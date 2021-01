LIVE Sci alpino, Slalom Flachau in DIRETTA: Irene Curtoni sesta, Gulli si qualifica con il 59! Alle 20.45 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE DELLO SLALOM DI FLACHAU

19.23 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 20.45 per la seconda manche.

19.22 Fuori le altre italiane: 37ma Peterlini, 44ma Rossetti, 47ma Viviani, 49ma Della Mea.

19.21 Due italiane qualificate: sesta un’ottima Irene Curtoni a 1″11, 29ma a 2″84 Anita Gulli, scesa con il pettorale n.59! E’ la prima volta che la torinese si qualifica per la seconda manche.

19.20 E’ terminata la prima manche. Mikaela Shiffrin guida con 0.08 su Holdener, 0.14 su Vlhova, 0.33 su Liensberger, 1.09 su Gisin.

19.13 IMPRESA DI ANITA GULLI! E’ 29ma con il pettorale n.59, staccata 2″84. Potrebbe qualificarsi.

19.10 Niente da fare per Serena Viviani, 45ma a 4″10.

19.09 La slovena Andreja Skolar è 17ma con il pettorale n.52! Si tratta di una ragazza di 23 anni.

19.06 Non una buona prova per le giovani azzurre. Aspettiamo però ancora Viviani e Gulli. Ricordiamo che invece la 35enne Irene Curtoni è ottima sesta.

19.03 La croata Popovic mette fuori dalle 30 Martina Peterlini.

19.01 Martina Peterlini è 30ma, a questo punto l’Italia rischia di portare la sola Irene Curtoni alla seconda manche.

18.58 Rossetti e Della Mea sono già fuori dalle 30. Peterlini resiste in 28ma piazza.

18.54 Appese ad un filo Peterlini e Rossetti, rispettivamente 26ma e 29ma a 3″16 e 3″75.

18.53 Niente da fare per Lara Della Mea, 30ma a 4″24. Non si qualificherà.

18.51 Le prossime azzurre a scendere avranno i seguenti pettorali: 33 Della Mea, 54 Viviani, 59 Gulli.

18.48 Sono scese le prime 30 atlete. Mikaela Shiffrin comanda con 8 centesimi su Holdener e 14 su Vlhova: regna l’equilibrio! Non è distante nemmeno Liensberger, quarta a 0.33. Quinta a 1″09 Michelle Gisin, che ha compromesso tutto con un errore prima del piano. Ottima sesta Irene Curtoni a 1″11. La valtellinese dovrà provare a conservare la posizione nella seconda manche.

18.46 Grandissima prestazione per l’americana Moltzan. Con il pettorale n.29 si inserisce in 12ma posizione a 1″88.

18.45 Ottima la giapponese Ando, è 16ma a 2″33. Si è davvero superata.

18.42 Martina Peterlini, fiaccata dal mal di schiena in questa stagione, è 23ma a 3″16. va davanti a Marta Rossetti.

18.41 La svizzera Meillard è 19ma a 2″76.

18.41 Si difende la svedese Hector, 17ma a 2″49. Marta Rossetti è 22ma a 3″75, qualificazione a forte rischio.

18.40 Non cambieranno più le prime posizioni. In testa Mikaela Shiffrin con 0.08 su Holdener, 0.14 su Vlhova, 0.33 su Liensberger, 1″09 su Gisin e 1″11 su Irene Curtoni.

18.39 La slovena Bucik è 17ma a 2″59.

18.35 Distacco enorme per Marta Rossetti: 20ma a 3″75. E’ penultima, non sarà facile qualificarsi.

18.34 Naufraga la norvegese Riis-Johannessen, ultima a 4 secondi. Ora Marta Rossetti!

18.32 La veterana francese Noens è 17ma a 2″93.

18.31 Delude l’austriaca Gritsch, che allarga le braccia all’arrivo: è 18ma a 3″04.

18.29 La norvegese Stjernesund è 14ma a 2″07. La prossima italiana sarà Marta Rossetti con il n.22. Attenzione ora all’austriaca Gritsch.

