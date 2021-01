LIVE Prada Cup 2021 in DIRETTA: Luna Rossa debutta contro Ineos UK! Prima sfida tra americani e britannici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione Prada Cup – Previsioni meteo – Programma 15 gennaio – Presentazione prima giornata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata ufficiale di gara della Prada Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). La lunga attesa è finalmente terminata ed è arrivato il momento delle prime regate di Round Robin delle Challenger Series, valevoli per la qualificazione alle Finali dell’America’s Cup 2021 contro i padroni di casa e campioni in carica di Emirates Team New Zealand.

Il day-1 della Prada Cup prevede due match: in apertura la sfida tra Ineos Team UK e American Magic, a seguire lo scontro diretto tra Luna Rossa Prada Pirelli ed i britannici di Ineos. Si profila dunque una giornata già estremamente interessante in Nuova Zelanda per verificare gli eventuali progressi delle imbarcazioni rispetto alle World Series dello scorso dicembre. In chiave Italia c’è grande curiosità per assistere alla prima uscita ufficiale in Prada Cup di Luna Rossa Prada Pirelli Team, che dovrà vedersela nella seconda race di giornata contro Britannia. Le practice race disputate a inizio settimana hanno evidenziato un deciso passo avanti da parte dell’equipaggio guidato da Sir Ben Ainslie, ma la barca del Bel Paese resta leggermente favorita per il successo alla luce di quanto visto nelle World Series.

Appuntamento fissato stanotte alle ore 3.00 con la regata inaugurale della Prada Cup tra britannici e americani, mentre a seguire arriverà il momento del debutto di Luna Rossa contro Ineos Team UK. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale notturna dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della 36ma Coppa America: buon divertimento!

Foto: Press Luna Rossa