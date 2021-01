CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Appuntamento a domani notte per Luna Rossa vs American Magic alle ore 03.00.

04.45 Luna Rossa tornerà in acqua domani notte: alle ore 03.00 affronterà American Magic, poi a seguire un altro confronto tra Ineos Uk e gli statunitensi.

04.43 Esordio con sconfitta per Luna Rossa, ma sono arrivate delle buone indicazioni da Auckland: l’imbarcazione italiana è assolutamente in lizza per il successo finale della Prada Cup. Ineos Uk ha però impressionato, con una doppia vittoria inattesa alla vigilia. Le prestazioni di Luna Rossa e Ineos UK si sono rivelate molto simili, di fatto equivalenti. Nelle prossime regate sarà dunque cruciale portarsi davanti sin dalla partenza. Su questo campo di regata non è semplice effettuare un sorpasso.

04.42 CLASSIFICA PRADA CUP: Ineos Uk 2 punti (2 regate disputate), Luna Rossa 0 punti (1 regata disputata), American Magic Luna Rossa 0 punti (1 regata disputata).

04.41 A decidere tutto è stata la partenza. Ineos Uk è stata più brava, ha preso il lato destro decisamente più favorevole e poi ha controllato la situazione. Luna Rossa è sempre stata sul pezzo, ma il ritardo accumulato al via è stato praticamente irrecuperabile.

04.40 INEOS UK HA VINTO LA SECONDA REGATA DELLA PRADA CUP. I britannici hanno battuto Luna Rossa di 28”. Secondo successo di giornata per Ineos Uk dopo il dominio contro American Magic, crollati un’ora fa con 1’20” di distacco.

04.39 Situazione cristallizzata, ci si invola rapidamente verso il traguardo. Ineos Uk ha vinto anche la seconda regata di giornata, Luna Rossa si è purtroppo dovuta arrendere ma ha dimostrato di essere sul pezzo.

04.37 Ci sarebbe voluta un’altra bolina per provare a minare le certezze di Ineos Uk. I britannici sono in controllo con 200 metri di margine su Luna Rossa.

04.36 Ineos Uk chiude l’ultimo tratto di bolina e approccia le boe. Luna Rossa ha recuperato tantissimo ed è a 13”! Ma non si potranno recuperare in poppa. I britannici hanno in mano la vittoria.

04.35 Da manuale. Luna Rossa manovra, Ineos Uk replica. Si battaglia per prendere la destra del campo di regata C, la chiave tattica delle due regate di oggi è stata qui. I britannici sono davanti e la proteggono senza difficoltà, sempre 200 metri di vantaggio per BRITAnnia. Ci avviciniamo all’ultimo gate.

04.34 Ineos Uk riesce a proteggere benissimo la destra, copre la situazione e Luna Rossa non può fare altro che accodarsi. Da dietro è impossibile recuperare.

04.33 Luna Rossa ha 230 metri di ritardo in avvio dell’ultimo tratto di bolina. Servirebbe andare sul lato destro del campo di regata e provare a minacciare il predominio di Ineos Uk, in controllo della situazione ma non strabordante come contro gli americani.

04.32 Ineos Uk transita al gate 4, chiudendo il secondo tratto di poppa. Luna Rossa approccia con 23” di ritardo. Il distacco rimane identico, a questo punto è stata la partenza a risultare decisiva. L’imbarcazione italiana deve provare a inventarsi qualcosa nell’ultima bolina.

04.31 Luna Rossa sembra costretta a dovere alzare bandiera bianca. Ineos Uk è fortissima, c’è di buono che Luna Rossa non sta prendendo la scoppola presa dagli americani poco fa.

04.30 In poppa Ineos Uk vola letteralmente e ora ha addirittura 560 metri di vantaggio. Luna Rossa ora fatica con vento a favore.

04.28 Ineos Uk transita alle boe, Luna Rossa ha 23” di distacco. Praticamente ritardo immutato rispetto a quello del gate precedente. Ora inizia il secondo tratto di poppa (il penultimo).