18.28 La sensazione è che Irene Curtoni chiuderà la prima manche in sesta posizione.

18.27 Gallhuber frena troppo, poi va in rotazione e rischia di uscire. Una manche da dimenticare, chiusa in 16ma piazza a 2″94. Per ora è ultima.

18.26 La ceca Dubovska è 13ma a 2 secondi secchi. Ora l’austriaca Gallhuber.

18.24 E’ una gara molto avvincente. Dopo le prime 15 è in testa Shiffrin con 0.08 su Holdener (che ha sfruttato al meglio il pettorale n.1) e 0.14 su Vlhova. Quarta Liensberger a 0.33: saranno queste quattro sciatrici a giocarsi la vittoria. Quinta Michelle Gisin a 1″09: la svizzera ha commesso un errore grave proprio all’ingresso del piano conclusivo. Sesta una bravissima Irene Curtoni, distante 1″11 dalla vetta.

18.23 L’austriaca Katharina Huber è 11ma a 1″67.

18.21 La canadese St-Germain si fa sorprendere da un dosso ed è decima a 1″65. Irene Curtoni oggi ha disputato la miglior manche dell’anno. E’ a soli 2 centesimi dalla svizzera Gisin, che è quinta. Non male per un’atleta di 35 anni.

18.20 BRAVISSIMA! Irene Curtoni è sesta a 1″11! Una manche davvero precisa, è passata vicinissima ai pali ed ha sempre lasciato correre. Davvero ottima.

18.18 La pista si sta segnando, ma le atlete che stanno scendendo ora non sono al livello di Vlhova e Shiffrin. La norvegese Lysdahl è sesta a 1″42, si è difesa. Tocca a Irene Curtoni: stare sotto il secondo e mezzo di distacco sarebbe un grande risultato.

18.16 Subito fuori la canadese Mielzynski, la prima atleta a non concludere la gara.

18.16 Ricordiamo che Federica Brignone e Marta Bassino non sono presenti perché hanno preferito rimanere in Italia allenarsi in vista dei giganti di Kranjska Gora e dei Mondiali di Cortina.

18.15 Dopo le prime 7, il livello si è abbassato, come da abitudine. La norvegese Holtmann è nona a 2″18.

18.14 La svedese Wikstroem è ultima a 2″44. Comunque dovrebbe farcela a qualificarsi.

18.12 La tedesca Duerr è ottava a 1″88. La sensazione è che, da ora in poi, le prime quattro posizioni siano inscalfibili.

18.10 Sbaglia su un dosso prima del piano Michelle Gisin e chiude a 1″09. E’ quinta, ha compromesso la gara, perché all’ultimo intermedio era vicinissima, appena 0.11 da Shiffrin. La svizzera è letteralmente rimbalzata su un dosso, perdendo velocità.

18.09 Liensberger è quarta a 0.33. Ha perso quasi tutto nella parte alta. E’ il turno della svizzera Michelle Gisin, che in slalom sta andando davvero forte.

18.08 Brutta partenza, subito 31 centesimi di ritardo per Liensberger.

18.07 MIKAELA SHIFFRIN AL COMANDO! 8 centesimi di vantaggio su Holdener, Vlhova è terza a 0.14. Classifica cortissima. Attenzione ora all’austriaca Katharina Liensberger.

18.06 Che leggerezza. Subito 2 decimi di vantaggio al primo parziale.

18.06 Alto anche il tempo di Truppe, quarta a 1″47. Holdener, mai sul podio quest’anno, inizia a sognare. Ora un banco di prova impegnativo: c’è l’americana Mikaela Shiffrin.

18.04 Mair rimane troppo aggrappata agli spigoli e chiude a 1″38 da Holdener. Altra austriaca in pista: Katharina Truppe.

18.02 SORPRESA! La slovacca Petra Vlhova è alle spalle di Wendy Holdener di 6 centesimi! Non ha commesso errori o sbavature importanti. Tocca all’austriaca Chiara Mair.

18.02 Subito 12 centesimi di vantaggio per la slovacca al primo rilevamento, ma è dietro di 0.07 al secondo!

18.01 54″12 il crono dell’elvetica. Discesa pulita, senza sbavature evidenti. Ma forse non ha osato al 100%. Ora subito la risposta: c’è Petra Vlhova!

