CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI: LUNA ROSSA POTREBBE RIBALTARE TUTTO CON VENTO LEGGERO

VIDEO LUNA ROSSA: “NON PENALIZZATE INEOS? CI STATE PRENDENDO IN GIRO…”

INEOS UK A RISCHIO SQUALIFICA! BEN AINSLIE: “I RECLAMI DI LUNA ROSSA SONO ROZZI!”

LA CRONACA DELLA REGATA DI OGGI

DISPUTATE LE REGATE FANTASMA CONTRO AMERICAN MAGIC

MAX SIRENA ATTACCA: “RESPINTE TRE RICHIESTE DI PENALITA’ A INEOS, PERCHE’?”

JAMES SPITHILL: “SORPRESO PER LA MANCATA PENALIZZAZIONE DI INEOS”

CALENDARIO LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC: PROGRAMMA, DATE E ORARI DELLA SEMIFINALE DI PRADA CUP

LUNA ROSSA VERSO LA SEMIFINALE: COME STA AMERICAN MAGIC

FOTO: LUNA ROSSA E INEOS HANNO RISCHIATO LA COLLISIONE!

CANCELLATA LA REGATA DI DOMANI TRA LUNA ROSSA ED INEOS

VIDEO: RIVIVI LA REGATA TRA LUNA ROSSA ED INEOS

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DI LUNA ROSSA INEOS

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DI PRADA CUP TRA LUNA ROSSA E AMERICAN MAGIC

VIDEO: L’INCROCIO AL LIMITE TRA LUNA ROSSA E INEOS. I BRITANNICI EVITANO LA PENALITA’

VASCO VASCOTTO (LUNA ROSSA): “PER UN METRO NON LI ABBIAMO RIPRESI”

LE PAGELLE DI OGGI DELLA PRADA CUP

LA CLASSIFICA DELLA PRADA CUP

RISULTATI PRADA CUP

INEOS UK HA VINTO LA CHRISTMAS CUP

LA GUIDA COMPLETA DELL’AMERICA’S CUP

6.12 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

6.11 Da capire se domani Luna Rossa ed Ineos torneranno in acqua per una regata ininfluente. Vi faremo sapere nelle prossime ore.

6.11 La graduatoria dopo la penultima giornata del round robin.

CLASSIFICA PRADA CUP

Ineos Team UK 6 punti Luna Rossa 3 American Magic 0

6.10 Terminata anche la regata di Luna Rossa subito dopo la partenza. Non cambia nulla: gli italiani dovranno disputare la semifinale contro American Magic dal 29 gennaio. Sarà durissima, perché gli statunitensi, tradizionalmente, sanno risorgere con prepotenza dalle difficoltà.

6.08 Fase di partenza per Luna Rossa nella regata fantasma al cospetto degli americani.

6.06 Ora la farsa toccherà a Luna Rossa.

6.05 Dopo la partenza viene subito annullata la regata partenza di Ineos contro American Magic.

6.00 Ora è iniziata la regata fantasma di Ineos contro American Magic. Dopo la partenza verrà interrotta. E’ un atto formale per attribuire il sesto punto ai britannici.

5.54 Ora dovrebbero disputarsi le ‘regate fantasma contro American Magic.

5.53 In giornata sapremo se la regata di domani tra Luna Rossa ed Ineos, ormai ininfluente, si disputerà.

5.50 Luna Rossa tornerà in acqua invece il 29 gennaio per affrontare American Magic. La semifinale sarà al meglio delle 7 regate: bisognerà vincerne 4 per raggiungere Ineos in finale.

5.48 Con 5 vittorie su 5, Ineos UK ha vinto matematicamente il round robin di Prada Cup, qualificandosi per la finale che si svolgerà dal 13 al 22 febbraio.

