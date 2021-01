CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5.45 Bilancio di giornata positivo per Luna Rossa Prada Pirelli, che ha confermato le proprie qualità con vento leggero sconfiggendo nettamente American Magic e portando a casa il primo punto della manifestazione. Grande attesa a questo punto per domani, in cui il team italiano dovrà affrontare una doppia regata già fondamentale in ottica primo posto. Ineos al momento sembra davvero in grande spolvero ed estremamente solido anche con vento leggero, mettendo in evidenza un miglioramento clamoroso in queste condizioni rispetto alle World Series di dicembre.

5.43 Ineos Team UK vola a quota 3 punti (su 3 regate disputate) e precede in classifica Luna Rossa Prada Pirelli (1 punto dopo 2 regate) e American Magic (0 punto dopo 3 sfide).

5.41 La seconda giornata di Round Robin della Prada Cup si conclude dunque con la doppia sconfitta di American Magic, in netta difficoltà con il vento medio-leggero affrontato oggi nel golfo di Hauraki.

5.39 Ineos trionfa e resta a punteggio pieno dopo tre regate. Terzo k.o. consecutivo per American Magic, destinato al secondo DNF di giornata…

5.38 Britannia naviga agevolmente sui foil e riesce a tagliare il traguardo con due minuti e mezzo di anticipo rispetto allo scadere del tempo regolamentare.

5.36 Ineos trova finalmente un po’ di pressione e dovrebbe riuscire a concludere la regata regolarmente, prima dello scadere del 45° minuto di regata.

5.35 Ineos ha 6 minuti a disposizione per raggiungere la linea d’arrivo, mentre American Magic si avvicina al terzo gate con 1200 metri di ritardo rispetto ai britannici.

5.33 Gli americani sono riusciti a decollare nella fase centrale del 3° leg ed ora guadagnano molto terreno nei confronti di Ineos, che può comunque gestire 1500 metri di margine.

5.31 Corsa contro il tempo per Britannia, che deve concludere la regata entro 10′ per restare entro i limiti del tempo massimo di regata (non può superare i 45′ di durata complessiva).

5.29 Ineos è già al terzo gate: britannici ad un lato di poppa dal terzo successo consecutivo nella Prada Cup.

5.27 Gli americani virano al secondo gate con la bellezza di 8’47” di ritardo rispetto a Ineos. In termini di distanza fisica, ci sono due chilometri e mezzo tra i due AC75.

5.25 Parte bassa del campo di regata che si conferma nettamente più performante, ma Patriot fa davvero fatica a restare stabilmente sui foil con vento medio-leggero.

5.23 Sono già passati cinque minuti dal passaggio di Ineos al secondo gate (di metà regata), ma American Magic deve ancora affrontare l’ultimo tratto in vista della boa.

5.21 Vantaggio abissale per Ineos, già impegnato nella seconda bolina, mentre American Magic è ancora lontano dal gate n.2…

5.20 Crisi nera per American Magic, di nuovo in grandissima difficoltà nel tentativo di trovare pressione per decollare.

5.18 Ottimo giro di boa per Ineos, che si lancia nel secondo lato di bolina con grande slancio.

5.16 Attenzione! American Magic riesce a decollare e prende velocità, ma Ineos reagisce e conserva un buon vantaggio in vista del secondo gate.

5.15 VMG vicina allo 0 per Patriot, alla disperata ricerca di un po’ di pressione per provare a tornare in volo sui foil.

5.13 Gli inglesi di Ineos trovano una buona raffica ma decidono di virare, perdendo la possibilità di decollare. American Magic distante adesso 550 metri da Ben Ainslie e compagni.

5.11 Ufficiale l’accorciamento della regata da 6 a 4 leg. In corso di svolgimento il primo lato di poppa, a seguire ci sarà il secondo lato di bolina ed infine il secondo lato di poppa.

5.08 Ineos allunga e porta a 370 metri il suo vantaggio nei confronti degli americani. Vento sui 9-12 nodi in questa parte del campo di regata.

5.07 A breve il comitato organizzatore potrebbe accorciare la durata della regata da 6 a 4 tratte, come avvenuto anche per il match tra Luna Rossa e American Magic.

