LIVE Milan-Torino, Serie A calcio in DIRETTA: il Diavolo vuole rialzarsi, Ibrahimovic e Calhanoglu convocati

Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Torino, sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Prima di due sfide consecutive, le due squadre si riaffronteranno martedì 12 gennaio per gli ottavi di Coppa Italia: il Milan vuole cogliere l’occasione per rimettere un po’ di distanza tra lei e le avversarie, trainate dai cugini dell’Inter a solo una lunghezza dai rossoneri; il Torino è invece alla ricerca di punti fondamentali per rialzarsi dal pantano delle zone basse di classifica.

Con il ko al cospetto della Juventus, i rossoneri hanno visto interrompersi la striscia di 27 partite senza sconfitte. La squadra di Stefano Pioli rimane comunque in testa alla classifica, seppur con un solo punto di margine sull’Inter, ma potrebbe essere necessario ‘inventare’ l’attacco per la partita di stasera. La lista dei convocati vede presenti sia Hakan Calhanoglu, in dubbio per un problema ad una caviglia patito negli ultimi giorni, che soprattutto Zlatan Ibrahimovic, di nuovo disponibile dopo quaranta giorni: la sua ultima partita risale al 22 novembre contro il Napoli. Il turco e lo svedese potrebbero sparigliare le carte per la formazione di questa sera, che pareva vedere sicuri titolari Brahim Diaz ed Hauge.

Il Torino è tornato invece a camminare dopo un primo terzo di campionato disastroso. Sei punti nelle ultime quattro partite per la squadra di Marco Giampaolo, tiratasi fuori dalla zona retrocessione con enorme fatica. Il mister di Bellinzona schiererà con molta probabilità quella che reputa la formazione migliore, confermando il 3-5-2 che ha regalato molta più solidità ai granata. Unico dubbio è il partner di Andrea Belotti in attacco: poco riuscito l’esperimento Gojak contro il Verona, potrebbe tornare titolare Simone Verdi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Milan-Torino, diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 di calcio. Si giocherà allo stadio San Siro di Milano con calcio d’inizio previsto per le ore 20.45, buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Diaz (Calhanoglu), Hauge (Ibrahimovic, se lo svedese in campo Leao come ala); Leao All. Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Lyanco; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti All. Giampaolo

Foto: Lapresse