04.27 Niente da fare, Ineos allunga in maniera repentina con un’altra manovra di qualità e riporta rapidamente in vantaggio nell’ordine dei 250 metri. Più agile nell’approccio al gate 3, si sta chiudendo il secondo tratto di bolina.

04.26 LUNA ROSSA STA RECUPERANDOOOOOOOOOOOO! Virata verso destra e tentativo di rimontaaaaaaa! Ritardo ora di 130 metri, ritardo dimezzato. CREDIAMOCI!

04.25 Ineos ha gestito benissimo la situazione sul lato destro del campo di regata. Luna Rossa sta regatando bene, ma il vantaggio iniziale preso dai britannici si sta rivelando determinante.

04.24 La manovra di Luna Rossa è stata ottima, ora bisognerà recuperare in bolina. James Spithill e compagni devono crederci!

04.23 Ineos Uk transita al gate 2 e chiude il primo tratto di poppa. Luna Rossa passa a 22”, ne ha persi 7” in poppa.

04.22 Luna Rossa sta cercando di recuperare qualcosina, ha abbassato un po’ la prua e si è portata a 215 metri. Ora una strambata per restare nel canale di vento e approcciare il gate 2.

04.21 Ineos aumenta il vantaggio in questo tratto veloce della regata, siamo sui 260 di margine. Chi è davanti ha il vento pulito e chi è dietro non riesce praticamente mai a impensierire l’avversario. Bisogna cercare di contenere il distacco e poi provare una magia nella seconda bolina.

04.20 Concluso il primo tratto di bolina. Ineos Uk ha un vantaggio di 15” su Luna Rossa. Ora il lato di poppa, bisogna cercare di rimontare.

04.19 Luna Rossa è costretta a una virata aggiuntiva perr prendere il primo gate, Ineos Uk viaggia più filante verso la prima boa.

04.18 Luna Rossa sembra superiore in manovra con i timonieri fissi, ma al momento Ineos è più facile. Il team tricolore prova a fintare, ma i britannici continuano a fidarsi del lato destro del campo di regata.

04.17 Le due barche sono comunque molto vicine, Luna Rossa è attardata di 50 metri. Primo incrocio.

04.16 Ineos Uk va verso destra, Luna Rossa a sinistra. Le due barche si separano nel primo lato di bolina, forse i britannici potranno avere il vantaggio di dover piazzare una virata in meno.

04.15 PARTENZA DI INEOS. Le due barche vanno entrambe sulla sinistra, i britannici sono più interni e prendono il vantaggio su Luna Rossa.

04.14 LUNA ROSA PIAZZA LA STRAMBATA! James Spithill e Francesco Bruni lavorano per prendersi la destra.

04.13 Che manovre di partenze! Battaglia totale per approcciare meglio la linea di partenza.

04.13 Eccoci all’ingresso. Ineos Uk da sinistra, dunque 10 secondi di vantaggio su Luna Rossa. Due minuti alla partenza.

04.12 LUNA ROSSA HA LE VOLANTI. Sono i paterazzi scoppiati di poppa. Se ne era parlato tanto negli ultimi giorni, flettono l’albero.

04.10 Gli uomini di Ineos Uk saranno forse un po’ affaticati dalla prima regata? Ormai ci siamo, cinque minuti alla partenza. James Spithill e Francesco Bruni dovranno subito fare la differenza in partenza.

04.08 Luna Rossa ha chiuso le World Series al terzo posto, ma è andata vicinissima alla vittoria, ben figurando contro Team New Zealand. L’imbarcazione italiana ha tutti i mezzi tecnici e tattici per giocarsela, sarà subito importantissimo fare risultato contro Ineos Uk, reduce dal dominio contro American Magic.

04.06 Questa la formazione di Luna Rossa.

LATO DESTRO

James Spithill (timoniere e controllore di volo)

Matteo Celon (grinder)

Umberto Molineris (grinder)

Enrico Voltolini (grinder)

Emanuele Liuzzi (grinder)

LATO SINISTRO

Pietro Sibello (trimmer randa), può cambiare lato durante la regata

Francesco Bruni (timoniere e controllore di volo)

Romano Battisti (grinder)

Gilberto Nobili (grinder)

Nicholas Brezzi (grinder)

Pierluigi De Felice (grinder)

04.04 ECCO LUNA ROSSA. In acqua l’imbarcazione italiana. Indicato anche il tempo: la seconda regata incomincerà tra 11 minuti! Gli italiani sono pronti ad affrontare Ineos Uk.

