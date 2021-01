LIVE Sci alpino, Gigante 2 Kranjska Gora in DIRETTA: Marta Bassino punta al bis in Slovenia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.14: La prima a prendere il via tra qualche istante sarà la statunitense Mikaela Shiffrrin, ancora a corrente alternata in Gigante

9.12: I pettorali delle altre grandi favorite di oggi: Shiffrin 1, Vlhova 3, Gisin 4, Robinson 6, Worley 7, Gut-Behrami 8, Holdener 12, Liensberger 13

9.10: Questi i pettorali delle azzurre al via oggi: Bassino 2, Brignone 5, Goggia 15, Curtoni 17, Bertani 47, Melesi 48, Cillara Rossi 49, Midali 50, Pirovano 59

9.08: Le alternative principali a Bassino per la vittoria sono le due atlete che ieri sono salite sul podio, la francese Worley e la svizzera Gisin ma attenzione anche a coloro che ieri hanno finito la loro prova ai piedi del podio, la leader di Coppa Petra Vlhova, l’azzurra Federica Brignone che vuole un posto sul podio e Mikaela Shiffrin.

9.07: La prima manche prenderà il via alle ore 9.15, mentre la seconda scatterà alle ore 12.15.

9.05: E’ stata la prima vittoria italiana al femminile a Kranjska Gora su una pista spesso riservata solo alla Coppa del Mondo maschile

9.03: Si riparte dal trionfo di ieri di Marta Bassino, una vittoria netta, limpida, da vera dominatrice della specialità che ha acquisito fiducia e consapevolezza dei propri mezzi

9.01: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom gigante femminile numero 2 di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020/2021

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo gigante di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Sulla pista denominata Podkoren vedremo in azione le atlete nella prova numero due tra le porte larghe, la prima manche prenderà il via alle ore 9.15, mentre la seconda scatterà alle ore 12.15.

Si torna in azione sulla temibile Podkoren che ieri si è messa in mostra con le sue pendenze e, soprattutto, con un fondo totalmente ghiacciato che ha messo alla frustra le sciatrici. Tutte tranne la nostra Marta Bassino che ha incantato e vinto davanti a Tessa Worley e Michelle Gisin. Fuori dal podio Petra Vlhova, Federica Brignone e Mikaela Shiffrin che oggi cercheranno la rivincita. Vedremo anche come si comporterà Sofia Goggia, quindicesima ieri, dopo una seconda manche decisamente migliore della prima. Elena Curtoni, a sua volta, vuole conferme, mentre le giovani sono chiamate ad una risposta dopo un sabato davvero deludente. Laura Pirovano, Roberta Midali, Roberta Melesi e Luisa Matilde Maria Bertani vogliono la seconda manche.

La prima manche del gigante numero 2 di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 prenderà il via alle ore 9.15, mentre la seconda scatterà alle ore 12.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello show della Podkoren.



Foto: Lapresse