, Pinturault a 0.92. Solo ottavo Kristoffersen a 1″03. Purtroppo ha inforcato Alex Vinatzer.

12.37 Delude l’austriaco Matt, 13° a 2″24.

12.35 Feller aveva addirittura mezzo secondo di vantaggio su Noel al secondo intermedio! Nel finale ha pagato dazio nei confronti del francese, chiudendo comunque in terza posizione a 0.51. E’ in lotta per la vittoria.

12.34 Benissimo il francese Muffat-Jeandet, quarto a 0.89. La pista sta tenendo molto meglio del previsto. Attenzione all’austriaco Feller…Intanto ha iniziato a nevicare.

12.32 Bene il tedesco Strasser, quinto a 96 centesimi da Noel.

12.30 Alex Vinatzer ha inforcato. Al primo intermedio aveva solo 7 centesimi di ritardo da Noel. L’azzurro passa sempre vicinissimo ai pali, il rischio purtroppo c’è. Peccato, uno ‘zero’ pesantissimo in chiave classifica di slalom.

12.29 Dopo un buon avvio, Ryding chiude 9° a 2″19. Ora Vinatzer. Stare sotto il secondo da Noel sarebbe ottimo.

12.28 Khoroshilov non è quello di un tempo. Il russo è ottavo a ben 1″72. E’ il momento del britannico Ryding, a seguire Alex Vinatzer.

12.26 Fuori lo svizzero Meillard: aveva 19 centesimi di vantaggio su Noel al secondo intermedio! E’ il turno del russo Khoroshilov.

12.25 E’ TORNATO NOEL! Il francese dà spettacolo e si porta in testa con 0.36 su Foss-Solevaag. Il francese era dietro di 0.44 all’ultimo intermedio.

12.24 In pista il francese Noel, che vinse a Zagabria nel 2020.

12.24 Sesto a 0.99 Zenhaeusern. La pista inizia già a presentare il conto…

12.22 Bene fino a metà pista Yule, poi lo svizzero rimane vittima di qualche rimbalzo di troppo. E’ quinto a 0.77. Tocca ad un altro elvetico, Zenhaeusern. La neve è davvero marcia.

12.20 Pinturault era dietro di 1″01 al terzo intermedio. All’arrivo è terzo a 0.56. Tutti recuperano sul norvegese, che ha pagato dazio nel tratto conclusivo. Ora lo svizzero Yule.

12.19 Legnosa l’azione di Schwarz, ma recupera ben 6 decimi a Foss-Solevaag nel finale. E’ secondo a 0.42. Il norvegese ha fatto la differenza nei primi tre intermedi, poi ha commesso un gravissimo errore a pochi pali dalla fine, rischiando anche di uscire. Tocca al francese Pinturault.

12.17 Errore ancora più marcato per Foss-Solevaag nello stesso punto dove ha sbagliato Kristoffersen. Ciò nonostante si porta in testa con 0.67 sul connazionale. Kristoffersen ha sciato in maniera troppo prudente, benché pulita. Ora l’austriaco Schwarz.

12.16 1’00″48 per Kristoffersen. Fluida l’azione del norvegese, che tuttavia nel finale ha perso velocità a causa di un errore. In quel frangente ha lasciato qualche decimo. Ora il connazionale Foss-Solevaag, secondo a Campiglio. C’è un po’ di nebbia nella parte alta.

12.15 Iniziato lo slalom con Kristoffersen!

12.12 Ci siamo, Kristoffersen è quasi pronto al cancelletto di partenza.

12.10 Kristoffersen avrà il grande vantaggio di partire con il pettorale n.1. Un’occasione da sfruttare per lo scandinavo.

12.07 La graduatoria di slalom è invece capeggiata dal norvegese Henrik Kristoffersen con 140 punti, seguito a sole 10 lunghezze dall’austriaco Manuel Feller. Alex Vinatzer è quarto a quota 110.

12.05 La classifica generale è guidata dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde con 465 punti, seguito a sole 3 lunghezze dal francese Alexis Pinturault: a meno di inforcate, oggi il transalpino tornerà davanti.

12.01 Sono due gli azzurri in attività ad aver vinto a Zagabria: Giuliano Razzoli nel 2010 e Manfred Moelgg nel 2017. Quest’ultima resta al momento l’ultima affermazione di un azzurro in slalom in Coppa del Mondo.

11.58 Proprio il francese Clement Noel, nonostante un avvio di stagione non esaltante, resta uno dei grandi favoriti per la vittoria. Oggi il transalpino proverà a sbloccarsi su una pista che lo vide imporsi nell’ultima edizione.