03.57 C’è un’evoluzione del meteo in questo intermezzo tra le due regate? Per il momento il vento è stabili sui 10-12 nodi (dunque ideali per Luna Rossa), potrebbe evolvere un po’ la marea. Attenzione alla partenza: sarà importante prendere il lato destro per avere un buon vantaggio.

03.52 Qualche dato tecnico della regata. Ineos Uk ha percorso 25,421 km contro i 25,968 degli avversari (è stata dunque più diretta verso le boe), toccando una velocità massima di 44,55 nodi (82,05 km/h) contro i 45,78 nodi (84,78 km/h) degli statunitensi. I britannici hanno viaggiato a 32,5 nodi sopra vento e a 39,57 sotto vento contro i 31,78-37,7 dei rivali.

03.48 E ora si inizia a preparare Luna Rossa…

03.46 Dichiarazioni in team radio molto scontate per i due timonieri. Ben Ainslie è raggiante e ha elogiato i suoi compagni, Dean Barker è affranto e ha detto che analizzerà la regata per capire gli errori: “I vantaggi non possono essere così grandi”.

03.42 Si ritornerà in acqua tra una ventina di minuti, ovviamente sempre sul campo di regata C. Luna Rossa riuscirà a battere Ineos Uk dopo questo dominio dimostrato?

03.40 Ineos Uk si porta a casa il primo punto della Prada Cup. E ora grande attesa per il debutto di Luna Rossa! L’imbarcazione italiana affronterà Ineos Uk e sarà subito un esame importantissimo per il team tricolore. Ne vedremo delle belle.

03.39 INEOS UK HA VINTO LA PRIMA REGATA DELLA PRADA CUP. I britannici tagliano il traguardo dopo 23 minuti (la durata media di una regata sarà più o meno questa). American Magic chiude con un ritaro cosmisco: gli statunitensi pagano addirittura 1’20”, CHE SCOPPOLA!

03.38 Addirittura 1400 metri di vantaggio per Ineos Uk. Impressionante.

03.38 A impressionare è stata la pulizia di guida di Ineos e la qualità tecnica dimostrata dalla barca. Uno show strepitoso dei britannici, stracciati letteralmente i favoriti americani. Luna Rossa deve tremare? Lo scopriremo tra una mezzoretta, quando andrà in scena la seconda regata.

03.37 American Magic attardato di 1’08”. Ora una volata verso il traguardo, un paio di minuti e ci siamo.

03.37 Incrocio con American Magic su due linee contrapposte! Come se fosse un doppiaggio…

03.36 Ineos Uk chiude l’ultimo tratto di bolina e ora si invola in poppa verso il traguardo di questa prima regata.

03.35 I britannici si avvicinano all’approccio dell’ultimo gate. Gestione dei foil eccellente.

03.34 Ineos Uk può permettersi il lusso di controllare la situazione, la vittoria è in pugno e non può sfuggire. American Magic è sempre dietro di circa 900 metri. Velocità in bolina di 35 nodi…. Situazioni davvero ottimali in questa giornata.

03.32 Siamo nell’ultima bolina (è il tratto controvento), poi ci sarà l’arrivo in poppa. Vmg di 28 per Ineos, 20 per American Magic. Ricordiamo che è la reale velocità di avvicinamento ad un punto quando si è costretti a non seguire una rotta diretta da punto a punto.

03.31 RITARDO ABISSALE! American Magic incomincia il penultimo tratto di questa regata con addirittura 1’08” di ritarrdo da Ineos Uk.

03.30 Lato di poppa fulmineo a 40 nodi suonati! Ineos Uk ha già tagliato il gate e ha già virato, approccio perfetto da sinistra. Impeccabile. Pulizia tecnica encomiabile. American Magic è in apnea totale, vede gli avversari che volano via dall’altro lato.