5.47 Luna Rossa dovrà ora disputare la semifinale di Prada Cup contro American Magic a partire dal 29 gennaio.

5.46 Non viene accolta la protesta di Luna Rossa. Risultato confermato.

5.45 Luna Rossa taglia il traguardo con 33″ di ritardo. C’è una protesta da parte del team italiano.

5.44 Luna Rossa ha provato un ultimo incrocio disperato, ma non c’è stato nulla da fare.

5.44 Vince Ineos e va in finale di Prada Cup.

5.43 100 metri di vantaggio per Ineos, in poppa fanno paura.

5.41 Ineos e Luna Rossa arrivano appaiate all’ultimo gate! Un secondo di vantaggio per gli inglesi, che però scelgono il lato sinistro nell’ultima poppa e sono più veloci.

5.40 Regata quasi compromessa purtroppo per Luna Rossa.

5.38 C’è il sorpasso di Ineos. Che prova di forza dei britannici.

5.37 Ineos fa paura, sta volando sul lato sinistro.

5.36 Al quarto gate Luna Rossa mantiene solo 10″ di vantaggio. Ora il terzo lato di bolina sarà decisivo.

5.35 Vira Luna Rossa, ma Ineos ha quasi colmato il gap. In poppa gli inglesi sono nettamente più veloci.

5.34 Ineos fa paura in poppa, sta recuperando. Il vantaggio di Luna Rossa è sceso a soli 190 metri.

5.33 Grandissima seconda bolina di Luna Rossa. Ora bisogna stare in campana in questo lato di poppa.

5.32 Al terzo gate Luna Rossa transita con un vantaggio di 19″.

5.32 Ci avviciniamo al gate 3, dunque a metà regata.

5.31 Luna Rossa è più veloce ora sul lato sinistro. 300 metri di vantaggio.

5.31 Luna Rossa stramba in faccia ad Ineos. Giustamente gli italiani ora marcano i britannici. 185 metri di vantaggio.

5.30 Le barche sono molto distanziate in questa fase. Luna Rossa ha 140 metri di vantaggio. E’ una regata pazzesca.

5.29 SECONDA BOLINA E SORPASSO DI LUNA ROSSA! E’ davanti all’incrocio!

5.28 Alla seconda boa Ineos è al comando con 9″ su Luna Rossa. E’ durissima.

5.27 All’incrocio è davanti Ineos. Luna Rossa ha sbagliato a temporeggiare.

5.27 Vira anche Luna Rossa, forse in maniera tardiva.

5.26 Ineos reagisce subito, stramba e vira verso destra.

5.26 SORPASSO DI LUNA ROSSA IN POPPA!

5.25 Al primo gate di bolina passa al comando Ineos con 2 secondi di vantaggio su Luna Rossa. I britannici hanno effettuato il sorpasso. Ma è tutto aperto. Ora primo lato di poppa.

5.24 Ora vira Ineos e trova una maggior pressione di vento.

5.24 QUASI SI TOCCANO LUNA ROSSA E INEOS! E’ corpo a corpo!

5.23 Protesta di Luna Rossa, ma nessuna sanzione da parte della giuria.

5.22 Vira Ineos e risponde subito Luna Rossa. Si stanno marcando, le due barche sono AFFIANCATE!

5.21 Ineos vira per prima verso destra, Luna Rossa risponde. La barca italiana è andata vicinissima al boundary.

5.20 Luna Rossa inizia leggermente davanti la regata, buona partenza, ma è affiancata da Ineos sulla destra. Posizione delicata.

5.18 Luna Rossa si sposta completamente a destra, Ineos invece va verso il fondo del confine virtuale.

5.18 Luna Rossa entra nella zona di pre-start.

5.16 Vento forte ora, sono le condizioni preferite da Ineos. Ma ormai non è più tempo di parole: Luna Rossa deve provare a vincere, qualunque siano le condizioni.

5.15 5 minuti al via. Si partirà davvero? La regata era prevista in origine per le 4.00.