18.00 Iniziata la gara con la svizzera Wendy Holdener.

17.59 Nevicata piuttosto fitta a Flachau. Ci siamo, sta per partire Wendy Holdener.

17.57 La prima manche è stata tracciata da Georg Harzl, allenatore della Germania.

17.55 I pettorali di partenza delle italiane: 13 Irene Curtoni, 22 Marta Rossetti, 26 Martina Peterlini, 33 Lara Della Mea, 54 Serena Viviani, 59 Anita Gulli.

17.54 La startlist dello slalom di Flachau:

1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

2 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

3 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic

4 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

7 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

8 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

9 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl

10 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

11 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic

12 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

13 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

14 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

16 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl

17 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

18 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

19 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

20 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

21 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol

22 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

23 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

24 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

25 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

26 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

27 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

28 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

29 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

30 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

31 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic

32 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

33 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon

34 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

35 225518 GUEST Charlie 1993 GBR

36 539927 LAPANJA Lila 1994 USA Stoeckli

37 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

38 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

39 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer

40 197540 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol

41 507018 RASK Sara 2000 SWE Rossignol

42 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

43 506867 FERMBAECK Elsa 1998 SWE Fischer

44 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol

45 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer

46 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

47 537772 STIEGLER Resi 1985 USA Rossignol

48 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

49 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer

50 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

51 56427 LORENZ Bernadette 1998 AUT

52 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

53 56344 SPORER Marie-Therese 1996 AUT Atomic

54 6295217 VIVIANI Serena 1999 ITA Head

55 206761 OSTLER Martina 1998 GER Atomic

56 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

57 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

58 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment

59 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl

60 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol

61 6536851 ZIMMERMANN Zoe 2002 USA

62 107880 CLEMENT Justine 1999 CAN

63 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

64 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

65 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

66 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

67 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE

17.52 La prima delle italiane a partire sarà Irene Curtoni con il pettorale 13.

17.50 Pochissimi minuti al via: pettorale numero 1 per l’elvetica Holdener, poi subito Vhlova.

17.46 Assenti le stelle Brignone e Bassino, l’Italia in ogni caso proverà a farsi valere, magari andando a caccia di un posto nella top-10: le più attese saranno Irene Curtoni e Marta Rossetti.

17.43 Tante le avversarie per la slovacca: a partire ovviamente da Mikaela Shiffrin, passando per Katharina Liensberger, senza dimenticare la svizzera Michelle Gisin.

17.40 Oggi sarà sicuramente un’occasione importante per Petra Vlhova di consolidare il proprio pettorale rosso di leader della classifica generale.

17.38 La gara tra i pali stretti scatterà alle ore 18.00 con la prima manche, mentre la seconda prenderà il via alle ore 20.45.

17.33 Oggi in programma lo slalom speciale in quel di Flachau (Austria).

17.30 Buonasera e ben ritrovati con la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom in notturna di Flachau (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. La gara tra i pali stretti scatterà alle ore 18.00 con la prima manche, mentre la seconda prenderà il via alle ore 20.45 e ci regalerà il consueto grande spettacolo, aiutato dalla luce dei riflettori.

Sulla pista intitolata all’ero locale, Hermann Maier, vedremo una nuova sfida in slalom con Petra Vlhova che vuole fare nuovamente la voce grossa, dopo il successo conquistato a Zagabria. La slovacca vuole i 100 punti per allungare in classifica generale in maniera definitiva, stando attenta, però, alle rivali. Da Mikaela Shiffrin a Katharina Liensberger, senza dimenticare la svizzera Michelle Gisin. Per i colori italiani vedremo al via Irene Curtoni (con un nono posto nel 2016 quale migliore piazzamento a Flachay), Marta Rossetti (che proprio su questa pista conquistò l’anno passato i primi punti in carriera), Martina Peterlini e Lara Della Mea, ci saranno la ligure Serena Viviani (al secondo gettone dopo Levi) e Anita Gulli, anche lei quinta nella gara transalpina di domenica scorsa.

Lo slalom di Flachau (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 scatterà alle ore 18.00 con la prima manche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’evento, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile.



Foto: Lapresse