5.05 Regata apertissima: Ineos ha 190 metri di vantaggio su American Magic all’inizio del primo lato di bolina (seconda tratta).

5.03 Anche American Magic non trova pressione e rallenta vistosamente, raggiungendo il primo gate con 1’50” di ritardo rispetto ad Ineos.

5.00 Ineos approccia il primo gate con 800 metri di margine su American Magic. Manovra molto difficoltosa per i britannici, caduti dai foil e ormai fermi tra le due boe.

4.57 Britannici in volo con oltre 700 metri di vantaggio sugli americani nel corso del primo lato di bolina.

4.56 Dean Barker ha provato a bloccare la traiettoria di Ineos in partenza, senza successo. Gli americani non riescono a decollare e accusano subito un distacco enorme.

4.55 Patriot non riesce a volare, perciò Britannia ha la possibilità di prendere subito un vantaggio molto importante.

4.54 Britannia entra nella zona di pre-start, mentre American Magic commette subito un errore e deve scontare una penalità.

4.52 Quattro minuti alla partenza di Ineos-American Magic!! La speranza è quella che il vento possa consentire il regolare svolgimento di tutta la regata…

4.49 Obiettivo di giornata centrato da parte di Luna Rossa, che va 1/1 in classifica in vista della fondamentale giornata di domani. Domenica 17 gennaio il team italiano dovrà affrontare ben due regate: la prima contro Ineos, la seconda contro American Magic.

4.45 American Magic, fermo a quota 0 al termine del primo Round Robin, si trova in pratica già spalle al muro in ottica qualificazione diretta alla finale di Prada Cup. In caso di successo da parte di Ineos, gli americani chiuderebbero infatti il day-2 con 3 punti di ritardo rispetto alla capolista Britannia.

4.42 Slitta di dieci minuti il via del secondo e ultimo match di giornata: Ineos-American Magic scatterà alle ore 4.55.

4.39 Sirena ritiene Ineos Team UK favorito in vista della prossima regata contro American Magic. Patriot sembrerebbe infatti più adeguata a venti forti, mentre la Britannia ammirata ieri dovrebbe avere una marcia in più.

4.35 Max Sirena (skipper e team manager di Luna Rossa) a Sky Sport: “I ragazzi in barca sono stati bravissimi. Hanno avuto il coraggio di fare la seconda poppa, davvero bravi. Strambare sui foil con 7-8 nodi su queste barche non è la cosa più semplice del mondo… Siamo molto contenti, perché a un certo punto abbiamo rivisto il film della regata di dicembre con New Zealand. L’obiettivo è andare forte con tutto il range di vento, anche se abbiamo una configurazione che ci permette di andare bene con vento leggero”

4.30 Grande curiosità per vedere in acqua Britannia dopo il ricorso di ieri (vinto) da parte di Luna Rossa. Ben Ainslie e compagni infatti non potranno più impiegare l’outhaul (irregolare) impiegato nella prima giornata di gara della manifestazione.

4.20 UFFICIALE: la sfida tra Ineos Team Uk e American Magic comincerà alle ore 4.45 italiane (16.45 locali).

4.10 A seguire il programma odierno si chiuderà con il primo match del secondo Round Robin tra American Magic ed Ineos Team UK. Grande attesa per verificare le prestazioni di Britannia con vento leggero.

4.03 DNF per American Magic. Il primo Round Robin si conclude dunque con Ineos al comando davanti a Luna Rossa e Patriot.

3.57 Gli americani non riusciranno a tagliare il traguardo entro tempo massimo: seconda sconfitta consecutiva e 0 punti in classifica al termine del primo Round Robin per i favoriti della vigilia…

3.55 VINCE LUNA ROSSA!!!! Vittoria schiacciante e primo punto in classifica per la barca tricolore in questo Round Robin di Prada Cup!

3.53 Gli americani devono ancora raggiungere la boa: Luna Rossa naviga abbastanza bene nell’ultimo lato di poppa ed è in pieno controllo.