5.13 ENNESIMO RINVIO di 5 minuti. Partenza spostata alle 5.20!

5.12 Addirittura il vento varia tra i 12 ed i 20 nodi.

5.11 Attenzione, il vento sta rinforzando molto. Un vantaggio per Ineos, che gradisce le raffiche sostenute.

5.10 Cinque minuti al via. Luna Rossa entrerà nel pre-start con mure a sinistra.

5.08 Da capire se ora Ineos avrà problemi alla randa durante questa regata. Il problema sarà stato risolto del tutto? Lo scopriremo a breve.

5.07 Otto minuti al via. Si partirà per davvero?

5.04 Ineos ha accusato un problema al cunningham, un sistema idraulico che serve per dare forma alla randa. Tutto risolto.

5.03 Il problema sembra risolto. Il volto di Ben Ainslie appare già più sollevato.

5.02 Tredici minuti alla partenza. Grande fibrillazione a bordo di Ineos.

5.00 Proseguono alacremente i lavori su Ineos. Il problema potrebbe riguardare l’albero.

4.57 NUOVO RINVIO, PAZZESCO! Ineos ha un problema all’infilatura della randa. Ha chiesto il rinvio di 15 minuti. Ogni team poteva chiedere il rinvio di 15 minuti una sola volta in questo round robin.

4.54 Attenzione, c’è un problema tecnico per Ineos da definire! Tecnici al lavoro, ma mancano solo 5 minuti alla partenza!

4.52 NUOVO RINVIO! Di soli 5 minuti stavolta. Partenza alle 5.00. C’è stato un salto di vento a sinistra.

4.51 Se il vento resta sui 10 nodi, per Luna Rossa è un vantaggio, perché predilige il vento leggero.

4.50 Sale la tensione. 5 minuti al via di Luna Rossa vs Ineos…

4.47 Otto minuti alla partenza, salvo nuove sorprese. Il vento sembra essersi stabilizzato intorno ai 10 nodi.

4.41 Al momento viene confermata la partenza alle 4.55.

4.38 E’ una regata decisiva, giustamente la giuria sta aspettando delle condizioni di vento stabile. Oggi erano previste raffiche tra i 10 ed i 20 nodi, dunque si comprende come i salti fossero probabili.

4.37 La regata sarebbe dovuta iniziare alle 4.00. Dunque avremo, come minimo, 55 minuti di ritardo.

4.35 Salti di vento continui, la giuria non se la sente di far partire la regata.

4.34 Continua a slittare la partenza, ora fissata per le 4.55. Il vento resta instabile.

4.29 NUOVO RINVIO! Partenza spostata alle 4.45. C’è davvero grande suspense oggi, il vento instabile la sta facendo da padrone. Attenzione perché può succedere di tutto.

4.27 Vento meno sostenuto del previsto ad Auckland. Si profila un match molto delicato dal punto di vista tattico.

4.25 Dieci minuti al via della regata! Fase di pre-start fondamentale: James Spithill e Francesco Bruni dovranno essere perfetti per avere la meglio su Ben Ainslie.

4.19 Ricordiamo che si gareggia sul campo di regata C, quello più vicino alla costa. Ai neozelandesi piace perché consente al pubblico di guardare la regata. Sarà utilizzato quasi sempre.

4.16 CI SIAMO! Si parte alle 4.35! Fissato il nuovo orario.

4.15 Ancora nessuna novità. Serve munirsi di pazienza.

4.10 Al termine della regata odierna tra Luna Rossa ed Ineos, entrambi gli equipaggi disputeranno una “regata fantasma” contro American Magic, assente perché in riparazione dopo la scuffia di domenica scorsa. Si tratta di un atto formale che servirà per assegnare il punto in classifica. Di fatto entrambe le ‘regate fantasma’ verranno interrotte subito dopo la partenza.

4.09 Ricordiamo che Luna Rossa è obbligata a vincere per rimanere in corsa per il primo posto del round robin che fornisce la qualificazione diretta per la Finale di Prada Cup. Perdendo oggi, la regata di domani con Ineos sarebbe ininfluente ed i due team potrebbero anche decidere di non disputarla.

