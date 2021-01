LIVE Sci alpino, Discesa St. Anton in DIRETTA: trionfa Sofia Goggia! Dominio netto, stratosferica! Quinta una fantastica Pirovano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30

I PETTORALI DI PARTENZA DI ADELBODEN E ST. ANTON

12.52 Bruttissima caduta della francese Tiffany Gauthier. La transalpina rassicura tutti sulle sue condizioni di salute alzando il braccio.

12.50 Sbaglia clamorosamente nel finale la canadese Marie-Michele Gagnon che esce.

12.47 Errore della tedesca Michaela Wenig che incrocia le punte degli sci ed esce. Ora è il turno di Marie-Michele Gagnon.

12.46 Buonissima prestazione dell’austriaca Christine Scheyer che però nel finale commette alcuni errori di traiettoria e si piazza 18ma a 1”84.

12.44 L’elvetica PriskaNufer chiude 23ma a 2”17.

12.42 Non bene l’austriaca Mirijam Puchner che al traguardo è 23ma a 2”72.

12.41 Chiude in 14ma piazza la sua prova l’elvetica Jasmine Flury a 1”74 da Sofia Goggia, proprio nel mezzo tra Bassino e Brignone.

12.40 Prestazione da incorniciare per Laura Pirovano che subito dopo aver superato il traguardo si emoziona! Una prova eccezionale della 23enne nativa di Trento: bravissima!

12.39 FAVOLOSAAAA PIROVANOOOOOOOOOO!!!!! L’AZZURRA CHIUDE AL 5° POSTO A 1”15.

12.37 Bene nella prima parte Ricarda Haaser che si disunisce nel finale e chiude 19ma a 1”87 da Goggia.

12.35 Discreta Nadia Delago, 19ma a 1″99.

12.31 E allora adesso lo possiamo dire. Sofia Goggia ha vinto, anzi stra-dominato, la discesa di St. Anton! La bergamasca ha rifilato a tutte distacchi biblici: 0.96 all’austriaca Tippler, unica sotto il secondo, 1.04 all’americana Johnson. Quarta la ceca Ledecka a 1.10, quinta la slovena Stuhec a 1″16, stesso tempo della svizzera Corinne Suter. Le altre italiane: settima Elena Curtoni, 12ma Marta Bassino, 13ma Federica Brignone, 16ma Francesca Marsaglia.

12.30 Brutta gara per Lie, 14ma a 1″79.

12.29 Al primo intermedio la norvegese è dietro di 0.08, al secondo 0.37. E’ tanto, bene così.

12.28 Buona gara per la tedesca Weidle, nona a 1″48. E adesso si decide tutto: c’è la giovane norvegese Lie, talento sopraffino.

12.26 La slovacca Vlhova non sfigura ed è decima a 1″70. Chiude davanti a Marta Bassino di un centesimo. Brignone 12ma a 1″78. Ora la tedesca Weidle e poi toccherà alla norvegese Lie: dobbiamo attendere la scandinava prima di festeggiare.

12.24 La slovena Stuhec è quinta a 1″16, attenzione perché sta tornando a sciare bene anche sul tecnico. Per lei stesso tempo di Corinne Suter. Momento chiave per la Coppa del Mondo generale: c’è Petra Vlhova. La slovacca punterà a limitare i danni.

12.22 L’austriaca Venier è ottava a 1″50, perdono ancora posizioni Bassino e Brignone, che in ogni caso chiuderanno in top15. La loro gara sarà domani in superG.

12.20 PODIO AMERICA! La statunitense Johnson è terza a 1″04. Non è più una sorpresa, ormai va considerata una big a tutti gli effetti. E intanto va a togliere altri 5 punti a Corinne Suter, che ora è quinta a 1″16. Le altre azzurre: sesta Elena Curtoni a 1″34 (pari merito con Gut-Behrami), 8a Marta Bassino a 1″71, 9a Federica Brignone a 1″78.

12.18 Sofia Goggia è vicinissima alla vittoria, ma aspettiamo ancora la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che avrà il pettorale n.20.

12.17 La svizzera Haehlen è 11ma a 1″86.

12.15 Purtroppo Elena Curtoni perde troppo nel finale ed è quinta a 1″34. Abbiamo sognato a lungo il podio. Alla fine la top3 è rimasta distante appena 24 centesimi. Ci riproverà domani in superG.

12.14 Al terzo intermedio Elena Curtoni è distante 38 centesimi.

12.13 Perde tanto nella parte bassa Francesca Marsaglia ed è nona a 1″85. Attenzione ad Elena Curtoni che può far bene su una pista così difficile.