3.50 Vento apparentemente in aumento: Luna Rossa a un passo dal primo punto nella Prada Cup!!!

3.48 Manovra perfetta Luna Rossa!!! Ultimo lato di poppa. La barca italiana naviga a 33 nodi, mentre Patriot è ormai lontanissima!

3.46 American Magic non riesce ancora a decollare sulla sinistra del campo, mentre Luna Rossa sta trovando pressione sulla destra e si appresta a manovrare per il terzo gate.

3.45 Luna Rossa torna in volo sui foil e prova ad allungare in maniera definitiva! Siamo ormai vicini al terzo e ultimo gate.

3.44 Parte alta del campo di regata con pochissimo vento: gli AC75 sono caduti dai foil e adesso fanno davvero fatica a trovare la pressione.

3.42 Velocità e VMG molto simili in questa fase tra le due barche: Luna Rossa ha 450 metri di vantaggio su Patriot ad un paio di virate dal terzo gate.

3.40 Un minuto esatto di vantaggio al termine del primo giro! Luna Rossa si lancia sulla destra del campo e naviga a 29 nodi, mentre American Magic paga oltre 500 metri dalla testa.

3.38 Luna Rossa approccia il secondo gate con 800 metri di vantaggio su Patriot, che nel frattempo è riuscita a trovare un po’ di pressione tornando a volare sui foil.

3.37 Luna Rossa trova pressione, decolla sui foil e va al sorpasso!!!!

3.35 VMG sempre vicina allo zero per Luna Rossa. Gli americani hanno raggiunto un massimo vantaggio di 600 metri!

3.34 Entrambi gli AC75 sono praticamente fermi! Vento sui 4-5 nodi, la regata è a rischio cancellazione.

3.32 Lato di poppa disastroso per Luna Rossa fino a questo momento! Patriot vola sui foil e si porta clamorosamente in vantaggio, mentre la barca del Bel Paese è lentissima e non riesce a decollare.

3.30 American Magic ha raggiunto il primo gate con un ritardo di 7’38” rispetto a Luna Rossa, ma questo gap è destinato a scemare in tempi celeri.

3.28 REGATA ACCORCIATA! Verranno effettuati due lati di bolina e due lati di poppa, per un totale di 4 tratte invece di 6. Scelta obbligata per evitare di sforare i 45 minuti complessivi di gara.

3.26 Siamo davvero ai limiti della regolarità: vento sui 5-6 nodi in questo frangente, American Magic deve ancora raggiungere la prima boa!

3.25 Anche Luna Rossa adesso sta facendo molta fatica a rimanere sui foil, nel primo lato di poppa, ma il vantaggio accumulato nei confronti di American Magic supera gli 800 metri!

3.22 Luna Rossa ha già superato il primo gate di bolina, mentre Patriot è praticamente ferma a distanza siderale dall’imbarcazione tricolore.

3.21 American Magic fa davvero fatica a “decollare” ed è in netta difficoltà. Americani già lontanissimi dalla barca italiana!

3.20 Vento davvero molto leggero: Luna Rossa si esalta e allunga ad oltre 600 metri di vantaggio su American Magic!!

3.18 Pessima partenza da parte di Patriot, che paga già un ritardo di 230 metri rispetto a Luna Rossa nel corso della prima bolina.

3.17 Luna Rossa sceglie la sinistra del campo di regata, mentre gli americani spaiano e optano per la destra sul primo lato di bolina.

3.16 American Magic in grande difficoltà! PARTENZA LUNA ROSSA!!

3.14 Luna Rossa entra per prima nella zona di pre-start, meno di due minuti al via della regata!

3.13 Quest’oggi, con vento leggero, la partenza sarà meno cruciale di ieri. Fondamentale comunque partire col piede giusto questo Match Race…

3.12 Mancano esattamente 4 minuti al via della prima regata di giornata!! Tra un paio di minuti, Luna Rossa e Patriot entreranno nella zona di pre-start!