03.28 Show inaspettato di Ineos Uk: doveva essere attardata tecnicamente e invece oggi è stata divina. Magia di Ben Ainslie, tutta la squadra ha lavorato benissimo nelle ultime settimane e oggi si sono visti i frutti. Il vantaggio tocca i 1000 metri di vantaggio: qualcosa di esagerato! American Magic deve alzare bandiera bianca praticamente a metà regata… Che scoppola per gli statunitensi, favoriti dei bookmakers…

03.27 Ineos Uk approccia il gate in maniera aggraziata e incomincia il quarto tratto di questa regata (il secondo in poppa). American Magic vira di nuovo ed è in grandissimo affanno, transita con addirittura 47 secondi di ritardo. I britannici hanno in mano la prima vittoria di questa Prada Cup.

03.26 Ineos ne approfitta per prendere un po’ di margine e volare rapidamente a 400 metri di vantaggio. Ci avviciniamo al nuovo approccio alla boa.

03.25 Ainslie prova ad andare in controllo, Ineos Uk sta viaggiando molto bene anche con vento relativamente leggero ed è più fluida nella sua manovra. American Magic decide per una virata a metà lato.

03.24 Ora le due barche si sono un po’ aperte e dunque il terzo tratto (il secondo in bolina) sarà particolarmente interessante. American Magic sta provando a recuperare qualcosa, ma è dietro di 260 metri. Gli americani viaggiano bassi e cercano l’aerodinamica.

03.22 Ineos si approccia bene alla boa, mentre American Magic sporca un po’ la sua orzata. Sempre una dozzina di secondi di vantaggio.

03.20 INEOS STA VOLANDO! Siamo già attorno ai 40 nodi e il vantaggio su American Magic continua a crescere! 460 metri di margine quando ci avviciniamo alla chiusura del primo tratto d poppa.

03.18 Virata per entrambe le barche, Ineos ha recuperato il ritardo e passa alla prima boa con 12” di vantaggio! Fase di bolina positiva per i britannici, cresciuti esponenzialmente rispetto alle World Series.

03.17 American Magic ha preso un vantaggio di 5 metri, gli statunitensi stanno viaggiando più veloce e con una Vmg più rilevante.

03.15 PARTITI! Siamo sul bordo lungo, Ineos non ha sfruttato il vantaggio del lato destro e American Magic è partita meglio.

03.14 American Magic sceglie il lato snistro per la partenza e si invola di prepotenza verso la linea di partenza, Ineos è più sulla destra.

03.13 American Magic entra da sinistra con 10 secondi di vantaggio su American Magic. Due minuti alla partenza.

03.10 Ora davvero ci siamo, sta per iniziare la Prada Cup.

03.08 Max Sirena ai microfoni della Rai: “Siamo preparati, abbiamo fatto una serie di upgrade e vediamo. Saranno condizioni molto particolai su questo campo di regata, la partenza sarà un elemento molto importante per questa regata. La scuffia di New Zealand? Un insieme di cose, sono situazioni che possono succedere”.

03.06 Non c’è una nuvola in cielo! Splendida giorrnata ad Auckland, siamo attorno ai 30 °C. Giornata da piena estate in Nuova Zelanda.

03.04 Ineos Uk in acqua con la barca BRITAnnia con al timone Sir Ben Ainslie, un guru della vela. American Magic si schiera con la barca Patriot, tmonata da Dean Barker.

03.02 Ricordiamo che queste barche, in condizioni di vento ottimali, possono volare a 50 nodi (oltre i 92 km/h). Si parla di range medio di vento tra i 10 e i 12 nodi per questa notte, le punte sono a 15 nodi come già detto. Cos’è un nodo? L’unità di misura marina, equivale a 1,852 km/h.

03.00 C’è curiosità anche per vedere come si comporterà Luna Rossa con le tanto chiacchierate volanti: le userà o no? Lo scopriremo nella seconda regata, intanto si stanno preparando i britannici di Ineos Uk e gli statunitensii di American Magic.

02.58 CONDIZIONI DEL VENTO: soffia da sud-ovest, tra i 10 e i 15 nodi. Brezza non elevatissima, ma ci potrebbero essere de salti di vento.