4.08 Ora stanno venendo spostate le boe.

4.06 Ancora nessuna decisione da parte della giuria. Occorrerà attendere. Tutto fermo: ricordiamo che la partenza è stata posticipata a causa di un salto di vento.

4.03 E’ probabile che la giuria ruoterà l’asse del campo di regata a seguito del cambio di vento.

4.00 Ora la giuria dovrà comunicare il nuovo orario di partenza.

3.59 Luna Rossa si stava allungando bene sulla destra, aveva posto delle buonissime basi per partire bene.

3.58 CLAMOROSO! Partenza posticipata! C’è stato un salto di vento sulla destra! Tutto rimandato!

3.57 Tre minuti alla partenza, fase cruciale…

3.56 Quattro minuti esatti al via della regata! Tra un paio di minuti Luna Rossa e Britannia entreranno nella zona di pre-start!

3.55 Questa la formazione di Luna Rossa.

LATO DESTRO

James Spithill (timoniere e controllore di volo)

Matteo Celon (grinder)

Umberto Molineris (grinder)

Enrico Voltolini (grinder)

Emanuele Liuzzi (grinder)

LATO SINISTRO

Pietro Sibello (trimmer randa), può cambiare lato durante la regata

Francesco Bruni (timoniere e controllore di volo)

Romano Battisti (grinder)

Gilberto Nobili (grinder)

Nicholas Brezzi (grinder)

Pierluigi De Felice (grinder)

3.53 La classifica generale del Round Robin di Prada Cup vede Ineos al comando a punteggio pieno con 4 punti, mentre Luna Rossa deve inseguire a quota 2. American Magic già certo del terzo posto con 0 punti.

3.50 Il programma odierno si aprirà ufficialmente a partire dalle 4 con l’attesissimo match Luna Rossa-Ineos, mentre a seguire italiani e britannici affronteranno una regata ‘fantasma’ contro American Magic. Gli statunitensi non scenderanno in acqua nel corso di questo weekend per riparare Patriot in vista della semifinale.

3.45 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata ufficiale di gara della Prada Cup 2021, torneo di selezione tra i Challenger per la 36ma Coppa America di vela.

Programma e orari repliche – Novità sul campo di regata: cosa cambia? – Previsioni meteo – Presentazione weekend

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata ufficiale di gara della Prada Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Grandissima attesa nel golfo di Hauraki per la prossima regata di Round Robin tra Luna Rossa ed Ineos Team UK, fondamentale in ottica qualificazione diretta alla finale della manifestazione. Il team italiano è infatti costretto a vincere gli ultimi due match contro i britannici (il primo sabato, il secondo domenica) per agguantare il primo posto nel girone ed il conseguente pass per l’atto conclusivo delle Challenger Series.

La compagine inglese guidata da Ben Ainslie è ancora imbattuta in questa Prada Cup con quattro successi totali su altrettanti match disputati, mentre Luna Rossa ha un record di 2/2 dopo aver battuto due volte American Magic (assente questo weekend per riparare Patriot in vista della semifinale). Le previsioni meteo di giornata parlano di un vento medio-forte, tra i 13 e i 18 nodi sul campo di regata C, mentre domani sono previste raffiche ancor più sostenute fino a 21 nodi (limite massimo consentito per regatare). Vedremo se Max Sirena e compagni saranno riusciti ad effettuare un passo avanti anche in queste condizioni, in modo da contrastare una Britannia apparsa fino a questo momento davvero molto solida.

Appuntamento fissato stanotte alle ore 4.00 per l’attesissima sfida tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Ineos Team UK, valevole per il terzo Round Robin della Prada Cup 2021. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale notturna dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso di Luna Rossa in Coppa America: buon divertimento!

Foto: Press Luna Rossa