12.11 Marsaglia ha lo stesso tempo di Sofia Goggia al primo intermedio, 0.13 di ritardo al secondo parziale.

12.10 Federica Brignone perde progressivamente e chiude lontana dal podio. E’ settima 1″78, 7 centesimi dietro Marta Bassino, che è sesta. Inconsciamente la caduta nella discesa della Val d’Isere deve essersi fatta sentire per la valdostana. Ora Francesca Marsaglia, poi Elena Curtoni.

12.09 Solo 0.16 di ritardo per Brignone al secondo rilevamento, ma ben 0.68 al terzo.

12.08 Sta per partire Federica Brignone. Goggia in testa con 0.96 su Tippler e 1″10 su Ledecka.

12.06 Miglior gara dell’anno per l’austriaca Tippler. E’ seconda a 0.96 da Sofia Goggia. E per la bergamasca va benissimo così, perché si mette davanti alla svizzera Corinne Suter, al momento quarta. L’azzurra sta guadagnando ben 50 punti sull’avversaria.

12.06 Bene l’austriaca Tippler, distante appena 0.36 al quarto intermedio!

12.04 DIETROOOOOOOOOOOOOOO!!! Ester Ledecka è seconda a 1″10 da una Sofia Goggia che ha fatto paura! Ci sbilanciamo: difficilmente qualcuna potrà batterla! Quando scia così, la bergamasca è inavvicinabile! Oggi ha letteralmente dato una lezione a tutte!

12.03 Resta vicina Ledecka, distante 0.22 da Sofia al terzo parziale.

12.03 0.07 di ritardo per la ceca al primo parziale, 0.12 al secondo. Va bene così.

12.02 L’austriaca Ramona Siebenhofer è quinta a 1″81. E ora il momento della verità: c’è la ceca Ester Ledecka, la migliore in prova ieri. Non sarà comunque semplice battere una superlativa Sofia Goggia, che oggi davvero non ha sbagliato nulla e ha tirato le curve con il compasso.

12.00 DIETROOOOOOOOOO!! Corinne Suter è seconda a 1″16 da una STRABILIANTE Sofia Goggia!

11.59 36 centesimi di ritardo per la svizzera al terzo intermedio! 0.61 al quarto! Non la prende più!

11.58 0.05 di ritardo per Suter al primo rilevamento, 0.02 al secondo. E’ tiratissima per ora.

11.58 Marta Bassino non è brillante come in prova ed è terza a 1″71. E’ chiaro che Sofia Goggia ha fatto la differenza. Basterà per vincere? Lo scopriremo a breve, a partire dalla prossima atleta a scendere, la pericolosissima svizzera Corinne Suter, che guida la classifica di discesa a pari merito con la bergamasca.

11.57 Già 1″16 di ritardo per Bassino al terzo intermedio, poi 1″41 al quarto.

11.56 Ora Marta Bassino, poi Corinne Suter! Si decide la gara!

11.55 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! IMMENSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! STRATOSFERICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! Sofia Goggia infligge una LEZIONE DI SCI a Lara Gut-Behrami. Vola al comando con 1″34. Sontuosa, ha pennellato le curve senza sbagliare niente! E adesso mette pressione a tutte!

11.53 La norvegese Mowinckel fatica su una pista molto impegnativa dal punto di vista tecnico ed è terza a 1″68. Ed ora tratteniamo il respiro: c’è Sofia Goggia.

11.50 La svizzera Lara Gut-Behrami si porta al comando con 52 centesimi di vantaggio sulla connazionale Gisin. Ha sciato bene, vedremo se basterà per il podio. Il tempo è più veloce di 0.09 rispetto al crono di ieri di Ester Ledecka in prova.

11.50 Gut-Behrami ha 0.13 di vantaggio al secondo intermedio e 0.42 al terzo.

11.48 1’25″92 il tempo di Michelle Gisin. Qualche errore, ma ha sempre cercato di lasciar correre. Ora la connazionale Lara Gut-Behrami.

11.47 In pista la svizzera Michelle Gisin, che sta insidiando Petra Vlhova per la classifica generale.

11.45 Subito fuori l’austriaca Ortlieb, scivolata all’ingresso della compressione. E’ una pista molto difficile, qui non si gareggia dal 2013.