02.56 Questo il campo di regata.

02.54 Max Sirena ai microfoni della Rai (con segnale disturbato, è sul gommone a 50 nodi): “Oggi è una giornata importante. Iniziamo davvero un’avventura incominciata tre ann e mezzo fa. ll team è davvero molto motivato. Sarà importante la corrente, creerà un aumento di vento che sicuramente complicherà la situazione”.

02.51 Ricordiamo il regolamento di regata: ingresso in campo gara delle due imbarcazion ai due minuti (2:10 per chi entra mure a sinistra), fase di prestart, partenza in bolina, gate sia in bolina sia in poppa, due o tre giri bolina-poppa a seconda dell’intensità del vento per rispettare. Arrivo in poppa. Durata di regata di circa 30 minuti, per regolamento non si potrà andare oltre i 45 minuti.

02.49 SELEZIONATO IL CAMPO DI REGATA: si incomincerà sul campo C. Location ostica: è vicino alla costa, con insediamenti urbani e con diversi spostamenti di vento. Non è di facile lettura, le imbarcazioni saranno messe a dura prova.

02.47 I bookmakers danno leggermente favorita American Magic davanti a Luna Rossa, vedremo già stanotte quali saranno i valori in campo, anche se può cambiare davvero tutto giorno dopo giorno.

02.45 Trenta minuti all’inizio delle regate! Sale l’attesa in Nuova Zelanda, dove splende il sole e soffia un vento leggero: sono 12 ore avanti rispetto a noi.

02.43 Non c’è una grande favorita della vigilia. Luna Rossa ha tutte le carte in regola per giocarsela e parte alla pari con American Magic, un po’ più indietro Ineos Uk ma può succedere di tutto.

02.41 Il regolamento prevede che le tre imbarcazioni si affrontino tra loro quattro volte, per un totale di otto regate a testa tra questo weekend e il prossimo. La prima in classifica accede direttamente alla finale della Prada Cup, seconda e terza si sfideranno in una semifinale al meglio delle sette regate.

02.39 I challenger in acqua sono tre, oggi assisteremo alle prime due regate del round robin. Si incomincia alle ore 03.15 con Ineos Uk contro American Magic, poi a seguire (ipotizziamo attorno alle ore 04.30) ci sarà l’attesissimo debutto di Luna Rossa contro Ineos Uk.

02.37 Oggi si incomincia finalmente a regatare nella baia di Auckland, inizia la rincorsa verso la America’s Cup. La vincitrice della Prada Cup andrà infatti a sfidare Team New Zealand per la conquista della vecchia brocca.

02.35 Buonanotte cari lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della Prada Cup 2021.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata ufficiale di gara della Prada Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). La lunga attesa è finalmente terminata ed è arrivato il momento delle prime regate di Round Robin delle Challenger Series, valevoli per la qualificazione alle Finali dell’America’s Cup 2021 contro i padroni di casa e campioni in carica di Emirates Team New Zealand.

Il day-1 della Prada Cup prevede due match: in apertura la sfida tra Ineos Team UK e American Magic, a seguire lo scontro diretto tra Luna Rossa Prada Pirelli ed i britannici di Ineos. Si profila dunque una giornata già estremamente interessante in Nuova Zelanda per verificare gli eventuali progressi delle imbarcazioni rispetto alle World Series dello scorso dicembre. In chiave Italia c’è grande curiosità per assistere alla prima uscita ufficiale in Prada Cup di Luna Rossa Prada Pirelli Team, che dovrà vedersela nella seconda race di giornata contro Britannia. Le practice race disputate a inizio settimana hanno evidenziato un deciso passo avanti da parte dell’equipaggio guidato da Sir Ben Ainslie, ma la barca del Bel Paese resta leggermente favorita per il successo alla luce di quanto visto nelle World Series.

Appuntamento fissato stanotte alle ore 3.00 con la regata inaugurale della Prada Cup tra britannici e americani, mentre a seguire arriverà il momento del debutto di Luna Rossa contro Ineos Team UK. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale notturna dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della 36ma Coppa America: buon divertimento!