11.55 Alex Vinatzer colse il suo primo podio in Coppa del Mondo proprio a Zagabria nel 2020. L’altoatesino giunse terzo a 0.29 dal francese Clement Noel, mentre lo svizzero Ramon Zenhaeusern fu secondo a 0.07.

11.48 La punta di diamante del Bel Paese sarà Alex Vinatzer, reduce dal quarto posto in Alta Badia e dal podio a Madonna di Campiglio. Partirà con il pettorale n.11: non sarà facile, perché la pista si rovinerà molto. Ha piovuto in Croazia e la neve è stata salata. I primi a scendere saranno avvantaggiati.

11.45 L’Italia riabbraccia Giuliano Razzoli e Tommaso Sala, guariti dal Covid. Chiaramente non potranno essere al top della forma.

11.42 Saranno sette gli italiani in gara. Questi i loro pettorali: 11 Alex Vinatzer, 19 Manfred Moelgg, 25 Simon Maurberger, 28 Stefano Gross, 31 Giuliano Razzoli, 39 Federico Liberatore, 40 Tommaso Sala.

11.35 I pettorali di partenza dello slalom di oggi:

1 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

2 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

3 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

4 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

5 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

6 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

7 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

8 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

9 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

10 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar

11 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

12 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

13 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

14 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

15 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

16 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

17 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

18 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol

19 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

20 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

21 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer

22 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

23 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

24 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

25 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

26 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

27 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

28 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

29 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head

30 READ Erik 1991 CAN Atomic

31 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

32 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

33 RODES Istok 1996 CRO Atomic

34 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

35 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

36 POPOV Albert 1997 BUL Head

37 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon

38 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

39 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl

40 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

41 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

42 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol

43 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

44 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

45 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

46 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic

47 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

48 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

49 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

50 SEYMOUR Jett 1998 USA

51 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

52 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

53 KOLEGA Samuel 1999 CRO

54 FOURNIER Simon 1997 CAN Rossignol

55 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle

11.32 La gara prenderà il via alle 12.15. La seconda manche è in programma alle 15.30.

11.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dello slalom di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Finalmente si torna sulla neve: prima gara del nuovo anno per gli uomini, pronti a regalare grande spettacolo sul pendio che sovrasta la capitale della Croazia. Si scenderà su una pista iconica e di grande tradizione, anche se non molto complicata e su un tracciato che spesso nasconde poche insidie. Le ragazze vi hanno gareggiato appena tre giorni fa, la neve era primaverile e a farla da padrona è stato il caldo. Potremmo assistere a una gara ricca di colpi di scena e infarcita di imprevedibilità.

Gli specialisti dei pali stretti tornano a gareggiare a due settimane di distanza dallo slalom di Madonna di Campiglio. L’Italia si stringe tutta attorno ad Alex Vinatzer, definitivamente esploso proprio sul finire del 2020. Il 21enne, che scenderà col pettorale numero 11, è reduce dal terzo posto di Campiglio e dalla quarta piazza in Alta Badia il giorno prima. L’azzurro ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, sicuramente uscirà dal cancelletto di partenza per puntare al podio e sognare la prima vittoria nel massimo circuito itinerante.

Rivedremo all’opera Giuliano Razzoli, che ritorna in gara dopo essere guarito dal Covid-19. Il Campione Olimpico di Vancouver 2010 si rimetterà in gioco col pettorale numero 31 e proverà a ottenere un buon risultato, proprio come l’altro veterano Manfred Moelgg (19) e il giovane Simon Maurberger (25). In gara anche Stefano Gross (28), Federico Liberatore (39) e Tommaso Sala (40).

Il francese Alexis Pinturault occupa il secondo posto in classifica generale a tre punti di distacco dal norvegese Aleksander Kilde, dunque vorrà operare il sorpasso. Attenzione però anche all’altro norvegese Henrik Kristoffersen, reduce dal trionfo di Campiglio e desideroso di imporsi nuovamente in modo da riavvicinarsi in classifica generale (è invece leader della graduatoria di specialità, scenderà col pettorale numero 1). Potranno dire la loro anche l’austriaco Manuel Feller, lo svizzero Ramon Zenhaeusern, il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, l’austriaco Marco Schwarz, il francese Clement Noel, l’elvetico Daniel Yule, ma anche il tedesco Linus Strasser, lo svizzero Loic Meillard, il britannico Dave Ryding, gli altri transalpini Jean-Baptiste Grange e Victor Muffat-Jeandet.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.15 con la prima manche, poi si ritornerà alle ore 15.30 per la seconda manche. Buon divertimento a tutti.