11.45 Iniziata la discesa di St. Anton. In pista la padrona di casa Ortlieb.

11.43 Ci siamo, l’austriaca Ortlieb è al cancelletto di partenza.

11.42 Siamo ormai giunti a 3 minuti dal via della discesa! Sarà Nina Ortlieb a rompere il ghiaccio. La padrona di casa nei giorni scorsi è caduta pesantemente in allenamento e ha rischiato grosso. Per sua fortuna tutto ok ed è pronta ad aprire con il numero 1.

11.39 La discesa odierna misura 2268 metri, partenza fissata a quota 2027, con 35 porte fino all’arrivo posto a quota 1350. Temperatura di -10° e sole pieno, condizioni ideali.

11.36 Le due prove disputate nei giorni scorsi hanno messo in mostra una buona squadra italiana. Sofia Goggia sempre nelle posizioni di testa, con importanti conferme di Marta Bassino, Francesca Marsaglia e Federica Brignone. Sarà una discesa tricolore?

11.33 I numeri di partenza delle atlete italiane: 5 Sofia Goggia, 6 Marta Bassino, 11 Federica Brignone, 12 Francesca Marsaglia, 13 Elena Curtoni, 21 Nadia Delago, 23 Laura Pirovano, 46 Roberta Melesi.

11.30 LA START-LIST DELLA GARA ODIERNA

1 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

3 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

6 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

8 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

9 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

10 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

11 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

12 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

13 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

14 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

15 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

16 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

17 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

18 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

19 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

20 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

21 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

22 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic

23 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

24 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

25 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

26 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

27 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

28 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli

29 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

30 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

31 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

32 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Stoeckli

33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

34 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar

35 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer

36 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

37 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head

38 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

39 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

40 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic

41 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

42 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE

43 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

44 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

45 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA

46 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

47 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

48 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

11.27 Nei due precedenti stagionali in discesa si è manifestato il clamoroso duello tra Sofia Goggia e Corinne Suter. Vittoria della svizzera nella prima discesa della Val d’Isere davanti all’azzurra, seconda gara a parti invertire. Sul podio, al terzo posto, sempre la statunitense Breezy Johnson.

11.24 La classifica di specialità della discesa

1 Sofia Goggia Italia 180

1 Corinne Suter Svizzera 180

3 Breezy Johnson USA 120

4 Ilka Štuhec SlV 86

5 Ester Ledecká Rep. Ceca 76

11.22 Iniziamo l’avvicinamento alla gara odierna con la classifica della Coppa del Mondo 2020-2021

1 Petra Vlhová Slovacchia 615

2 Michelle Gisin Svizzera 487

3 Mikaela Shiffrin USA 385

4 Katharina Liensberger Austria 380

5 Marta Bassino Italia Italia 323

6 Federica Brignone Italia Italia 323

7 Sofia Goggia Italia Italia 302

8 Corinne Suter Svizzera 271

9 Lara Gut Svizzera 258

10 Wendy Holdener Svizzera 211

11.19 A St.Anton non si gareggia dal 12 gennaio 2013, con Daniela Merighetti che centra la piazza d’onore nella discesa vinta dalla statunitense Alice McKennis, mentre al terzo posto troviamo l’austriaca Anna Fenninger. In quel di Sankt Anton che manca da ben 8 anni in Coppa del Mondo.

11.17 Si apre il fine settimana sulle nevi austriache, che si concluderà nella giornata di domani con un’altra prova veloce. Le atlete, infatti, saranno impegnate in un superG.

11.15 Buongiorno e benvenuti a Sankt Anton! Tra mezzora esatta prenderà il via la discesa femminile sulla Karl Schranz

La presentazione della discesa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della della discesa libera di St.Anton, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Una pista difficile, molto tecnica ed una gara che promette grande spettacolo e dove regna l’incertezza su chi sia la vera favorita per la vittoria.

Le due prove cronometrate hanno mostrato grande equilibrio, soprattutto nella seconda i distacchi sono stati risicati. In casa Italia prima si è messa in mostra Federica Brignone, poi Marta Bassino e Sofia Goggia. Quella di St.Anton è una pista molto tecnica e quindi adatta sicuramente alle azzurre, che puntano ad essere protagoniste.

La concorrenza per le italiane comunque è elevatissima. Da Corinne Suter, rivale di Goggia nella classifica di specialità, a Lara Gut-Behrami, che ha vinto insieme a Katharina Truppe la prima prova. Nella seconda si è imposta la ceca Ester Ledecka, ma fari puntati anche sull’americana Breezy Johnson e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie.

La discesa libera di St.Anton, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, comincerà alle ore 11.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

foto LaPresse