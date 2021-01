LIVE Milan-Torino, Coppa Italia calcio in DIRETTA: va in scena la rivincita del match di Serie A

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Torino, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A San Siro, nella rivincita del match di qualche giorno fa che ha visto gli uomini di Pioli battere per 2-0 quelli di Giampaolo, si sfidano rossoneri e granata.

Chi passerà il turno andando a prenotare un posto nei quarti di finale, contro la vincente del match tra Fiorentina e Inter? La parola al campo, unico giudice supremo come si dice in questi casi.

Il Milan, capolista in Serie A, sembra volersi prendere anche questa qualificazione, il Torino però, ferito e in una posizione di classifica deficitaria in campionato, non vorrà di certo perdere un’altra volta al cospetto dei rivali.

Tanti duelli nei duelli, sfide nelle sfide, in questo confronto che si ripete in Coppa Italia dopo il 4-2 (a seguito dei tempi supplementari) dell’anno scorso a favore dei meneghini che nella circostanza si qualificarono per le semifinali, quella più calda però dovrebbe essere quella fra i bomber: Rafael Leao contro Andrea Belotti, sono loro due i giocatori più attesi.

La partita si giocherà a San Siro, con calcio d'inizio previsto per le ore 20.45.

Foto: LaPresse