3.11 Questa la formazione di Luna Rossa.

LATO DESTRO

James Spithill (timoniere e controllore di volo)

Matteo Celon (grinder)

Umberto Molineris (grinder)

Enrico Voltolini (grinder)

Emanuele Liuzzi (grinder)

LATO SINISTRO

Pietro Sibello (trimmer randa), può cambiare lato durante la regata

Francesco Bruni (timoniere e controllore di volo)

Romano Battisti (grinder)

Gilberto Nobili (grinder)

Nicholas Brezzi (grinder)

Pierluigi De Felice (grinder)

3.09 CLASSIFICA PRADA CUP 2021: Ineos Team Uk 2 (su 2 regate disputate), Luna Rossa Prada Pirelli 0 (dopo una regata), American Magic 0 (dopo una sfida).

3.07 La chiave quest’oggi per i team, in condizioni di vento medio-leggero, sarà quella di rimanere il più a lungo possibile sui foil e di evitare gli splash down per non dover perdere troppo terreno rispetto all’imbarcazione rivale.

3.04 Si partirà verso le 3.15 con il match tra Luna Rossa e American Magic, mentre a seguire comincerà il secondo Round Robin con il confronto tra britannici e americani.

3.01 Condizioni di vento leggero che dovrebbero esaltare le caratteristiche di Luna Rossa, mettendo sulla carta maggiormente in difficoltà sia Patriot che Britannia. Questa Prada Cup ci ha però già riservato diverse sorprese e colpi di scena, perciò non ci resta che attendere lo start della prima race di giornata.

2.58 Le previsioni meteo parlano di un cielo soleggiato e di una brezza che soffierà da sud ovest tra i 7 e i 13 nodi. Ricordiamo che il limite minimo per poter regatare è un vento a 6 nodi.

2.55 SELEZIONATO IL CAMPO DI REGATA: si gareggerà in un campo tra il C e il D, leggermente più a sud est rispetto a ieri (in cui è stato utilizzato il C).

What to expect on Day 2 of the @Prada Cup. Tricky winds and a combination C/D course. Race Day Preview 👉 https://t.co/rf2JAIVfNy #PRADACup #Day2 pic.twitter.com/NFD9dD4ZHE — americascup (@americascup) January 15, 2021

2.51 Quella tra italiani e americani si profila già una regata estremamente importante in ottica qualificazione diretta alla finale di Prada Cup (riservata al primo classificato della fase a gironi), infatti chi uscirà sconfitto dalla contesa terminerà il primo Round Robin (sui quattro totali) fermo a quota 0 punti con due k.o. in altrettanti incontri disputati.

2.48 Dopo una giornata inaugurale caratterizzata dal doppio successo a sorpresa di Ineos Team UK (e dal ricorso vinto da parte di Luna Rossa sull’irregolarità della barca inglese), il day-2 prevede in apertura di programma il match Luna Rossa Prada Pirelli-American Magic e a seguire la rivincita dello scontro diretto tra statunitensi e britannici.

2.45 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata ufficiale di gara della Prada Cup 2021, Challenger Series della 36ma Coppa America di vela.

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata ufficiale di gara della Prada Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Grandissima attesa nel golfo di Hauraki per le prossime due regate di Round Robin delle Challenger Series, valevoli per la qualificazione alle Finali dell’America’s Cup 2021 contro i padroni di casa e campioni in carica di Emirates Team New Zealand.

Dopo una giornata inaugurale caratterizzata dal doppio successo a sorpresa di Ineos Team UK (e dal ricorso vinto da parte di Luna Rossa sull’irregolarità della barca inglese), il day-2 prevede in apertura di programma il match Luna Rossa Prada Pirelli-American Magic e a seguire il rematch dello scontro diretto tra statunitensi e britannici. Quella tra italiani e americani si profila già una regata estremamente importante in ottica qualificazione diretta alla finale di Prada Cup (riservata al primo classificato della fase a gironi), infatti chi uscirà sconfitto dalla contesa terminerà il primo Round Robin (sui quattro totali) fermo a quota 0 punti con due k.o. in altrettanti incontri disputati.

Si comincia stanotte alle ore 3.15 con la sfida tra Luna Rossa e American Magic, mentre a seguire ci sarà spazio per il secondo scontro diretto della manifestazione tra britannici e americani. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale notturna dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del cammino di Luna Rossa nella 36ma Coppa America di vela: buon divertimento!

Foto: Luna Rossa Press